Qué computadoras Mac dejarán de actualizarse tras los anuncios de Apple

Los equipos Mac que tengan procesadores Intel dejarán de recibir actualizaciones de Apple. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Apple confirmó que macOS Tahoe será la última versión del sistema operativo compatible con las computadoras Mac equipadas con procesadores Intel. La decisión marca el cierre definitivo de una transición iniciada en 2020 con la llegada de los chips Apple Silicon y significa que estos equipos ya no podrán acceder a futuras versiones del sistema operativo, aunque seguirán recibiendo actualizaciones de seguridad durante los próximos tres años.

La compañía dio a conocer esta información antes de la celebración de la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) 2026, programada para el 8 de junio, donde presentará las nuevas versiones de sus sistemas operativos y mostrará avances relacionados con inteligencia artificial y el asistente Siri.

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Apple pone fin al soporte de nuevas versiones para los Mac con Intel

La información fue publicada por Apple en una nota relacionada con Rosetta, la tecnología creada para facilitar la compatibilidad entre aplicaciones desarrolladas para procesadores Intel y los nuevos chips Apple Silicon.

Apple anuncia el fin de las actualizaciones para los Mac que cuenten con procesadores Intel. (Apple)

En ese documento, la compañía explicó que “macOS Tahoe será la última versión compatible con computadores Mac con procesador Intel”. Estos equison son los siguientes: MacBook Pro de 16″ y 13″ (2020), la MacBook Air (2020), el iMac de 27″ (2020) y la Mac Pro (2019).

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Esto significa que los equipos basados en esta arquitectura no podrán actualizarse a macOS 27 ni acceder a las nuevas funciones que Apple introduzca en futuras versiones del sistema operativo.

Sin embargo, la empresa aclaró que estos dispositivos no quedarán obsoletos de forma inmediata, ya que continuarán recibiendo actualizaciones de seguridad durante un período de tres años.

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Qué implica este cambio para los usuarios

La decisión no significa que los Mac con Intel dejarán de funcionar. Los usuarios podrán seguir utilizando sus computadores normalmente, ejecutar aplicaciones compatibles y recibir correcciones destinadas a proteger el sistema frente a vulnerabilidades.

Apple confirmó que sus equipos con chip Intel no recibirán actualizaciones. (Apple)

La principal diferencia es que estos equipos dejarán de incorporar nuevas herramientas, mejoras de productividad y funciones impulsadas por inteligencia artificial que Apple desarrolle para las próximas generaciones de macOS.

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De esta forma, la compañía completa progresivamente la transición hacia Apple Silicon, la familia de procesadores propios que comenzó con el chip M1 y que actualmente impulsa gran parte de su catálogo.

El papel de Rosetta en la transición

Apple también explicó que Rosetta fue concebido para facilitar el cambio entre ambas arquitecturas y permitir que las aplicaciones desarrolladas para Intel siguieran funcionando en los nuevos computadores.

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Según indicó la empresa, esta herramienta continuará disponible hasta macOS 27 “como una herramienta de propósito general para aplicaciones Intel, con el objetivo de ayudar a los desarrolladores a completar la migración de sus aplicaciones”.

Hasta hace algunos años, Apple usaba chips de Intel para sus Macbook. (Reuters)

La medida busca dar más tiempo a las empresas y creadores de software para adaptar sus programas al ecosistema Apple Silicon.

La WWDC 2026 mostrará el futuro del ecosistema Apple

La decisión llega a pocos días de la WWDC 2026, uno de los eventos más importantes del calendario de Apple.

Durante la conferencia, la compañía presentará las próximas versiones de iOS, iPadOS, watchOS y macOS, además de anunciar novedades relacionadas con Siri y con las funciones de inteligencia artificial que pretende incorporar en sus dispositivos.

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La eliminación gradual del soporte para Intel representa uno de los cambios más relevantes en la estrategia de la empresa, que desde hace varios años apuesta por una integración más estrecha entre hardware y software mediante sus propios procesadores.

Apple celebrará WWDC 2026 del 8 al 12 de junio.

Una transición que comenzó hace seis años

Apple anunció el abandono de los procesadores Intel en 2020, cuando presentó el chip M1. Desde entonces, la compañía ha renovado prácticamente toda su línea de computadores con procesadores diseñados internamente.

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La confirmación de que macOS Tahoe será la última versión compatible con Intel supone el paso final de esa transformación. Aunque millones de usuarios todavía utilizan estos equipos, el futuro del ecosistema Mac estará centrado exclusivamente en Apple Silicon y en las capacidades que esta arquitectura ofrece para las próximas generaciones de software.