Costa Rica

Caja Costarricense de Seguro Social refuerza su capacidad de respuesta ante emergencias con encuentro nacional de brigadas

Más de un centenar de brigadistas participaron en una jornada de entrenamiento para mejorar las acciones institucionales durante crisis y desastres en Costa Rica

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Brigadistas de la CCSS participaron en ejercicios prácticos de reanimación cardiopulmonar y combate de incendios durante el encuentro nacional. Cortesía: CCSS
Brigadistas de la CCSS participaron en ejercicios prácticos de reanimación cardiopulmonar y combate de incendios durante el encuentro nacional. Cortesía: CCSS

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) consolidó sus esfuerzos para fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres con la realización del segundo Encuentro Nacional de Brigadas en San José. El evento reunió a 140 brigadistas de centros de salud y unidades administrativas de todo el país, quienes participaron en un entrenamiento práctico orientado a reforzar sus habilidades y competencias técnicas, estratégicas y operativas.

El doctor Luis Diego Granados Chavarría, funcionario del Centro de Atención de Emergencias y Desastres (CAED), explicó que estos espacios de capacitación resultan fundamentales para la institución, ya que permiten fortalecer la preparación ante posibles emergencias o desastres de gran magnitud y reducir su impacto sobre la población. El encuentro contó con el apoyo de 40 instructores capacitados por el CAED y se estructuró en un circuito de 12 estaciones de entrenamiento, donde los brigadistas pusieron a prueba habilidades clave para la atención de crisis.

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Durante la jornada, los participantes realizaron prácticas de reanimación cardiopulmonar (RCP), combate de incendios y evacuación, entre otras actividades. Además, enfrentaron retos de trabajo en equipo que exigieron comunicación, coordinación y toma de decisiones bajo presión. El objetivo fue potenciar competencias como el liderazgo, la resolución de problemas y la gestión segura y organizada de equipos durante situaciones críticas.

Prácticas realizadas durante el campamento por el equipo de brigadistas de la CCSS. Cortesía: CCSS

La CCSS destacó que la realización de este tipo de actividades fomenta el intercambio de experiencias y la identificación de buenas prácticas, elementos fundamentales para consolidar una respuesta institucional efectiva ante cualquier emergencia que pueda afectar a funcionarios, usuarios o las propias instalaciones de la institución. El fortalecimiento de la capacidad operativa es parte de una estrategia integral orientada a proteger la salud y la seguridad de la población costarricense ante eventos adversos.

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El Encuentro Nacional de Brigadas no solo permitió el fortalecimiento de conocimientos técnicos, sino que también impulsó la integración de equipos de diferentes regiones del país. Según informó la CCSS, esta articulación facilita la creación de una red de respuesta más sólida y coordinada para enfrentar emergencias locales y de alcance nacional. Los participantes coincidieron en la importancia de mantener un entrenamiento constante para estar preparados ante situaciones imprevistas y responder con eficacia.

El evento reunió a 140 brigadistas y 40 instructores con el objetivo de consolidar la preparación ante desastres y proteger a la población costarricense. Cortesía: CCSS
El evento reunió a 140 brigadistas y 40 instructores con el objetivo de consolidar la preparación ante desastres y proteger a la población costarricense. Cortesía: CCSS

Además de las actividades de entrenamiento, el evento incluyó espacios de análisis sobre experiencias recientes en la atención de emergencias, donde los brigadistas compartieron estrategias y lecciones aprendidas en contextos reales. Estos intercambios permitieron identificar áreas de mejora y reforzar la cultura institucional de prevención y respuesta. Las autoridades de la CCSS subrayaron que el fortalecimiento de estas brigadas es esencial para reducir riesgos, minimizar daños y optimizar la atención en momentos de crisis.

El doctor Luis Diego Granados Chavarría resaltó que la labor de los brigadistas no solo se limita a la atención inmediata durante eventos adversos, sino que también abarca la promoción de la prevención y la formación continua del personal en los centros de salud. Según el funcionario, la capacitación regular permite actualizar protocolos, incorporar nuevas técnicas y asegurar que los equipos respondan con agilidad y seguridad ante cualquier eventualidad.

La participación de 140 brigadistas y 40 instructores evidencia el compromiso institucional con la mejora continua. La CCSS reiteró que este modelo de capacitación se mantendrá y ampliará en los próximos años, con el objetivo de consolidar una cultura de preparación permanente que beneficie a toda la población.

Equipos de brigadistas de diferentes regiones compartieron experiencias y mejores prácticas para mejorar la respuesta institucional de la CCSS. Cortesía: CCSS
Equipos de brigadistas de diferentes regiones compartieron experiencias y mejores prácticas para mejorar la respuesta institucional de la CCSS. Cortesía: CCSS

El fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante emergencias es una prioridad estratégica para la Caja Costarricense de Seguro Social, que busca garantizar la seguridad de pacientes, funcionarios y comunidades en todo el territorio nacional.

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