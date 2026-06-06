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WhatsApp: cómo puedo enviar una ubicación falsa o cercana

Algunas circunstancias hacen que revelar la posición exacta en WhatsApp sea innecesario o incluso un riesgo para la privacidad

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WhatsApp permite enviar una ubicación diferente a la real sin aplicaciones externas: basta con buscar manualmente cualquier dirección en el buscador del mapa antes de pulsar enviar. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp permite enviar una ubicación diferente a la real sin aplicaciones externas: basta con buscar manualmente cualquier dirección en el buscador del mapa antes de pulsar enviar. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Hay situaciones en las que compartir la ubicación exacta en WhatsApp no es la opción más conveniente ni la más segura. Alguien puede pedir que confirmes que llegaste a casa sin que necesites exponer tu dirección precisa.

O tal vez quieres coordinar un punto de encuentro sin revelar desde dónde sales. Para esos casos, la propia aplicación —y el sistema operativo del teléfono— ofrecen recursos que permiten enviar una ubicación distinta a la real sin necesidad de mentir abiertamente: simplemente se elige qué compartir y qué no.

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Busca la dirección manualmente en el buscador de WhatsApp

La forma más directa no requiere ninguna aplicación adicional ni configuración especial. Dentro de cualquier chat, toca el ícono de adjuntar (el clip en Android o el signo + en iPhone) y selecciona Ubicación.

Un logo 3D de WhatsApp verde con un auricular blanco está de pie sobre una mesa de madera. Al fondo, elementos borrosos como una taza de café y un cuaderno.
Al abrir la pantalla de ubicación, la app sugiere lugares cercanos verificables que el usuario puede seleccionar en lugar de compartir su posición exacta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la pantalla del mapa aparecerá un buscador en la parte superior: escribe allí la dirección, el nombre del lugar o el punto de referencia que quieras enviar. WhatsApp mostrará los resultados y, al seleccionar uno, colocará el marcador en ese sitio.

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Al tocar Enviar esta ubicación, el receptor verá ese pin exacto. La aplicación no registra ni distingue si el marcador corresponde a donde estás físicamente o no: solo transmite las coordenadas del punto elegido.

Elige una de las ubicaciones sugeridas cercanas

Cuando se abre la pantalla de ubicación en WhatsApp, la aplicación muestra automáticamente una lista de lugares próximos: comercios, plazas, estaciones de transporte, edificios públicos.

Revocar el acceso al GPS desde los ajustes del sistema impide que WhatsApp detecte la posición real del dispositivo en cualquier momento, no solo al compartir ubicación. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Revocar el acceso al GPS desde los ajustes del sistema impide que WhatsApp detecte la posición real del dispositivo en cualquier momento, no solo al compartir ubicación. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En lugar de enviar la posición exacta del dispositivo, se puede seleccionar cualquiera de esos puntos sugeridos. El resultado es una ubicación real y verificable —existe en el mapa— pero que no coincide con la posición precisa del usuario.

Es útil cuando se quiere indicar una zona general sin revelar una dirección específica, como un domicilio particular.

Revoca el acceso al GPS de WhatsApp desde los ajustes del sistema

Una tercera opción consiste en impedir que WhatsApp acceda al GPS del dispositivo. En Android, se accede desde Ajustes > Aplicaciones > WhatsApp > Permisos > Ubicación y se selecciona Denegar.

En iPhone, el camino es Ajustes > WhatsApp > Ubicación y se elige Nunca. Con el acceso revocado, al intentar compartir una ubicación desde la app, el mapa no podrá centrar la vista en la posición real del usuario.

En iPhone, el camino para bloquear el acceso a la ubicación es Ajustes > WhatsApp > Ubicación > Nunca. REUTERS/Dado Ruvic
En iPhone, el camino para bloquear el acceso a la ubicación es Ajustes > WhatsApp > Ubicación > Nunca. REUTERS/Dado Ruvic

En ese punto, el buscador interno sigue funcionando: se puede escribir cualquier dirección y enviarla como se describió en el primer método.

El resultado es el mismo, pero con la capa adicional de que la aplicación no tiene acceso al GPS en ningún momento, lo que refuerza la privacidad de forma permanente.

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

WhatsApp incorporó en 2026 un conjunto de funciones orientadas a mejorar la gestión de grupos, reforzar la privacidad y añadir herramientas de inteligencia artificial directamente en los chats. Estas son las actualizaciones más relevantes del año.

Dos teléfonos inteligentes muestran la interfaz de WhatsApp. Uno exhibe los permisos de grupo y el otro la configuración de un saludo de bienvenida con un teclado virtual
Los administradores de grupos pueden configurar un mensaje de bienvenida automático que se activa cada vez que un nuevo miembro se une al chat. (WaBetaInfo)

Mensajes de bienvenida personalizados en grupos

Los administradores pueden crear un mensaje automático de saludo para cada nuevo miembro que se une a un grupo.

La función permite informar sobre las normas del chat y su propósito desde el primer momento, y evita que varios administradores envíen saludos por separado: todos los mensajes de bienvenida se consolidan en uno solo.

Es opcional, configurable por los administradores y se activa en el instante en que el nuevo miembro ingresa. El despliegue es gradual.

WhatsApp integró Meta AI directamente en los chats para resumir conversaciones no leídas, sugerir respuestas y ajustar el tono de los mensajes antes de enviarlos. (Meta)
WhatsApp integró Meta AI directamente en los chats para resumir conversaciones no leídas, sugerir respuestas y ajustar el tono de los mensajes antes de enviarlos. (Meta)

Resúmenes automáticos de chats con inteligencia artificial

WhatsApp puede generar resúmenes de mensajes no leídos en grupos con mucha actividad. La función sintetiza los puntos clave de la conversación para que el usuario se ponga al día sin leer cada mensaje.

Según el blog oficial de WhatsApp, la herramienta usa tecnología de Procesamiento Privado, lo que significa que Meta no accede al contenido de los mensajes ni a los resúmenes generados. La función está desactivada por defecto y su activación es voluntaria.

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