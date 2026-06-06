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“Es más que la población de Nueva Zelanda”: el sentido mensaje de Tim Payne tras su explosión mediática antes del Mundial

El futbolista más viral de la Copa del Mundo le dedicó unas palabras a los más de 5 millones de fanáticos que lo siguen en las redes sociales

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El futbolista de Nueva Zelanda que se hizo viral le dedicó unas palabras a sus millones de seguidores en las redes sociales

El futbolista de la selección de Nueva Zelanda Tim Payne aún no debutó en el Mundial 2026 pero ya se ha convertido en el jugador más viral de la competencia. El defensor de 32 años, que superó los 5.2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram gracias al impulso que le dio un creador de contenido argentino, se mostró agradecido por su impacto mediático y grabó un mensaje para sus nuevos fanáticos.

“Hola a todos. Vaya, semana. De no tener nada planeado a millones de nuevos seguidores. Eso es más que la población de Nueva Zelanda. Solo quiero darles un gran ‘muchas gracias’ a todos y decirles que quiero intentar devolver ese apoyo. Quiero intentar compartir el cariño. Obviamente va a ser difícil y hay millones de mensajes, pero mi equipo y yo lo daremos todo. Pero mi prioridad tiene que ser el fútbol. Tengo muchas ganas de que llegue este Mundial y voy a dar lo mejor por mí y por mi equipo. Y solo quiero que ustedes, y sobre todo mi familia, estén orgullosos", expresó Payne desde la concentración de Nueva Zelanda en Estados Unidos.

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El lateral derecho del seleccionado oceánico que fue titular en la goleada 0-4 sufrida ante Haití en el primer amistoso jugado en Fort Lauderdale el pasado martes 2 de junio completó el posteo con unas palabras en su perfil social: “¡Esto ha sido abrumador y ustedes son increíbles! Especialmente a todos los de Argentina y México, y de toda América Central y del Sur, que me han brindado esta oportunidad; han sido increíbles. Un saludo a todos los de mi tierra, Nueva Zelanda; espero que se sientan orgullosos de mí“.

El encuentro entre Tim Payne y Valen Scarsini, el creador de contenido argentino que hizo viral al futbolista neozelandés
El encuentro entre Tim Payne y Valen Scarsini, el creador de contenido argentino que hizo viral al futbolista neozelandés

“Empezaré a compartir el cariño y a dar protagonismo a los demás, pero por favor tengan paciencia mientras intentamos responder a todos los mensajes y muestras de apoyo que hemos recibido. Espero que todos se sientan orgullosos, pero ahora mismo mi atención está puesta en el fútbol. Un agradecimiento especial a Valen Scarsini (@elscarso) y a todo lo que ha hecho para que esto sea posible. Sin él, nada de esto habría sido posible”, completó el neozelandés.

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Payne terminó conociendo a Scarsini en Estados Unidos y le regaló una camiseta de la selección de Nueva Zelanda en agradecimiento por haberlo hecho famoso. Es que el jugador oceánico apenas contaba con poco más de cuatro mil seguidores, pasó a tener una cifra superior a la cuenta de los All Blacks (seleccionado de rugby de su país) y está por alcanzar a la cantidad de habitantes que tiene su nación, estimada en 5.338.500 habitantes.

La carrera de Payne, que abarca 16 años desde su debut en las juveniles de Auckland City en 2010, incluye pasos por el Blackburn Rovers de Inglaterra y por la MLS Next Pro de Estados Unidos, además de su actual vínculo con el Wellington Phoenix. El defensor, nacido el 10 de enero de 1994, acumula más de 50 partidos con la selección de Nueva Zelanda y mantiene contrato vigente hasta 2028 con su club actual, donde ostenta un valor de mercado estimado en 350.000 euros según el sitio Transfermarkt.

Tim Payne Nueva Zelanda Haití
Tim Payne durante el amistoso de Nueva Zelanda ante Haití en la previa al Mundial 2026 (Megan Briggs / Getty Images via AFP)

El crecimiento exponencial de seguidores no solo sorprendió a Payne, sino que también llamó la atención de clubes fuera de su país. Deportivo Riestra, institución de la Primera División argentina, identificó en el defensor una oportunidad única para capitalizar el impacto mediático y deportivo que generaría su fichaje. La dirigencia del club no desconoce el valor de los movimientos que trascienden lo futbolístico. Ya lo demostró al incorporar a figuras del universo digital, aunque el caso de Payne representa una apuesta diferente: se trata de un profesional con trayectoria comprobada y experiencia internacional. Por eso, ya inició contactos para intentar contratar al jugador de 32 años.

El club de Nueva Pompeya, que busca reinventarse tras su reciente eliminación de la Copa Sudamericana, ve en el defensor una oportunidad para potenciar su visibilidad y sumar jerarquía futbolística. La dirigencia inició movimientos para contactarse con el futbolista con recorrido internacional y actualidad competitiva que podría marcar un salto cualitativo tanto en el juego como en la presencia mediática del equipo.

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