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Benjamín Carrizo recordó el gesto que el Indio Solari tuvo con su padre Martín: “Lo que hizo fue hermoso”

El hijo del baterista habló de la entrañable relación del cantante con su padre que fue mucho más allá de haber sido integrante de su banda

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Benjamín Carrizo habló del entrañable vínculo entre su padre Martín y el cantante de Los Redondos (Video: TN)

El país todavía está intentando procesar la muerte del Indio Solari cuando Benjamín Carrizo sumó un dato más para agrandar aun más su leyenda. El joven de 23 años recordó el gesto que el músico tuvo con su padre, Martín Carrizo, baterista de su banda, quien padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y necesitaba costear un tratamiento experimental en Estados Unidos.

En ese panorama, Carlos Alberto Solari decidió poner a disposición su banda para armar un show cuya recaudación se destinó íntegramente a ese tratamiento. “Colaboró muchísimo con la campaña, promoviéndola a full”, dijo Benjamín. La recaudación cubrió una porción considerable de los gastos médicos en el exterior. El tratamiento era, en sus propias palabras, “muy costoso”. Sin ese dinero, la continuidad de la atención era inviable.

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Cuando el Indio abrió su cuenta de Instagram, uno de sus primeros posteos fue un video en el que pedía ayuda directamente: “Estoy hablando para pedirle un favor muy grande a todos. Ustedes deben conocerlo como el mejor baterista de la Argentina, tiene un espíritu colosal, está peleando mucho. Pero tiene una enfermedad muy compleja que necesita tratarse en el exterior, es muy costoso”.

Murio Indio Solari
El Indio Solari y Martín Carrizo, una amistad sin barrerar

Para entender la magnitud del gesto hay que considerar quién lo hacía. Los Redonditos de Ricota y luego los Fundamentalistas fueron, a lo largo de décadas, una de las pocas bandas del rock argentino que nunca negociaron su imagen ni su música con discográficas, políticos ni marcas de esponsoreo.

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Benjamín traza una distinción precisa. El Indio también colaboró “en un montón de otras cosas más” además del show, pero el show tuvo algo que ninguna donación directa podía tener.

“Claro, vale mucho más para mí eso que si el Indio, no sé, hubiera dado plata. Tomá, Martín”, dijo. La razón era concreta: “Imaginate, papá viendo después los videos o el show en vivo en la tele. Todo eso era para él”, evocó en relación al concierto realizado en el estadio Malvinas Argentinas.

Benjamín Carrizo junto a su padre Martín en la batería
Benjamín Carrizo junto a su padre Martín en la batería

Martín Carrizo pudo ver a esa multitud reunida por él, las imágenes, la gente cantando. Eso, para Benjamín, fue infinitamente más valioso que el aporte meramente económico. La banda que no se había puesto “al servicio de nada” hizo una excepción por un compañero, un amigo, uno de los bateristas más talentosos del rock argentino. “Haber hecho eso fue hermoso”, cerró Benjamín.

Lo que el Indio escribió cuando murió Martín Carrizo

Martín Carrizo murió el 11 de enero de 2022, a los 50 años. Ese mismo día, el Indio Solari publicó en Twitter una foto junto a su ex baterista y amigo, con un texto en cursiva: “Don Martín pasó por esta dimensión con un espíritu decidido a ser joven, siempre. Desde ahí me ayudó a reír más de lo que mi locura me permitía. Por esto lo recordaré en las palabras que suelto en cada brindis. ¡Gracioso y valiente! Eso fue don Martín”.

Indio-Solari-Martin-Carrizo
La despedida de puño y letra del Indio Solari a Martín Carrizo (@Indio_Solari_ok)

Martín había comenzado a trabajar con Solari en 2007 como ingeniero de sonido y baterista del álbum Porco Rex. Un año después, el Indio lo invitó a tocar en el cierre de su gira en el estadio de La Plata y quedó como integrante fijo de Los Fundamentalistas, proyecto al que quedó de una u otra manera ligado hasta el final de su vida, en esa amistad incondicional forjada al ritmo de los parches: “No paran de hacerme llegar su amor... No se imaginan los mails llenos de amor, fuerza y palabras hermosas que me escribe constantemente el Indio”, había dicho Martín en su última entrevista pública, un mes antes de morir.

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