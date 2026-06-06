Wos despidió al Indio Solari con una foto inédita: “Te vamos a extrañar de maneras que aún no imaginamos”

Wos, Indio Solari - Quemarás

Dos generaciones de la música argentina, una tarde, un banco y dos cervezas. La foto inédita que Wos —nombre artístico de Valentín Oliva— publicó para despedir a Carlos “El Indio” Solari muestra eso con una sencillez que duele: un encuentro privado, sin escenarios ni multitudes, en el que el músico de 77 años y el rapero de poco más de 20 comparten el mismo banco de madera, la misma luz de atardecer y la misma calma de quien no necesita demostrar nada. El bastón negro apoyado contra el banco, los anteojos oscuros, el cigarrillo entre los dedos del Indio: los detalles hablan sin que nadie tenga que explicarlos.

“Gracias eternas, Indio. Hoy que necesito palabras tengo pocas, esta tristeza y un profundo agradecimiento. Nos cambiaste la vida a muchos. Te vamos a extrañar de maneras que aún no imaginamos. Llevo tu música y tu amistad en el corazón. Hasta siempre”, escribió Wos junto a la imagen, a modo de despedida.

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El Indio Solari murió el 5 de junio de 2026 en su casa de Parque Leloir, en Ituzaingó. Tenía 77 años y padecía la enfermedad de Parkinson desde al menos una década atrás. La foto que eligió Wos para despedirlo no es la de un ídolo en el escenario: es la de un hombre sentado al sol con una cerveza en la mano, mirando a la cámara con la misma lucidez con la que, durante décadas, miró al mundo.

Para despedir al Indio Solari, Wos publicó una foto inédita junto a él

Así nació la colaboración en Quemarás

La colaboración musical entre Wos y el Indio Solari fue fruto de un acercamiento iniciado en 2019, cuando Wos quiso usar un riff de la canción “Luzbelito y las sirenas”, que derivó en “Luz Delito”, canción de Caravana, su primer disco editado en ese mismo año. Por medio de su representante, Peter Ehrlich, le envió unas maquetas con el propósito de obtener el permiso del Indio. Ese primer contacto, acompañado por la entrega de la biografía de Solari, sentó las bases para una relación creativa y una amistad que más tarde se materializaría en la canción “Quemarás”, que incluyó en su tercer álbum, Descartable y en el homenaje que hoy une a ambas generaciones.

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Los primeros encuentros físicos entre ambos músicos contribuyeron a fortalecer el lazo, que Wos describe como emocionante y difícil de racionalizar. “El Indio siempre fue una de las grandes inspiraciones para escribir, sobre todo en esta etapa mía”, recordó Wos.

El rapero manifestó que prefiere evitar el análisis excesivo del impacto del Indio Solari en su vida, destacando la importancia emocional que tuvo este nexo para su identidad.

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El surgimiento de “Quemarás” fue el resultado de una serie de casualidades y conversaciones durante un viaje de Wos al sur argentino junto a su productor Facundo Yalve (Evlay). En ese entorno, la inspiración brotó de modo espontáneo y la primera versión del estribillo fue grabada en un teléfono móvil.

Tras retornar a Buenos Aires, Wos continuó desarrollando la canción pero sin informar al Indio Solari de inmediato sobre la nueva composición. La situación cambió cuando, tiempo después, se encontraron nuevamente y el Indio compartió algunas de sus propias maquetas. Ese intercambio abrió el camino para que Wos le mostrara la idea de “Quemarás”.

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El proceso de trabajo adoptó un formato de colaboración a distancia. Las voces se grabaron por separado y el flujo de materiales, a través de pistas de audio enviadas por correo electrónico y mensajes, permitió un diálogo artístico constante entre las dos figuras.

Así anunció el Indio Solari su colaboración con Wos

El legado y la emoción detrás de la canción

Wos destacó el aporte de voz del Indio Solari en la canción: “Fue muy generoso en lo que terminó aportándole al tema. Le dio mucho valor en su tiempo y escribió toda una parte en el medio”.

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El desarrollo técnico y la interacción reflejaron tanto el respeto como el deseo de lograr una integración auténtica de estilos. “En mi caso, la canción llama a la colaboración. En este caso, fue una mezcla de ambas, porque yo siempre lo tengo muy presente al Indio”, expresó Wos en aquel momento.

Para Wos, la influencia de Solari es irremplazable en su trayectoria artística, un referente que, afirmó, permanece siempre presente al momento de componer o buscar nuevos sonidos.

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El rapero subrayó que la colaboración tuvo una dimensión emocional y simbólica que excede lo musical, y remarcó el carácter especial de compartir autoría y estudio con una figura de la talla del Indio Solari.

La trascendencia de este trabajo conjunto se evidenció también cuando Wos anunció la presentación de su álbum en el estadio de Racing, un escenario emblemático en la historia del rock argentino por el pasado de los Redonditos de Ricota.

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En opinión del propio artista, la entrada de la voz del Indio en “Quemarás” representó un punto de inflexión emocional y dejó una marca imborrable en la memoria de quien, durante años, lo reconoció como símbolo y faro generacional.