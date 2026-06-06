Pronostican lluvias de hasta 120 milímetros este sábado en varias regiones de Honduras

Cenaos pronosticó fuertes lluvias y tormentas eléctricas para este sábado en varias regiones del país. Lempira, Intibucá y Francisco Morazán podrían registrar hasta 120 milímetros de lluvia. (FOTO: La Prensa)

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) alertó este sábado sobre condiciones climáticas inestables que dejarán fuertes lluvias, tormentas eléctricas y vientos racheados en gran parte del territorio hondureño, especialmente en las regiones occidental, central y sur del país.

De acuerdo con el pronóstico oficial, la inestabilidad atmosférica es provocada por la interacción de una vaguada en superficie con la circulación de vientos asociada a un sistema de baja presión localizado al sur del Golfo de Fonseca, fenómeno que favorecerá el desarrollo de abundante nubosidad y precipitaciones de variada intensidad.

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Los expertos indicaron que durante la jornada se registrarán lluvias y chubascos débiles y moderados en diferentes sectores del país, aunque algunas zonas podrían experimentar precipitaciones fuertes acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Según Cenaos, los mayores acumulados de lluvia se esperan en los departamentos de Lempira, Intibucá y Francisco Morazán, donde podrían registrarse hasta 120 milímetros de precipitación en las próximas horas.

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Las precipitaciones son provocadas por una vaguada y un sistema de baja presión en el Golfo de Fonseca. Las autoridades alertaron sobre posibles inundaciones y crecidas repentinas de ríos y quebradas. (FOTO: HRN)

Asimismo, en Copán se prevén acumulados de hasta 80 milímetros, mientras que en Ocotepeque, La Paz, Choluteca y Comayagua las lluvias podrían alcanzar los 60 milímetros.

En Santa Bárbara se esperan alrededor de 50 milímetros de lluvia, mientras que Valle, El Paraíso y Gracias a Dios podrían recibir hasta 40 milímetros de precipitación.

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Por otro lado, los departamentos de Olancho, Yoro y Cortés registrarían lluvias menos intensas, con acumulados cercanos a los 20 milímetros.

En la zona norte y litoral atlántico las condiciones serán más estables. Cenaos informó que en Atlántida y Colón las lluvias serán aisladas y de menor intensidad, mientras que en Islas de la Bahía predominarán condiciones mayormente soleadas durante gran parte del día.

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Las autoridades meteorológicas advirtieron que las condiciones atmosféricas podrían variar rápidamente debido a la presencia del sistema de baja presión y recomendaron a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales emitidos por los organismos de emergencia y protección civil.

Ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas repentinas de ríos y quebradas, así como posibles deslizamientos en zonas vulnerables, las autoridades hicieron un llamado a tomar medidas preventivas y evitar exponerse innecesariamente durante las tormentas.

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En Copán podrían registrarse acumulados de hasta 80 milímetros de precipitación. Protección Civil pidió precaución en zonas vulnerables a deslizamientos e inundaciones. (Foto: Redes sociales)

En temporadas lluviosas anteriores, varios sectores del país han sufrido afectaciones por inundaciones repentinas, caída de árboles, interrupciones del servicio eléctrico y daños en carreteras, especialmente en regiones montañosas y comunidades cercanas a cauces naturales.

Protección Civil reiteró la importancia de limpiar cunetas, tragantes y drenajes para evitar acumulaciones de agua en áreas urbanas, además de recomendar precaución a conductores ante la reducción de visibilidad y el deterioro de algunas vías.

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Las autoridades también pidieron especial atención a las familias que habitan en zonas de alto riesgo, principalmente aquellas ubicadas cerca de laderas, quebradas y ríos que históricamente presentan incremento en sus niveles durante eventos de lluvia intensa.

En cuanto a las condiciones marítimas, Cenaos informó que el oleaje se mantendrá relativamente moderado tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.

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El oleaje en el Golfo de Fonseca alcanzará entre dos y cuatro pies de altura. En Islas de la Bahía predominarán condiciones mayormente soleadas durante la jornada. (Foto: Cuerpo de bomberos)

En el Caribe hondureño se esperan olas de entre uno y tres pies de altura, mientras que en el Golfo de Fonseca el oleaje oscilará entre dos y cuatro pies, por lo que las actividades de navegación podrán desarrollarse con precaución.

No obstante, las autoridades recomendaron a pescadores artesanales y embarcaciones pequeñas mantenerse atentos a cualquier cambio repentino en las condiciones climáticas y marítimas.

Los pronosticadores indicaron que el monitoreo del sistema continuará durante las próximas horas para evaluar posibles variaciones en la intensidad de las lluvias y emitir alertas oportunas en caso de ser necesario.

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