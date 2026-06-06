Las fotos de Kim Kardashian en el Gran Premio de Mónaco de F1 para alentar a su novio Lewis Hamilton: “Bienvenida al paddock”

El Gran Premio de Mónaco quedó atravesado por la presencia de la reconocida actriz Kim Kardashian en el paddock durante la jornada del sábado para apoyar a su pareja Lewis Hamilton, en lo que fue su primera presencia pública en la Fórmula 1 desde que comenzaron su relación. La estadounidense disfrutó la clasificación en el box de Ferrari y vivió el tercer lugar que consiguió el británico en la qualy.

Hamilton saldrá en la segunda fila en la carrera del domingo, justo delante de Charles Leclerc, después de una sesión en la que Andrea Kimi Antonelli de Mercedes se quedó con la pole en las calles de Montecarlo por solo 0.043 segundos por delante de Max Verstappen (Red Bull). En un circuito donde la clasificación suele marcar gran parte de la carrera, ese resultado mantuvo al piloto británico en una posición competitiva, aunque dentro de Ferrari quedó la sensación de que había margen para más.

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Kim Kardashian, de 45 años, llegó al circuito a bordo de un yate y atrajo a fotógrafos y cámaras desde que pisó el muelle de la Riviera francesa. La acompañó su hermana Khloe, con quien recorrió las zonas más exclusivas del circuito mientras la atención fuera de la pista se desplazaba hacia su presencia y su relación con el piloto de Ferrari. “Bienvenida al paddock. Kim Kardashian está aquí en Mónaco”, escribió la cuenta oficial de la F1.

La reconocida actriz, pareja de Lewis Hamilton, estuvo en el box de Ferrari

La aparición de la reconocida empresaria se produjo pocos días después de que la pareja hiciera pública su relación a través de Instagram. Kardashian publicó una serie de fotos y videos bajo el título “Últimamente”, entre ellos un video en el que aparece junto a Hamilton durante un paseo en bicicleta cerca de un río en Nueva York. Los rumores sobre la relación habían comenzado en febrero, cuando ambos fueron vistos juntos en un hotel de los Cotswolds, en Inglaterra. Después también fueron fotografiados en el Super Bowl, en Coachella y en Miami.

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De acuerdo con lo publicado por The Sun, ambos compartieron alojamiento en el hotel Estelle Manor en los Cotswolds, Inglaterra, en enero de este año. Kardashian llegó al lugar en su avión privado, mientras que Hamilton arribó en helicóptero. Durante el fin de semana, disfrutaron de servicios exclusivos y privacidad reforzada por un equipo de seguridad.

La prensa internacional, entre ellos ELLE y The Sun, rastreó distintas apariciones conjuntas de Hamilton y Kardashian durante los últimos meses en ciudades como París y Londres. El punto culminante se dio durante el Super Bowl 2026 en Las Vegas, cuando ambos fueron captados por las cámaras en las gradas. La imagen, publicada ampliamente por medios de Estados Unidos y Europa, fue interpretada como un indicio del acercamiento entre la figura de la Fórmula 1 y la empresaria.

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*El resumen de la clasificación del Gran Premio de Mónaco

En el plano deportivo, Hamilton dijo que el Ferrari cambió “radicalmente” entre los entrenamientos y la clasificación. “Es el circuito más increíble para pilotar, y un enorme privilegio poder hacerlo. No solo en un coche de Fórmula 1, sino en un Ferrari. Es realmente extremo. Ha sido duro para nosotros. En los entrenamientos parecíamos muy fuertes y apenas cambiamos nada, pero, por alguna razón, el coche se comportó de forma radicalmente diferente una vez llegamos a la clasificación, así que tenemos que analizarlo a fondo”, declaró en la conferencia de prensa posterior a la qualy.

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Además, el británico, que quedó tercero con un registro de 1:12.279, describió la exigencia de una vuelta rápida en Montecarlo: “Lo di absolutamente todo. Estuve tan cerca de las barreras como pude, y qué privilegio es estar aquí, ser uno de los 22 pilotos de F1 que aún pueden hacer esto. Me encanta cada segundo”.

Hamilton sostuvo además que la pelea entre los equipos punteros fue muy ajustada y que Ferrari necesita entender dónde perdió rendimiento. “Creo que sin duda estamos muy igualados entre todos. Pensé que casi lo teníamos, y entonces Max marcó un buen tiempo y luego Kimi. Me parece genial ver lo igualados que están todos los coches. Creo que hoy hemos perdido algo, y eso es lo que tenemos que intentar averiguar”, argumentó.

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El Gran Premio de Mónaco se llevará a cabo el domingo a partir de las 10:00 (hora argentina) y tendrá un total de 78 vueltas. Hamilton buscará subirse nuevamente al podio y sumar puntos importantes para Ferrari en el campeonato de constructores.

LA PRESENCIA DE KIM KARDASHIAN EN EL GRAN PREMIO DE MÓNACO

Kim Kardshian acaparó las miradas de todos en Mónaco durante la clasificación para el GP de Mónaco (REUTERS/Jakub Porzycki/Pool)

La actriz estuvo presente en el box de Ferrari (REUTERS/Jakub Porzycki/Pool)

Kim Kardashian estuvo acompañada por su hermana Khloe (REUTERS/Jakub Porzycki/Pool)

Kim Kardashian recorrió el paddock y la línea de box (Grosby)

Kim Kardashian dijo presente en el Gran Premio de Mónaco (Grosby)

Kim Kardashian es pareja de Hamilton desde febrero (Grosby)