La banda que acompañó al Indio Solari como solista tocará hoy en Comodoro Rivadavia: los preparativos

Así luce el Predio Ferial Comodoro a horas del concierto de la banda del Indio Solari

Horas después de conocerse la muerte del Indio Solari conocida pasadas las 9 de la mañana del viernes 5 de junio, el grupo que lo acompañó en su camino solista, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, confirmó la realización del recital programado para ese sábado a la noche en Comodoro Rivadavia. En este panorama, el show se prevee como un evento histórico por el contexto y por la determinación de la producción, que lo transmitirá por las redes sociales y contempla la posibilidad de colocar pantallas gigantes en las afueras del predio.

Por estas horas, la organización trabaja en el armado final del escenario, ubicado en la cabecera de un inmenso predio con capacidad para unas 7500 personas. La pared de amplificadores al fondo, los pies de micrófonos al centro y los teclados en el centro en plena vigilia de un recinto todavía vacío, que se prepara para escribir una de las grandes páginas de la liturgia ricotera.

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Indio formó Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado luego de la disolución de Los Redondos y debutó en los escenarios en 2005, en el Estadio Único de La Plata. Los músicos recorrieron el país llevando su misa ricotera con el Indio al frente hasta el multitudinario concierto de Olavarría en marzo de 2017. Esa fue la última vez del cantante sobre un escenario de manera física, aunque no quiso perderse la fiesta y siguió acompañando en modo holograma.

Con el concierto con localidades agotadas, y luego de unas horas de shock tras la noticia de la muerte del Indio, la banda publicó un comunicado en sus redes sociales que resume el estado de ánimo con el que enfrenta la noche: “Estamos en shock. Como todos. No sabemos bien qué hacer. El durísimo golpe nos da en el cuerpo, pero abatidos como estamos, el corazón nos pide juntarnos”.

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Indio Solari en modo holograma y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en un show en España (Adrián quiroga / Nicolás de los Santos)

El texto continúa: “Decidimos mantener el concierto de mañana y aunque no estaba en los planes, transmitirlo en vivo para todos. No va a ser fácil, tampoco va a ser el concierto que habíamos pensado, pero juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador”, agrega, y cierra con una frase que resume el vínculo entre el líder y su tropa: “Te amamos, Indio...”.

La decisión se tomó horas después de que se confirmara la muerte de Carlos Alberto Solari, de 77 años, en su domicilio del barrio Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó. La autopsia determinó que la causa fue un ACV hemorrágico que sufrió mientras se encontraba en la pileta interior climatizada de su casa. Su cuerpo fue hallado por su cuidadora.

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El recital se realiza en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, emplazado sobre la Ruta Nacional 3, a unos ocho kilómetros del centro de la ciudad. El espacio cubierto tiene un pabellón principal de 3.600 metros cuadrados (38.750 pies cuadrados) y un escenario de 130 metros cuadrados (1.399 pies cuadrados). Las 7.500 entradas puestas en venta se agotaron, y la organización aclaró que no se permitirá el ingreso de más público.

La banda confirmó que el concierto será transmitido en vivo

El dato tiene un peso adicional: ni Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado ni Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota habían actuado antes en la Patagonia. El recital del sábado 6 de junio iba a ser el primero de la historia ricotero en la región, y ahora ocurre al día siguiente de la muerte del músico que fundó ambas bandas.

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El responsable del operativo de seguridad, Miguel Gómez, describió el clima de vigilia que rodea al evento y las medidas adoptadas para gestionar la movilización extraordinaria de fanáticos. El dispositivo fue elaborado en conjunto entre el municipio y la Policía de la provincia del Chubut, con intervención especial de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia.

Sobre el significado del concierto, Gómez fue directo: “Seguramente esto va a ser una despedida”.

El funcionario también confirmó que se analiza la instalación de pantallas gigantes en el exterior del predio para quienes queden fuera del aforo. “Se estaba pensando en la posibilidad de poner pantallas externas en las afueras del predio, pero hasta el momento eso no está confirmado”, precisó.

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Así fue la misa ricotera en Comodoro Rivadavia (Gentileza: Diario Crónica)

La apertura de puertas está prevista para las 18 horas y el comienzo del recital, para las 21. Quienes lleguen caminando deben ingresar por el acceso peatonal habilitado sobre la avenida Arsenio Lugones, mientras que el ingreso vehicular al estacionamiento —gratuito desde las 15— será únicamente desde la zona norte, por la Ruta Nacional 3 en sentido Trelew-Comodoro Rivadavia.

Gómez también confirmó la suspensión de la segunda fecha, que estaba prevista para el domingo 7. “Esa presentación estaba prevista hasta hace dos semanas. Se abortó el evento del día de mañana, se suspendió”, dijo. Según trascendió, la cancelación respondía a cuestiones logísticas vinculadas al traslado y armado del equipamiento técnico, y fue decidida antes de la muerte del Indio. Las entradas adquiridas para esa función conservan validez automática para el recital del sábado.

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El funcionario cerró con una expresión de deseo: “Esperemos que de acuerdo a lo que tenemos elaborado nosotros podamos estar a la altura de las circunstancias para que esto sea justamente un gran homenaje al Indio Solari“.