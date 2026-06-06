Fecha de lanzamiento y primer tráiler de Final Fantasy VII Revelation tras ser anunciado en el Summer Game Fest

El tráiler oficial de Final Fantasy VII Revelation fue presentado de manera oficial en el Summer Game Fest 2026. El videojuego se lanzará en primavera de 2027 y saldrá para todas las consolas y PC.

Square Enix confirmó oficialmente el desarrollo de Final Fantasy VII Revelation, la tercera y última entrega del proyecto remake de Final Fantasy VII, durante una de las presentaciones más destacadas del Summer Game Fest. El anuncio estuvo acompañado por un primer tráiler y la revelación de su ventana de lanzamiento: primavera de 2027.

La nueva entrega llegará simultáneamente a PS5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 2, marcando un cambio importante en la estrategia de la compañía japonesa, que ha dejado atrás las exclusividades prolongadas para apostar por un lanzamiento multiplataforma desde el primer día.

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Square Enix pone fin a la trilogía de Final Fantasy VII Remake

Final Fantasy VII Revelation será el capítulo encargado de cerrar la reinterpretación moderna de uno de los videojuegos más importantes de la historia. La trilogía comenzó con Final Fantasy VII Remake en 2020 y continuó con Final Fantasy VII Rebirth, ampliando la historia original y añadiendo nuevas mecánicas y escenarios.

Final Fantasy VII Revelation - SGF

Con esta tercera parte, Square Enix busca ofrecer una conclusión definitiva para la historia de Cloud Strife, Sephiroth y el resto de personajes que han acompañado a varias generaciones de jugadores desde el lanzamiento del título original en 1997.

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El primer tráiler mostrado en el Summer Game Fest dejó ver algunas escenas cinemáticas y fragmentos de exploración, aunque la compañía todavía no ha profundizado en detalles sobre la jugabilidad o las novedades que incorporará esta entrega.

El juego abandona definitivamente la exclusividad de PlayStation

Uno de los aspectos más relevantes del anuncio es la decisión de Square Enix de lanzar Final Fantasy VII Revelation en múltiples plataformas desde su estreno.

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Aunque el proyecto remake nació como una exclusiva temporal para PlayStation, la compañía japonesa ha ido modificando su estrategia comercial durante los últimos años. La intención es que sus principales franquicias lleguen al mayor número posible de jugadores.

Final Fantasy VII Revelation - SGF

Por ello, Final Fantasy VII Revelation estará disponible no solo para PS5, sino también para Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 2.

La decisión supone un cambio significativo respecto a los primeros capítulos, especialmente para los usuarios de Xbox, que durante años quedaron fuera de la saga remake.

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Final Fantasy VII Rebirth ya está disponible en más plataformas

La apuesta por el modelo multiplataforma comenzó recientemente con Final Fantasy VII Rebirth. El segundo episodio de la trilogía llegó el pasado 3 de junio a Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2, ampliando considerablemente su base de jugadores.

Su desembarco en la consola de Nintendo fue especialmente llamativo debido a la complejidad técnica del título. El juego presenta amplios escenarios y un mundo abierto considerablemente más ambicioso que el del primer capítulo.

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Final Fantasy VII Revelation - SGF

La adaptación para Switch 2 fue recibida de manera positiva por parte de la crítica especializada, destacando el trabajo de optimización realizado por Square Enix para mantener una experiencia fluida y estable.

Este esfuerzo técnico también deja entrever las ambiciones que la compañía tiene para Final Fantasy VII Revelation, cuyo lanzamiento simultáneo en cuatro plataformas exigirá un importante trabajo de desarrollo.

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El Summer Game Fest deja uno de sus anuncios más importantes

La presentación de Final Fantasy VII Revelation se convirtió en uno de los momentos más destacados del Summer Game Fest, evento que reunió a varias compañías de la industria para mostrar los próximos lanzamientos del sector.

El regreso de una de las franquicias más emblemáticas de Square Enix era uno de los anuncios más esperados por los aficionados y, finalmente, los rumores terminaron confirmándose.

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Final Fantasy VII Revelation - SGF

Aunque todavía faltan varios meses para conocer más detalles sobre la historia, los personajes y las mecánicas del juego, el anuncio ya ha generado una gran expectativa entre los seguidores de la saga.

Con una fecha prevista para la primavera de 2027 y un lanzamiento multiplataforma desde el primer día, Final Fantasy VII Revelation buscará poner el broche final a uno de los proyectos más ambiciosos emprendidos por Square Enix en los últimos años.

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