América Latina

Pronostican lluvias de hasta 120 milímetros este sábado en varias regiones de Honduras

Cenaos advierte tormentas eléctricas, vientos racheados y fuertes precipitaciones en zonas del occidente, centro y sur del país; autoridades llaman a tomar precauciones.

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Cenaos pronosticó fuertes lluvias y tormentas eléctricas para este sábado en varias regiones del país. Lempira, Intibucá y Francisco Morazán podrían registrar hasta 120 milímetros de lluvia. (FOTO: La Prensa)
Cenaos pronosticó fuertes lluvias y tormentas eléctricas para este sábado en varias regiones del país. Lempira, Intibucá y Francisco Morazán podrían registrar hasta 120 milímetros de lluvia. (FOTO: La Prensa)

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) alertó este sábado sobre condiciones climáticas inestables que dejarán fuertes lluvias, tormentas eléctricas y vientos racheados en gran parte del territorio hondureño, especialmente en las regiones occidental, central y sur del país.

De acuerdo con el pronóstico oficial, la inestabilidad atmosférica es provocada por la interacción de una vaguada en superficie con la circulación de vientos asociada a un sistema de baja presión localizado al sur del Golfo de Fonseca, fenómeno que favorecerá el desarrollo de abundante nubosidad y precipitaciones de variada intensidad.

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Los expertos indicaron que durante la jornada se registrarán lluvias y chubascos débiles y moderados en diferentes sectores del país, aunque algunas zonas podrían experimentar precipitaciones fuertes acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Según Cenaos, los mayores acumulados de lluvia se esperan en los departamentos de Lempira, Intibucá y Francisco Morazán, donde podrían registrarse hasta 120 milímetros de precipitación en las próximas horas.

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Las precipitaciones son provocadas por una vaguada y un sistema de baja presión en el Golfo de Fonseca. Las autoridades alertaron sobre posibles inundaciones y crecidas repentinas de ríos y quebradas. (FOTO: HRN)
Las precipitaciones son provocadas por una vaguada y un sistema de baja presión en el Golfo de Fonseca. Las autoridades alertaron sobre posibles inundaciones y crecidas repentinas de ríos y quebradas. (FOTO: HRN)

Asimismo, en Copán se prevén acumulados de hasta 80 milímetros, mientras que en Ocotepeque, La Paz, Choluteca y Comayagua las lluvias podrían alcanzar los 60 milímetros.

En Santa Bárbara se esperan alrededor de 50 milímetros de lluvia, mientras que Valle, El Paraíso y Gracias a Dios podrían recibir hasta 40 milímetros de precipitación.

Por otro lado, los departamentos de Olancho, Yoro y Cortés registrarían lluvias menos intensas, con acumulados cercanos a los 20 milímetros.

En la zona norte y litoral atlántico las condiciones serán más estables. Cenaos informó que en Atlántida y Colón las lluvias serán aisladas y de menor intensidad, mientras que en Islas de la Bahía predominarán condiciones mayormente soleadas durante gran parte del día.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las condiciones atmosféricas podrían variar rápidamente debido a la presencia del sistema de baja presión y recomendaron a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales emitidos por los organismos de emergencia y protección civil.

Ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas repentinas de ríos y quebradas, así como posibles deslizamientos en zonas vulnerables, las autoridades hicieron un llamado a tomar medidas preventivas y evitar exponerse innecesariamente durante las tormentas.

En Copán podrían registrarse acumulados de hasta 80 milímetros de precipitación. Protección Civil pidió precaución en zonas vulnerables a deslizamientos e inundaciones. (Foto: Redes sociales)
En Copán podrían registrarse acumulados de hasta 80 milímetros de precipitación. Protección Civil pidió precaución en zonas vulnerables a deslizamientos e inundaciones. (Foto: Redes sociales)

En temporadas lluviosas anteriores, varios sectores del país han sufrido afectaciones por inundaciones repentinas, caída de árboles, interrupciones del servicio eléctrico y daños en carreteras, especialmente en regiones montañosas y comunidades cercanas a cauces naturales.

Protección Civil reiteró la importancia de limpiar cunetas, tragantes y drenajes para evitar acumulaciones de agua en áreas urbanas, además de recomendar precaución a conductores ante la reducción de visibilidad y el deterioro de algunas vías.

Las autoridades también pidieron especial atención a las familias que habitan en zonas de alto riesgo, principalmente aquellas ubicadas cerca de laderas, quebradas y ríos que históricamente presentan incremento en sus niveles durante eventos de lluvia intensa.

En cuanto a las condiciones marítimas, Cenaos informó que el oleaje se mantendrá relativamente moderado tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.

El oleaje en el Golfo de Fonseca alcanzará entre dos y cuatro pies de altura. En Islas de la Bahía predominarán condiciones mayormente soleadas durante la jornada. (Foto: Cuerpo de bomberos)
El oleaje en el Golfo de Fonseca alcanzará entre dos y cuatro pies de altura. En Islas de la Bahía predominarán condiciones mayormente soleadas durante la jornada. (Foto: Cuerpo de bomberos)

En el Caribe hondureño se esperan olas de entre uno y tres pies de altura, mientras que en el Golfo de Fonseca el oleaje oscilará entre dos y cuatro pies, por lo que las actividades de navegación podrán desarrollarse con precaución.

No obstante, las autoridades recomendaron a pescadores artesanales y embarcaciones pequeñas mantenerse atentos a cualquier cambio repentino en las condiciones climáticas y marítimas.

Los pronosticadores indicaron que el monitoreo del sistema continuará durante las próximas horas para evaluar posibles variaciones en la intensidad de las lluvias y emitir alertas oportunas en caso de ser necesario.

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