El gesto de un fanático que emocionó al Indio Solari en su último cumpleaños: “Él estaba súper contento”

El saludo del Indio Solari para un fanático que logró conmoverlo con sus videos

Este viernes, el mundo del espectáculo argentino tuvo que decir adiós a una de sus grandes figuras. A los 77 años, Carlos Indio Solari falleció a causa de un ACV hemorrágico, según reveló la autopsia. Entre el dolor y la conmoción, todo tipo de figuras expresaron su tristeza y compartieron recuerdos que describieron la simpleza, humildad y trato que el referente del rock tenía hacia sus colegas. De igual manera, los fanáticos del músico contaron sus vivencias. Entre esos gestos, uno cautivo al artista y lo llevó a mostrar su lado más sensible en su último cumpleaños.

Todo comenzó cuando Pol López Salich, comunicador y músico, empezó a subir una serie de clips a su canal de Youtube en los que analizaba la trayectoria del músico, sus comienzos y sus particularidades. Sin que el joven lo supiera, entre los miles de usuarios que veían su trabajo se encontraba el propio Indio Solari, quien tiempo después se lo hizo saber.

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Fue así como, un día cualquiera, Salich recibió un mensaje de uno de los allegados del referente del rock nacional. “Fue genuino, a mí me contacta alguien del entorno de él un día por Instagram y me dice: “El Indio, ve tus videos”, y se cag... de risa. Me sorprendí, tomamos contacto, eso fue en septiembre y empezamos como a mandarnos audios con el Indio. Audios que guardo y atesoro“, relató el comunicador a Teleshow.

Poco a poco, el vínculo fue creciendo, al punto tal que Salich fue invitado por el círculo del músico a acercarse a la casa del artista: “Cuestión que me dicen: “Si querés venite al cumpleaños del Indio”. Yo tengo relación con muchos de Los Fundamentalistas, con Gaspar, con Sergio, con Miguel Tallarita. De hecho, a Baltasar lo vi hace dos días. Entonces, dije: “¿Qué voy a hacer ahí adentro? Ni loco”, por más que me moría por conocerlo, pero bueno. Cuestión que estuvimos ahí afuera, yo le dejé unos discos y unas cosas para firmar y le cantamos el feliz cumpleaños. Yo no convoqué a la gente, es la verdad. Yo me acerqué y había un montón de gente y cuando llegué me dijeron: “Pol, qué bueno que viniste”.

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El mensaje del Indio Solari para Pol López Salich, quien lo conmovió al compartir detalles de su carrera musical

Continuando con su relato, el comunicador destacó el gesto que tuvieron los músicos del Indio aquel día: “Yo ya había ido a la casa del Indio hace dos años. Acá llegué de nuevo y nos quedamos en la puerta. Habré llegado a las cinco de la tarde y nos quedamos hasta las ocho. La gente ahí estaba tomando, compartiendo, charlando. En un momento iban llegando los invitados, todos muy cordiales Los Fundamentalistas, es para destacar eso. Y en un momento salieron como para agradecer el apoyo de la gente. Hasta Sergio Colombo salió, me dio un sanguchito y una cerveza”.

Aprovechando la ocasión, y contemplando la multitud que se había reunido fuera de la casa del músico, Salich retrató la escena y le envió un nuevo video a Solari: “Y ahí yo le mando un videito a una persona allegada de él y me dijeron que estaba super emocionado con que la gente estaba ahí, pero muy emocionado, re contento estaba. A diferencia de lo que decían en comentarios en redes: “Lo van a molestar al Indio a la casa, no saben que a él no le gusta la gente”, y él nada que ver".

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El adiós al Indio Solari conmueve a sus seguidores en Perú,

Luego, el comunicador destacó que no era el primer gesto que tenía hacia el Indio, sino que en diciembre de 2025, había convocado a cientos de fanáticos a través de las redes para enviarle un emotivo saludo a Solari. “Hice un videíto que se llamaba “Mil videos para el Indio”, un poco para agradecerle eso, porque también me habían dicho: “Che, a él le gustaría ver, porque aunque te parezca mentira, él no ve nada en redes, no cuantifica lo que la gente lo quiere”. Entonces, se me ocurrió eso, en agradecimiento, muy genuino. Fue un video muy casual y ese día la verdad que fue un día histórico, épico. Yo le dije esas cosas, compartimos ahí un momento con Los Fundamentalistas, que siempre son muy respetuosos ellos para con el Indio y para el público también", aseguró.

El gesto del referente del rock llegó poco después cuando le informaron que el Indio había firmado los discos y remeras que el comunicador había llevado. “Hace dos o tres semanas pasé a buscar estos obsequios, un disco que había llevado yo, una remera y más. Hice el videíto este, pedí permiso y me dicen: “Sí, mencionalo tranquilo”. Fue toda una muy linda experiencia”, relató el fanático.

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Poco después, al enterarse de la repercusión en redes, el Indio decidió mostrar su cariño hacia Pol comentando uno de sus videos en su perfil: “Y con la frutilla del postre, que quizás haya sido una de las últimas intervenciones en las redes sociales de él, ¿no? Nos firmó ahí: “Graciosos y valientes”. Esto tiene que ver con lo que significó el Indio para todos. Para la cultura. Yo quizás lo abordé más desde una cuestión más coyuntural de la cultura, de cómo él supo leer las entrelíneas en los años ochenta, con esa oscuridad que tuvo en los ochenta, con los noventa. En los 2000 con el resurgimiento del rock barrial, cómo él se refugió en ciertas cosas estilísticas musicales".