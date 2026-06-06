Predicciones de Goldman Sachs sobre el Mundial 2026: España, Francia y Argentina suman el 59% de probabilidades de ganarlo

Varane, defensor francés ya retirado del fútbol, y Julián Álvarez, durante la final de Qatar 2022 EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El banco de inversión norteamericano Goldman Sachs también se prendió al juego de los pronósticos sobre los resultados del Mundial de Fútbol 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México a partir del próximo jueves.

Un modelo que incluye distintas variables y fue construido por equipo liderado por el economista jefe de la institución, el alemán Jan Hatzius, proyectó que España tiene un 26% de probabilidad de ganarlo, en tanto Francia aparece con chances del 19% y la Argentina con 14 por ciento. Los tres principales candidatos reúnen así el 59% de probabilidades. Les siguen en orden de probabilidades Brasil (8%) e Inglaterra (5%), con lo que la probabilidad acumulada llega al 72 por ciento.

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El ejercicio incluye la regresión estadística de 50.000 simulaciones y, por caso arrojó que para Inglaterra el desenlace más probable es ser eliminada por Brasil en cuartos de final. El modelo excluye los empates en las rondas de eliminación directa porque “quema” las simulaciones de Monte Carlo en las que ambos equipos marcan la misma cantidad de goles, mecanismo que favorece de forma mecánica al equipo con una media de gol apenas superior.

Por qué España

La proyección sitúa a la selección española en primer lugar tanto por su jerarquía estadística como por variables complementarias: tiene el ranking “Elo” más alto, una capacidad goleadora destacada y una secuencia inicial de partidos y probables enfrentamientos muy favorable.

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El modelo asigna a la selección española las mejores probabilidades, pero también advierte imponderables, como la condición física en que llega Lamine Yamal REUTERS/Heiko Becker/File Photo

Una comparación simple entre los ratings Elo y la clasificación FIFA, también coloca a España como campeón y a Francia y la Argentina como segundo y tercer mayores candidatos. La mayor parte del análisis se basa en las clasificaciones Elo de las selecciones nacionales (el sistema de puntaje Elo, nombre debido a su creador, el físico húngaro-americano Arpad Elo, fue originalmente usado en el ajedrez y luego extendido a los juegos competitivos de “suma cero”) y en un modelo de regresión basado en los resultados de cada equipo ante distintos rivales a lo largo de “toda la historia de los partidos internacionales obligatorios desde 1978”.

El ranking Elo a este sábado 6 de junio asigna 2.155 para la selección española, 2.113 a la argentina, 2.062 a la francesa, 2020 a la inglesa y 1.988 a la brasileña. El Top 10 se completa con las de Portugal, Colombia, Países Bajos, Ecuador y Alemania. Ese ranking computa, para la selección de fútbol argentina, un total de 1.109 partidos disputados, de los que ganó 610, empató 271 y perdió 228. Entre todos ellos, convirtió 2.112 y recibió 1.136 goles.

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Goles, impulso, mentalidad y geografía

Goldman Sachs integró a sus análisis cuatro variables: talento goleador, impulso, mentalidad y geografía. En el apartado de la mentalidad, notó sobre la selección argentina: “Encontramos que los campeones mundiales vigentes suelen rendir por debajo de lo esperado, mientras que los equipos que juegan su primer Mundial suelen rendir por encima, y que es más difícil marcarle a los equipos europeos, en igualdad de condiciones. Además, las grandes naciones futbolísticas suelen recibir un impulso en los Mundiales, con la notable excepción de Inglaterra”. Ese “bajón del campeón” conspira, en el modelo, contra las probabilidades de la Argentina. Ese “bajón” es una característica observada en los Mundiales de las últimas dos décadas: la tendencia estadística a obtener malos resultados en la edición siguiente.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Semi Final - Argentina v Croatia - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 13, 2022 Argentina's Lionel Messi celebrates scoring their first goal REUTERS/Carl Recine

Qué es “el bajón del campeón”

Solo dos países ganaron dos Mundiales de Fútbol consecutivos: Italia en 1934 y 1936 y Brasil en 1958 y 1962. La suerte de los “campeones vigentes” fue variada en las décadas posteriores y se revirtió fuertemente en las últimas décadas. Argentina tras ganar en 1978, perdió el partido inaugural en España 1982 y fue eliminado en primera ronda. Italia ganó el mundial 1982 en España, pero en el Mundial 1986, tampoco pasó la primera ronda. La Argentina ganó ese Mundial, en México) y llegó a la final del siguiente, pero perdió con Alemania.

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La tendencia se acentuó en las competencias siguientes. Francia ganó el Mundial 1998, en su propio país, pero en 2022 (Japón-Corea) fue eliminado en primera ronda. Italia ganó el Mundial 2006, en Alemania, pero fue el inicio de un sendero descendente que la dejó fuera de varios Mundiales, incluido el que se jugará este año. España ganó el Mundial 2010, en Sudáfrica, pero en 2014, en Brasil, perdió 5 a 1 en el partido inaugural, contra la entonces Holanda, a la que había derrotado en la final del Mundial previo, y fue eliminado en primera ronda. Alemania ganó ese Mundial (final contra la Argentina) y en 2018, en Rusia, fue eliminado en primera ronda. Francia ganó en 2018, en Rusia, y si bien llegó a la final del siguiente, en Qatar, la perdió contra la Argentina.

FOTO DE ARCHIVO: Fútbol - Copa del Mundo - Clasificatorias de la UEFA - Grupo K - Albania vs Inglaterra - Estadio Air Albania, Tirana, Albania - 16 de noviembre de 2025. Harry Kane de Inglaterra celebra el primer gol de su selección. Action Images vía Reuters/Peter Cziborra/File Photo

El informe de Goldman Sachs se detiene bastante en el caso de Inglaterra, que en los Mundiales habitualmente rinde por debajo de su ranking Elo. Entre las razones figuran su historial de decepciones en torneos de FIFA y obstáculos geográficos, como una probable visita a México en la altitud de la Ciudad de México y un cuadro de partidos descrito como “ligeramente desfavorable”.

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Goldman Sachs reconoce algunas debilidades de su propio modelo predictivo. Por caso, menciona la relevancia atribuida a los cinco partidos competitivos más recientes de cada país, que pueden variar mucho en la calidad del rival y en su importancia, y un modelo de “talento de gol” que parece tener en cuenta la nacionalidad, pero no la convocatoria.

Goldman reconoce también que su modelo ampliado es “en gran medida, ciego” ante factores no ofensivos, la salud, el momento individual de los futbolistas y la experiencia de los entrenadores. Entre los ejemplos que cita aparecen la profundidad del mediocampo y los laterales de Francia y Portugal, el peso de un buen arquero en una tanda de penales, la reciente lesión de Lamine Yamal, la posibilidad de que varios jugadores franceses del PSG lleguen muy forzados por su larga campaña en la Liga de Campeones y la competitividad de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tras años fuera de la élite europea, amén de un posible “efecto Ancelotti” (por Carlo, el DT italiano) en Brasil.

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