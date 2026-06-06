Maxi López recordó su relación con Diego Maradona y lanzó una ironía para Mauro Icardi

En su participación en "Anda Pa Allá", el exfutbolista recordó su relación con el astro y lanzó una ironía para Mauro Icardi

Durante una inesperada conversación en su programa de streaming, Maxi López recordó el vínculo que tuvo con Diego Armando Maradona y reavivó su eterna polémica con Mauro Icardi. Un hecho que si bien queda cada vez más lejano en el tiempo, suele revivir con pequeños gestos e ironías que se potenciaron desde que Maxi y Wanda Nara expresaron ante el público de MasterChef Celebrity su buena relación.

En la charla de Andá pa Allá (Streams Telefe) el exdelantero de River Plate contó cómo nació su vínculo con el astro fallecido en 2020. “Con uno de sus sobrinos jugamos juntos de chiquitos y por ahí me escribía y me decía: ‘Che, el tío te mandó esto’”, evocó López, y aseguró conservar ese material como un tesoro: “Tengo algunos audios guardados en los que me habla, son audios de cinco o seis minutos”.

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“¿Te ha aconsejado con tu famoso quilombo de años mediáticos?“, intervino Grego Rosselló, en referencia a su historial turbulento con Wanda Nara que hoy parece haber quedado en un pasado lejano. ”Varias veces, varias veces. Si escuchás los audios, te ponés a llorar", explicó Maxi, sin querer dar más precisiones.

Maxi López, Diego Maradona y Mauro Icardi

“¿Lo reventaba al otro?” preguntó -casi afirmando- el conductor, haciendo alusión a Mauro Icardi con quien Diego hizo públicas sus diferencias en reiteradas oportunidades y con la virulencia que lo caracterizaba. López eligió no responder con palabras, pero su gesto lo dijo todo.

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“No lo digo de chusma. Fue un tipo siempre muy aguerrido, de tomar partido. No era tibio para nada”, agregó Rosselló, algo que fue compartido por Maxi y el resto de la mesa que integraban Pichu Straneo y Claudio Turco Husain.

Cabe recordar que cuando trascendió el escándalo entre Maxi López, Wanda Nara y Mauro Icardi, el ambiente del fútbol cerró filas con el River y acusó al rosarino de “traidor”, impuso el término “icardear” y de romper códigos de vestuario que incluso le habrían costado su inserción natural en la selección nacional. Por ese entonces, la de Diego Maradona fue una de las voces críticas que apuntaron contra Icardi.

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Mauro Icardi y Diego Maradona en el partido por la paz 2014: lejos en la foto y en equipos distintos AFP PHOTO / ANDREAS SOLARO zzzz

Durante un tiempo, Mauro eligió el silencio ante las constantes alusiones de Diego Maradona. Hasta que el astro visitó Italia en 2016 para disputar el llamado “Partido por la Paz” y volvió a disparar con munición gruesa. Y entonces llegó la respuesta de Icardi. “Maradona fue un grandioso jugador, uno de los más grandes del mundo, pero cuando habla sus palabras son de mal gusto. No es ejemplo para nadie“, sentenció el actual Galatasaray, que dos años antes había compartido cancha, aunque no equipo, en el partido organizado por el papa Francisco.

Cuando por ese entonces el nombre de Icardi empezó a sonar en la selección gracias a sus buenos rendimientos en el fútbol italiano, Diego se expresó sin grises, como solía hacerlo y como lo destacaron en el programa: "Para mí, no existe Icardi. Puede ser el capitán del Cosmos, pero para mí no existe. Después de lo que pasó, soy hincha de Maxi López“,

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Y con su estilo inconfundible, se refirió al comienzo de la relación entre Wanda y Mauro, y a la relación de ambos cuando la conductora de MasterChef Celebrity todavía estaba en pareja con Maxi López: “Esto no se hace, hermano. Darle de comer, hacerlo entrar a tu casa y que después pase lo que pasó, no. Los sin códigos, conmigo, están muertos“.