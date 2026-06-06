Política

Cómo se organizó el velatorio del Indio Solari: las gestiones de Máximo Kirchner con Racing y el intendente de Avellaneda

El líder de La Cámpora estuvo cerca de la familia del mítico artista desde las primeras horas del viernes. Cómo fueron las conversaciones con el club que preside Diego Milito y con Jorge Ferraresi

Guardar
Google icon
Máximo Kirchner se acercó a la casa del Indio Solari
Máximo Kirchner estuvo en la casa del Indio horas después de conocerse la noticia de la muerte del artista. Foto: RSFotos

Fueron gestiones discretas, que se hicieron mientras millones de fanáticos procesaban el impacto de la muerte de Carlos “El Indio” Solari. El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, se había acercado en la plomiza mañana del viernes, pocas horas después que se conociera el fatal desenlace, a la casa de Parque Leloir del cantante para ponerse a disposición de su familia.

Según pudo saber Infobae, el diputado nacional hizo gestiones con Racing Club para darle allí la despedida final, pero ante la negativa de las autoridades del club, el dirigente se comunicó con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien aceptó de inmediato la solicitud para hacer el velatorio en el Parque Domínico.

PUBLICIDAD

Las conversaciones se iniciaron cuando la familia tomó conocimiento de que el Congreso Nacional no iba a ser el lugar destinado a darle el último adiós al Indio Solari. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había comunicado que no estaban dadas las condiciones de infraestructura y seguridad para albergar un acto fúnebre al que acudirían cientos de miles de almas.

Esa negativa llegó a la tarde. Ya el gobierno de Javier Milei había difundido públicamente a la mañana que la Casa Rosada no estaba disponible. Con esos dos no, Máximo Kirchner inició gestiones para encontrar un lugar que fuera apto para recibir una movilización inevitablemente multitudinaria.

PUBLICIDAD

Indio Solari - Plaza de Mayo
Se espera una multitudinaria despedida para uno de los máximo ídolos populares de la historia argentina. Foto: Jaime Olivos

De acuerdo a lo que pudo confirmar Infobae, el diputado nacional y líder de La Cámpora tomó contacto con las autoridades del Racing Club de Avellaneda, que preside Diego Milito. Pero encontró una nueva negativa, de la que no se tienen mayores detalles.

Racing era un lugar emblemático para la “cultura ricotera”, porque fue la primera cancha que colmaron sus fanáticos. El otro estadio, que también se barajó como alternativa, era Huracán, donde también tocaron los Redondos. Ambos lugares eran epicentros del sentimiento de los fanáticos.

Más allá de los motivos por los cuales ninguna de esas canchas terminó siendo habilitadas para organizar el último adiós a Solari, Máximo Kirchner llamó a Jorge Ferraresi, un intendente que no se venía llevando bien con La Cámpora. De hecho, en el territorio, son rivales políticos en la interna peronista.

Sin embargo, ante el pedido realizado por el diputado nacional, el intendente se puso a disposición de la familia del Indio Solari y puso a disposición el centro Gatica, conocido popularmente como Parque Domínico, para que allí se realice el último homenaje al artista del rock más importante de los últimos 40 años.

La conversación ocurrió el viernes por la tarde entre Máximo Kirchner y el intendente de Avellaneda. Hubo gestiones con el gobierno de Axel Kicillof para contar con el personal policial necesario para organizar el velatorio. Asegurada la asistencia de más de 1.500 policías y de la colaboración del municipio, la familia de Solari aceptó la propuesta y se definió que, a partir de las 11, este domingo los fanáticos tendrán un lugar donde darle la despedida final a su ídolo.

Cómo es el lugar donde se realizará el velatorio

Oficialmente denominado Parque Los Derechos del Trabajador y situado en avenida Mitre al 4900, abarca aproximadamente 10 hectáreas, en los que además de los espacios verdes se destacan algunas construcciones, como el complejo Domínico Alto Rendimiento (DAR), que incluye un auditorio con capacidad para 180 personas utilizado para capacitaciones y eventos académicos, y el anfiteatro Hugo del Carril, donde se realizan pequeños espectáculos al aire libre. Pero será el microestadio José María Gatica el espacio en el que estará ubicado el féretro con el cuerpo de Solari para que los fanáticos puedan darle el último adiós.

Así es el Parque Domínico, donde se despedirán los restos del Indio Solari
El polideportivo Gatica será el lugar del último adiós del Indio Solari

El José María Gatica, situado en el extremo sur del predio de la localidad de Villa Domínico, es utilizado para eventos deportivos y culturales.

La multitud que se espera que concurra este domingo encontrará espacios con mesas y sillas para descansar, así como juegos para niños y una histórica calesita.

Apenas se conoció que el velorio del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sería en el Parque Domínico, se difundieron fotos y videos de los preparativos en el lugar, incluyendo un gran número de policías que cuidarán la seguridad en la zona y vigilarán que no se generen desmanes, sobre todo dentro del espacio que albergará al cuerpo del artista.

Temas Relacionados

Indio SolariMuerte del Indio SolariPatricio Rey y sus Redonditos de RicotaParque DomínicoMáximo KirchnerJorge Ferraresiúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Es solamente un acto formal, el presidente tiene que designar” a Michelli como jueza, dijo Juan Carlos Maqueda

El ex juez de la Corte Suprema describió la instancia final como un mandamiento administrativo posterior al acuerdo del Senado, y sostuvo que no debería interpretarse como margen para reabrir una decisión ya adoptada en el proceso de selección

“Es solamente un acto formal, el presidente tiene que designar” a Michelli como jueza, dijo Juan Carlos Maqueda

Conflicto salarial con la Policía en Santa Cruz: protestas, acampe y refuerzo de fuerzas federales de Nación

Efectivos autoconvocados mantienen medidas de fuerza en reclamo de una recomposición salarial y mayor representación en la mesa paritaria. El gobernador apuntó a la oposición y aseguró que no cuenta con los recursos para otorgar el aumento

Conflicto salarial con la Policía en Santa Cruz: protestas, acampe y refuerzo de fuerzas federales de Nación

Diego Santilli visitó Misiones, evitó la interna del oficialismo provincial y se reunió con la dirigencia de LLA

El ministro del Interior estuvo en Posadas. Mantuvo reuniones tanto con el hombre fuerte de la política local, Carlos Rovira, como con el gobernador Hugo Passalacqua. También recibió al presidente de LLA Misiones, Adrián Núñez, y otros dirigentes libertarios

Diego Santilli visitó Misiones, evitó la interna del oficialismo provincial y se reunió con la dirigencia de LLA

La flota extranjeras china extrae en la milla 201 hasta cuatro veces más recursos naturales que la pesca argentina

La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera estimó capturas de entre 1,5 y 3 millones de toneladas anuales en el Atlántico Sudoccidental. Los poteros chinos aumentaron un 85% desde 2019

La flota extranjeras china extrae en la milla 201 hasta cuatro veces más recursos naturales que la pesca argentina

El peronismo se reagrupa para alinear una estrategia y evitar más votaciones divididas en el Senado

José Mayans encabezó un encuentro en la sede del PJ que reunió a casi todos los integrantes del bloque. Los reproches, las diferencias y los planes a futuro

El peronismo se reagrupa para alinear una estrategia y evitar más votaciones divididas en el Senado

DEPORTES

Las fotos de Kim Kardashian en el Gran Premio de Mónaco de F1 para alentar a su novio Lewis Hamilton: “Bienvenida al paddock”

Las fotos de Kim Kardashian en el Gran Premio de Mónaco de F1 para alentar a su novio Lewis Hamilton: “Bienvenida al paddock”

Argentina enfrentará a Honduras en uno de los últimos amistosos antes de su debut en el Mundial: hora, TV y formaciones

“Es más que la población de Nueva Zelanda”: el sentido mensaje de Tim Payne tras su explosión mediática antes del Mundial

El lamento de Colapinto tras quedar 14° en la clasificación del GP de Mónaco: “No me siento cómodo ni con confianza”

“Iremos al Mundial para aplastar a todos”: la frase de la figura de la selección de Francia que generó una interna dentro del vestuario

TELESHOW

La banda que acompañó al Indio Solari como solista tocará hoy en Comodoro Rivadavia: los preparativos

La banda que acompañó al Indio Solari como solista tocará hoy en Comodoro Rivadavia: los preparativos

Wos despidió al Indio Solari con una foto inédita: “Te vamos a extrañar de maneras que aún no imaginamos”

Benjamín Carrizo recordó el gesto que el Indio Solari tuvo con su padre Martín: “Lo que hizo fue hermoso”

Maxi López recordó su relación con Diego Maradona y lanzó una ironía para Mauro Icardi

El gesto de un fanático que emocionó al Indio Solari en su último cumpleaños: “Él estaba súper contento”

INFOBAE AMÉRICA

Estas son las 10 especies invasoras que se expanden por Estados Unidos y generan preocupación por su impacto ambiental y económico

Estas son las 10 especies invasoras que se expanden por Estados Unidos y generan preocupación por su impacto ambiental y económico

Caso Gioser Feliz: Fiscalía dominicana exige penas máximas para los asaltantes que mataron a un niño de nueve años

Caja Costarricense de Seguro Social refuerza su capacidad de respuesta ante emergencias con encuentro nacional de brigadas

Canal de Panamá ajusta el paso de megabuques ante posible impacto de El Niño

Pronostican lluvias de hasta 120 milímetros este sábado en varias regiones de Honduras