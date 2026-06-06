El lamento de Colapinto tras quedar 14° en la clasificación del GP de Mónaco: “No me siento cómodo ni con confianza”

Franco Colapinto largará 14° en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 tras quedar eliminado en la Q2 con un tiempo de 1:13.995. A pesar de que el argentino dio un salto respecto al rendimiento que mostró en los entrenamientos libres, tendrá una difícil tarea para volver a sumar puntos. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, largará noveno en las calles del Principado.

“Muy cerca, una pena. Cuando está tan parejo y no te sentís tan bien con el auto creo que cuesta mucho tiempo. En las curvas más rápidas del primer sector iba bien, pero el segundo hay curvas muy lentas y me está costando un montón este fin de semana. Está el auto muy desconectado, bloqueando mucho adelante. Es como una desconexión muy rara y no le estamos encontrando la vuelta. Dimos un pasito, pero en una pista como Mónaco, cuando no tenés esa confianza se complica. Estuve muy cerca”, analizó el argentino en diálogo con ESPN tras la clasificación.

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En esta misma línea, respecto a las dificultades que tuvo, profundizó: “Con el feeling (sensación) feo que tuvo todo el fin de semana, haber quedado tan cerca de la Q3 es bueno. Pero, obviamente, una pena porque el auto estaba para pasar si lo poníamos bien a punto. Trabajaremos para estar un poco mejor mañana y volver fuertes en Barcelona”.

*El resumen de la clasificación del Gran Premio de Mónaco

“Estuve empujando todo el fin de semana, pero como que nada hacía click. Cambiamos un montón de cosas en el auto y era como muy raro todo. Fue un fin de semana raro en general, no es lo que esperábamos. Pierre estuvo un poco más cómodo al principio, la experiencia acá en Mónaco es un gran punto. Tener muchas carreras acá es importante para la confianza. Él, específicamente, en las curvas lentas es en donde estuvo más fuerte. El sector dos con las curvas a 40 o 50, hay que tener un buen feeling para hacer que la goma muerda un poco más. Y yo no lo tuve. Un poco con bronca, pero hizo lo mejor que pude. Una qualy difícil. Estuve cerca en la Q1 y en la Q2, pero no terminamos de hacer click”, argumentó el joven de 23 años.

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Respecto al desarrollo del GP de Mónaco, Colapinto hizo hincapié en que no estuvo cómodo en ningún momento: “Costó acá. Es muy difícil hacer la vuelta a la primera. En general, con un poquito de bronca, pero con la confianza de que podamos revertirlo para tener un mejor día mañana. En Barcelona vamos a tener revancha, pero creo que fue un finde complicado. Me costó encontrar el feeling y esa sensación de estar conectado con el auto. Estoy bloqueando mucho adelante y atrás. No me siento cómodo ni con confianza. En general, fue un finde que me costó. Las curvas lentas cuando no tenés la confianza perdés mucho grip y perdés mucho tiempo. Ojalá que mañana sea una buena carrera, es larga. Vamos a hacer todo lo posible”.

A pesar del resultado en la clasificación, el argentino se mostró optimista de cara a lo que sigue, aunque remarcó la importancia de conseguir una buena posición en la largada. “Todavía no vimos la estrategia. Lo más importante era la qualy y, lamentablemente, no terminamos de hacer click para hoy y no fue una buena. A pesar de que estuvimos cerca, fue todo muy apretado, pero no fue la qualy que esperaba. Intentaremos seguir laburando para hacer una buena carrera”, comentó el pilarense.

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Franco Colapinto largará 14° el Gran Premio de Mónaco (REUTERS/Yves Herman)

En la lucha por la pole position, Andrea Kimi Antonelli se quedó con el primer puesto al marcar 1:12.051 y superó por 0.043 segundos al Max Verstappen de Red Bull. Lewis Hamilton partirá tercero con Ferrari y Charles Leclerc saldrá cuarto después de chocar en su último intento; George Russell finalizó sexto.

Dentro de Alpine, Pierre Gasly arrancará 9° y fue el punto de corte de la Q2 con 1:13.762: Colapinto quedó afuera por 0.233 segundos. El argentino se benefició en la Q1 por el accidente de Gabriel Bortoleto con su Audi, un incidente que dejó eliminados a los dos pilotos de Haas: Esteban Ocon (17°) y Oliver Bearman (19°).

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El Gran Premio de Mónaco se correrá el domingo desde las 10:00 (hora argentina) y tendrá 78 vueltas.