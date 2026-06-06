Política

“Es solamente un acto formal, el presidente tiene que designar” a Michelli como jueza, dijo Juan Carlos Maqueda

El ex juez de la Corte Suprema describió la instancia final como un mandamiento administrativo posterior al acuerdo del Senado, y sostuvo que no debería interpretarse como margen para reabrir una decisión ya adoptada en el proceso de selección

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Maqueda explicó que la designación es un acto administrativo presidencial, posterior al acuerdo del Senado

El abogado Juan Carlos Maqueda, ex ministro de la Corte Suprema, sostuvo este sábado que la designación de María Verónica Michelli como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.° 3 de La Plata, ya quedó resuelta en términos constitucionales y que la negativa del presidente Javier Milei a firmar el decreto final sería un acto sin sustento en ese procedimiento.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sostuvo este viernes que el presidente Milei no está obligado a firmar el decreto de nombramiento de Michelli. Explicó que “cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará” y remarcó que “el Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó”.

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Por su parte, Maqueda, en una entrevista con Radio con Vos, afirmó que, después de la intervención del Consejo de la Magistratura, la selección presidencial y la aprobación del Senado, “es solamente un acto formal. El presidente tiene que designarla”.

El ex juez remarcó además que el pliego de Michelli fue aprobado por el Senado con 44 votos, aun cuando ya eran conocidos los cuestionamientos del Presidente. Para Maqueda, ese dato vuelve más grave cualquier intento de frenar ahora la designación, porque el Congreso ya convalidó el nombramiento con la mayoría exigida.

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Mujer con cabello castaño largo, blazer crema y blusa de encaje blanco, hablando en un micrófono con el logo "Senado Argentina" en un fondo azul.
El pliego de María Verónica Michelli obtiene 44 votos en el Senado pese a cuestionamientos presidenciales

Maqueda describió el último paso pendiente como un trámite administrativo y no como una instancia discrecional abierta. “El presidente tiene que firmar un decreto, que es el último paso, pero eso no está establecido en la Constitución. Eso es un mandamiento administrativo”, dijo.

También planteó una derivación institucional si Milei no firma. “Si no lo firma, para mí el Senado está en condiciones de pedirle cuentas al presidente”, dijo Maqueda a Radio con Vos, al señalar que la Cámara alta ya prestó acuerdo y que, a su entender, se cumplieron todos los pasos previstos para la designación.

Maqueda dijo que Milei no puede revertir una candidata que él mismo eligió

El núcleo del planteo del ex integrante de la Corte está puesto en la secuencia constitucional del proceso. Según explicó, el Consejo de la Magistratura elevó una terna, el Presidente eligió a Michelli entre esos nombres y luego el Senado aprobó el pliego.

A partir de esa reconstrucción, Maqueda cuestionó que la Casa Rosada pretenda retroceder sobre una decisión ya adoptada por el propio Ejecutivo. “Si el presidente cuando tuvo la oportunidad la eligió a ella teniendo tres personas para elegir, hoy no puede alegar su propia torpeza y volver atrás”, dijo.

El proceso incluye concurso, exámenes, entrevistas y elevación de terna por el Consejo de la Magistratura (EFE/Aitor Pereira)
El proceso incluye concurso, exámenes, entrevistas y elevación de terna por el Consejo de la Magistratura (EFE/Aitor Pereira)

El ex juez también usó una definición política para describir la obligación presidencial en este tramo final. “Yo creo que el presidente tiene que actuar con razonabilidad en este sentido. O sea, no se puede dejar llevar por caprichos”, afirmó.

“Este sistema de amor y odio, odio y amor, no es sano ni siquiera para las relaciones personales, mucho menos para las relaciones políticas. Y mucho menos cuando está la institucionalidad”, dijo Maqueda al mismo medio.

El ex juez calificó como “grave” el caso por su impacto político y judicial

Maqueda insistió en que la controversia no se limita a una discusión técnica sobre la firma de un decreto. Señaló que el caso “es un tema grave” no solo por el tema “constitucional”, sino también “desde lo político y desde lo judicial”.

Para sostener esa afirmación, repasó el recorrido de la candidata dentro del sistema: concurso, examen, entrevistas, paso por el Consejo de la Magistratura, selección presidencial, tratamiento en la Comisión de Acuerdos y aprobación final del Senado. En su lectura, cada una de esas instancias ya agotó las verificaciones exigidas para el cargo.

Corte suprema 1 de marzo 2025
Juan Carlos Maqueda critica las intervenciones del Presidente sobre causas en trámite y el tono de descalificación hacia la prensa (Grosby)

Cuando le preguntaron si, en ese marco, Michelli ya debía ser considerada jueza, Maqueda respondió sin matices. “Para mí, sí”, dijo. Ante la repregunta sobre si la firma de Milei era un trámite, respondió: “Es un trámite. Y lo tiene que hacer”.

Otro de los puntos más duros de la entrevista fue la lectura política que hizo Maqueda sobre el motivo del bloqueo. Rechazó que el vínculo familiar de Michelli con el periodista Hugo Alconada Mon pueda ser usado como argumento para objetar su nombramiento.

“No se le puede cuestionar a la jueza porque el marido es funcionario judicial, es magistrado”, dijo primero sobre otro de los señalamientos mencionados durante la entrevista. Luego fue más directo sobre el caso de Alconada Mon: “Lo que se está haciendo contra la cuñada por parte del presidente de la Nación, por un capricho del presidente de la Nación, por dejarse llevar por los impulsos de amor y odio”.

En ese tramo, Maqueda formuló la crítica más severa al Presidente. “Le está haciendo pagar a la cuñada de Hugo Alconada Mon, que es un excelente periodista de investigación, el vínculo familiar. Es una cosa que... es un delito no tipificado el delito de ser cuñada”, consideró.

El ex ministro de la Corte también defendió el rol del periodismo frente al poder. “¿Cuál es el delito que cometió Alconada Mon? ¿Haber investigado al poder? Si esa es la función y la obligación del periodista. Es incomodar al poder”, afirmó.

Senado Pliego de Jueces
La firma del decreto aparece como el último paso administrativo pendiente tras el acuerdo del Senado (Ramiro Souto)

Para Maqueda, el estilo de Milei afecta a la Justicia

Consultado sobre cuánto favorece o perjudica a la Justicia un presidente con las características de Milei, Maqueda respondió: “Yo creo que mucho. Yo creo que mucho”.

Después precisó: “Cuando el presidente no tiene en cuenta la Constitución y participa o quiere participar de las causas en trámite, y opina sobre las causas en trámite y se manifiesta sobre las decisiones que toman otros poderes del Estado, me parece que eso es malo para la justicia”, dijo.

Esa mirada estuvo acompañada por otra objeción al tono presidencial frente a la prensa. “La crítica es natural. Ahora, la descalificación no es natural. Y el presidente cae en la descalificación permanentemente”, sostuvo Maqueda en la misma entrevista.

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