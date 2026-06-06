Estados Unidos

Estas son las 10 especies invasoras que se expanden por Estados Unidos y generan preocupación por su impacto ambiental y económico

Autoridades federales mantienen programas de vigilancia ante la presencia de organismos capaces de alterar ecosistemas, afectar la producción agrícola y provocar pérdidas multimillonarias cada año

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Un jabalí marrón avanza por terreno seco, una araña Joro amarilla y negra cuelga de una telaraña, moscas linterna en ramas y mejillones dorados sobre rocas cerca del agua.
Las especies invasoras en Estados Unidos generan pérdidas anuales superiores a los 21.000 millones de dólares y afectan a la agricultura, la pesca, la silvicultura y la infraestructura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión de especies invasoras en Estados Unidos preocupa a las autoridades federales, que advierten sobre su impacto en la producción agrícola, la salud de los ecosistemas y los costos económicos asociados. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitieron reportes en 2026 que detallan la magnitud del problema, con registros recientes de brotes, daños a la infraestructura y afectaciones directas a la biodiversidad nacional.

Según datos oficiales, las especies invasoras generan pérdidas anuales superiores a los 21.000 millones de dólares, afectando de manera directa a los sectores agropecuario, forestal, pesquero y de infraestructura. El USDA confirmó que el resurgimiento de algunos parásitos y la llegada de nuevas especies exóticas han motivado la activación de planes de respuesta rápida y vigilancia permanente en varios estados.

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La presencia de organismos no nativos en Estados Unidos se remonta a varias décadas, intensificada por factores como el comercio internacional, el transporte de mercancías y el cambio climático. El USGS sostiene que la presión de estas especies se agrava debido a la alteración de hábitats naturales y a condiciones meteorológicas extremas, lo que facilita su establecimiento y dispersión.

¿Qué son las especies invasoras y por qué preocupan a Estados Unidos?

Las especies invasoras son organismos no nativos que, al establecerse en un nuevo entorno, alteran el equilibrio ecológico y generan impactos económicos y sociales. Según el USGS, estos organismos incluyen plantas, animales, insectos, peces y microorganismos que se expanden fuera de su área de distribución original. Su proliferación en Estados Unidos pone en riesgo la biodiversidad, la seguridad alimentaria y la estabilidad de los ecosistemas locales.

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El USDA destaca que muchas especies invasoras se introducen accidentalmente a través del comercio internacional o el transporte de productos agrícolas y forestales. Otras han sido liberadas intencionalmente como parte de programas de control biológico o por el abandono de mascotas exóticas. El impacto de estas especies se observa en la destrucción de cultivos, la transmisión de enfermedades, la competencia con especies nativas y la alteración de hábitats.

Un gran tegu argentino con un patrón blanco y negro y lengua bífida extendida, se posa sobre un camino de tierra marrón con el fondo desenfocado.
El USDA y el USGS advirtieron en 2026 que la expansión de especies invasoras amenaza la biodiversidad, la seguridad alimentaria y la estabilidad de los ecosistemas en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las especies invasoras más peligrosas en Estados Unidos según entidades oficiales?

De acuerdo con reportes del USDA y el USGS, las siguientes especies se consideran entre las más dañinas o de mayor preocupación para el país:

  1. Mosca de la bichera (New World Screwworm Fly): El USDA confirmó en 2026 la detección de este parásito en Texas, tras haber sido erradicado en 1966. La larva de la mosca provoca heridas graves y puede causar la muerte del ganado, obligando a cuarentenas y al uso de técnicas de control biológico. El USDA sostiene que el brote está bajo control y que la vigilancia continuará en los próximos meses.
  2. Cerdos salvajes (feral hogs): Los feral hogs se han expandido a más de 30 estados y provocan pérdidas estimadas en 3.400 millones de dólares anuales, de acuerdo con el USGS. Estos animales destruyen cultivos, dañan infraestructuras y transmiten enfermedades a la ganadería y la fauna nativa.
  3. Mejillón dorado (golden mussel): Detectado en California en 2024, este molusco bloquea tuberías y afecta plantas de tratamiento de agua, según el USGS. Puede alterar el suministro de agua y perjudicar tanto a la industria como a los ecosistemas acuáticos.
  4. Barrenador esmeralda del fresno (emerald ash borer): El USDA reporta que la expansión de este insecto ha provocado la muerte de millones de fresnos en decenas de estados, obligando a implementar programas costosos de remoción y vigilancia.
  5. Mejillón cebra (zebra mussel): Introducido desde Eurasia, el zebra mussel invade lagos y ríos del Medio Oeste y los Grandes Lagos. Según el USGS, este molusco obstruye sistemas de agua, compite con especies nativas y eleva los costos de mantenimiento de infraestructuras hídricas.
  6. Carpas asiáticas (Asian carp): El USGS advierte que estas especies amenazan las pesquerías y los ecosistemas acuáticos del río Misisipi y los Grandes Lagos. Las carpas asiáticas desplazan a peces nativos y modifican las cadenas alimentarias.
  7. Mosca linterna manchada (spotted lanternfly): El USDA informa que este insecto, originario de Asia, afecta cultivos y árboles, y se encuentra establecido en varios estados del este.
  8. Tegu argentino blanco y negro (Argentine black and white tegu): Originario de Sudamérica, el USDA alerta sobre el riesgo para la fauna local y la transmisión de enfermedades en estados del sureste.
  9. Pasto cheatgrass: El USGS vincula este pasto invasor con el aumento del riesgo de incendios forestales en el oeste del país.
  10. Araña Joro (Joro spider): Según el USGS, su expansión se monitorea en el sureste del país.

¿Qué daños causan las especies invasoras en la economía estadounidense?

Las pérdidas económicas relacionadas con especies invasoras en Estados Unidos superan el billón de dólares acumulado entre 1960 y 2020, según el USGS y análisis respaldados por el USDA. Los sectores agrícola, forestal, pesquero e industrial figuran entre los más afectados, con daños que incluyen:

  • Pérdida de cosechas y reducción de la productividad ganadera.
  • Gastos en erradicación, control y vigilancia.
  • Daños a infraestructuras de agua, energía y transporte.
  • Impacto en la biodiversidad y en los servicios ecosistémicos.

Un informe de la Georgia Department of Agriculture señala que el sector agrícola es el que más pérdidas registra, seguido de la silvicultura y la pesca (Georgia Department of Agriculture). El USGS estima que los daños atribuibles a especies invasoras superan los 21.000 millones de dólares anuales.

Por qué la araña Joro preocupa a los expertos en biodiversidad de Estados Unidos crèditos; Great Smoky Mountains National Park
El comercio internacional, el transporte de mercancías y el cambio climático facilitan la llegada y dispersión de especies invasoras en Estados Unidos, según el USGS. (Great Smoky Mountains National Park)

¿Cómo combate Estados Unidos el avance de especies invasoras?

El USDA lidera la respuesta nacional a través de programas de vigilancia, cuarentena y control biológico, en colaboración con el USGS, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y gobiernos estatales. Las estrategias incluyen:

  • Uso de tecnología y monitoreo de especies prioritarias.
  • Implementación de cuarentenas y técnicas de control biológico, como la liberación de insectos estériles.
  • Educación y concienciación dirigida a productores, transportistas y la población general.
  • Coordinación interestatal para compartir información y actuar rápidamente ante brotes.

El USGS resalta que la cooperación entre instituciones, el desarrollo de nuevas tecnologías y la participación comunitaria son esenciales para limitar la dispersión y el establecimiento de especies invasoras.

¿Qué impacto tiene el cambio climático en la aparición de nuevas especies invasoras?

Según informes del USGS, el cambio climático favorece el establecimiento y la dispersión de especies invasoras al modificar los patrones de temperatura y precipitación, alterar ciclos biológicos y crear nuevas oportunidades para la colonización de hábitats. Las condiciones extremas, como sequías o inundaciones, debilitan los ecosistemas nativos, permitiendo que organismos exóticos prosperen y se expandan.

El USDA subraya que el monitoreo continuo y la actualización de listados de riesgo resultan fundamentales ante la variabilidad climática y el aumento de eventos meteorológicos extremos.

Primer plano de mejillones dorados densamente agrupados sobre rocas y vegetación sumergida en agua dulce. Se aprecian sus conchas de color oro con estrías.
Estados Unidos combate las especies invasoras con monitoreo, cuarentenas, insectos estériles, alertas tempranas y cooperación entre el USDA, el USGS, la EPA y los estados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué puede esperar la población y los sectores productivos en Estados Unidos?

Las autoridades federales anticipan que la presión de especies invasoras continuará en los próximos años, con impactos directos en la economía, el ambiente y la seguridad alimentaria. El USDA prevé reforzar campañas de concienciación y ampliar los sistemas de alerta temprana para limitar la dispersión de organismos exóticos. El USGS recomienda a agricultores, ganaderos y gestores de recursos naturales consultar los portales oficiales, reportar avistamientos y participar en iniciativas de monitoreo local.

Las fuentes oficiales disponibles indican que el control efectivo de especies invasoras requiere vigilancia constante, inversión en investigación y colaboración entre organismos públicos, sector privado y comunidades.

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