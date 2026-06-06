Cómo se organizó el velatorio del Indio Solari: las gestiones de Máximo Kirchner con Racing y el intendente de Avellaneda

Máximo Kirchner estuvo en la casa del Indio horas después de conocerse la noticia de la muerte del artista. Foto: RSFotos

Fueron gestiones discretas, que se hicieron mientras millones de fanáticos procesaban el impacto de la muerte de Carlos “El Indio” Solari. El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, se había acercado en la plomiza mañana del viernes, pocas horas después que se conociera el fatal desenlace, a la casa de Parque Leloir del cantante para ponerse a disposición de su familia.

Según pudo saber Infobae, el diputado nacional hizo gestiones con Racing Club para darle allí la despedida final, pero ante la negativa de las autoridades del club, el dirigente se comunicó con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien aceptó de inmediato la solicitud para hacer el velatorio en el Parque Domínico.

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Las conversaciones se iniciaron cuando la familia tomó conocimiento de que el Congreso Nacional no iba a ser el lugar destinado a darle el último adiós al Indio Solari. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había comunicado que no estaban dadas las condiciones de infraestructura y seguridad para albergar un acto fúnebre al que acudirían cientos de miles de almas.

Esa negativa llegó a la tarde. Ya el gobierno de Javier Milei había difundido públicamente a la mañana que la Casa Rosada no estaba disponible. Con esos dos no, Máximo Kirchner inició gestiones para encontrar un lugar que fuera apto para recibir una movilización inevitablemente multitudinaria.

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Se espera una multitudinaria despedida para uno de los máximo ídolos populares de la historia argentina. Foto: Jaime Olivos

De acuerdo a lo que pudo confirmar Infobae, el diputado nacional y líder de La Cámpora tomó contacto con las autoridades del Racing Club de Avellaneda, que preside Diego Milito. Pero encontró una nueva negativa, de la que no se tienen mayores detalles.

Racing era un lugar emblemático para la “cultura ricotera”, porque fue la primera cancha que colmaron sus fanáticos. El otro estadio, que también se barajó como alternativa, era Huracán, donde también tocaron los Redondos. Ambos lugares eran epicentros del sentimiento de los fanáticos.

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Más allá de los motivos por los cuales ninguna de esas canchas terminó siendo habilitadas para organizar el último adiós a Solari, Máximo Kirchner llamó a Jorge Ferraresi, un intendente que no se venía llevando bien con La Cámpora. De hecho, en el territorio, son rivales políticos en la interna peronista.

Sin embargo, ante el pedido realizado por el diputado nacional, el intendente se puso a disposición de la familia del Indio Solari y puso a disposición el centro Gatica, conocido popularmente como Parque Domínico, para que allí se realice el último homenaje al artista del rock más importante de los últimos 40 años.

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La conversación ocurrió el viernes por la tarde entre Máximo Kirchner y el intendente de Avellaneda. Hubo gestiones con el gobierno de Axel Kicillof para contar con el personal policial necesario para organizar el velatorio. Asegurada la asistencia de más de 1.500 policías y de la colaboración del municipio, la familia de Solari aceptó la propuesta y se definió que, a partir de las 11, este domingo los fanáticos tendrán un lugar donde darle la despedida final a su ídolo.

Cómo es el lugar donde se realizará el velatorio

Oficialmente denominado Parque Los Derechos del Trabajador y situado en avenida Mitre al 4900, abarca aproximadamente 10 hectáreas, en los que además de los espacios verdes se destacan algunas construcciones, como el complejo Domínico Alto Rendimiento (DAR), que incluye un auditorio con capacidad para 180 personas utilizado para capacitaciones y eventos académicos, y el anfiteatro Hugo del Carril, donde se realizan pequeños espectáculos al aire libre. Pero será el microestadio José María Gatica el espacio en el que estará ubicado el féretro con el cuerpo de Solari para que los fanáticos puedan darle el último adiós.

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El polideportivo Gatica será el lugar del último adiós del Indio Solari

El José María Gatica, situado en el extremo sur del predio de la localidad de Villa Domínico, es utilizado para eventos deportivos y culturales.

La multitud que se espera que concurra este domingo encontrará espacios con mesas y sillas para descansar, así como juegos para niños y una histórica calesita.

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Apenas se conoció que el velorio del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sería en el Parque Domínico, se difundieron fotos y videos de los preparativos en el lugar, incluyendo un gran número de policías que cuidarán la seguridad en la zona y vigilarán que no se generen desmanes, sobre todo dentro del espacio que albergará al cuerpo del artista.