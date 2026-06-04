Cómo se verían los Saja Boys y las Guerreras K-pop con ‘look’ latino, según la IA

La inteligencia artificial reimaginó los atuendos de los personajes de la película animada. (Netflix)

¿Qué sucede cuando la estética hiper pulida del K-pop se fusiona con la calidez, la textura y el folclore de América Latina? Esa fue la pregunta planteada a la inteligencia artificial, y los resultados ofrecieron una reimaginación de los Saja Boys y las Guerreras K-pop, personajes de la aclamada película de Netflix.

Los Saja Boys: de ídolos de convención a un estilo ‘resort chic’

En su versión original, el grupo masculino aparece en un entorno de convención urbana con estilo flower boy, cabellos en tonos pastel como rosa, lila o azul, y prendas de colores brillantes con patrones gráficos, frente a una multitud uniforme.

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Tras el giro latino, la IA reescribió el ADN estilístico de la banda: mantuvo la pose, pero cambió la atmósfera hacia una estética más cálida, orgánica y texturizada, con referencias a un mercado de artesanías o un resort costero.

Los Saja Boys adoptan prendas tradicionales latinoamericanas y tonos tierra, dejando atrás los colores pastel del estilo K-pop convencional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transformación comenzó en la paleta: los pasteles dieron paso a tonos tierra como azul añil, marrón cuero, verde oliva y beige lino. El cambio más visible fue el del líder: la camisa de cuadros pasó a una guayabera de lino, con camiseta blanca, sombrero de paja de ala ancha y vaqueros con rotos.

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A su izquierda, el integrante de cabello rosa cambió el suéter amarillo por una camisa de flores tropicales y pantalones cortos de tiro alto. El miembro del pañuelo rojo transformó la chaqueta cian en una pieza de mezclilla cruda con bordado floral en el pecho.

Los dos integrantes de la derecha dejaron tejidos sintéticos y estampados de rombos para adoptar chalecos con accesorios de cuentas de madera y camisas de lino con vaqueros capri. La multitud también se volvió más diversa, en línea con una estética caribeña.

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Guerreras K-pop: del ciberpunk al folclore mestizo

El estilo original de las Guerreras K-pop se asemeja a la estética ciberpunk. (Netflix)

En el concepto original, el grupo femenino se apoyaba en un estilo de combate con matices ciberpunk: tres integrantes en un escenario futurista, con ropa de motorista, texturas de vinilo y armas de energía de neón asociadas al “girl crush”.

Con el filtro de la inteligencia artificial, el cambio fue radical: la armadura urbana de alta tecnología quedó reemplazada por una reinterpretación del folclore mestizo contemporáneo, con materiales táctiles como denim desgastado, lino y bordados artesanales.

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Uno de los giros más notorios apareció en armas y accesorios: los sables de luz se convirtieron en machetes y espadas de metal grabado, con lazos folclóricos y cintas con los colores de la bandera del orgullo.

Los nuevos atuendos mezclan bordados Tenango, pantalones de campana andinos y faldas largas con motivos de fauna local, integrando el folclore regional en la estética pop. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el vestuario, la integrante central cambió la chaqueta ciber-pop por una prenda vaquera con bordados florales de estilo Tenango sobre un top corto off-shoulder. A la izquierda, los pantalones técnicos anchos pasaron a pantalones de campana con patrones geométricos andinos. A la derecha, la minifalda rígida se sustituyó por una falda larga roja con motivos de fauna local y botas de cuero.

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