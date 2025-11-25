Las Guerreras de K-Pop: cómo se llaman y quiénes son las voces en español

La película Las Guerreras K-pop se ha vuelto una de las más buscadas y populares del momento. (Netflix)

Las Guerreras K-pop se han posicionado como una de las películas más populares del momento, fenómeno que puede apreciarse en las búsquedas en Google. Los seguidores consultan con frecuencia detalles como los nombres de las protagonistas.

Las líderes de la historia son Rumi, Mira y Zoey, integrantes del grupo de k-pop ficticio HUNTR/X. Además de brillar como estrellas del pop coreano, estas jóvenes llevan una doble vida como cazadoras de demonios.

En el universo de la película, la música de HUNTR/X posee el poder de crear un campo de energía que protege a la humanidad de los espíritus malignos.

Rumi, Mira y Zoey lideran la historia como miembros del grupo ficticio HUNTR/X. (Netflix)

El conflicto principal surge con la llegada de los Saja Boys, una boy band rival que, en realidad, está compuesta por demonios y es liderada por el carismático y peligroso Jinu.

Además de investigar los nombres de las integrantes de HUNTR/X, los usuarios también buscan información sobre las voces en español del filme y los actores responsables de interpretar a cada personaje. Estas inquietudes reflejan el interés creciente por la trama y el universo creado por la película.

Quiénes son las voces de Las Guerreras del K-Pop en español

Las voces principales en español latino de Las Guerreras K-Pop están a cargo de Azul Bötticher como Rumi, Karin Zavala como Mira y Tatul Bernodat como Zoey.

El elenco de doblaje se completa con:

Donna Ponce Carballo como Rumi (niña)

Juan Balvin como Jinu

Tomás Lepera como Romans

Nicolás Guinessin como Abyy

Alejandro Bono como Bobby

El problema aparece cuando los Saja Boys, una banda rival formada por demonios, entra en escena. (Netflix)

Este reparto aporta personalidad y autenticidad a los personajes, acercando la historia a la audiencia latinoamericana.

Quién es la creadora de Las Guerreras K-Pop

Las Guerreras K-Pop son una creación de la cineasta Maggie Kang, responsable de idear la historia original. La película animada fue realizada por Sony Pictures Animation bajo la dirección de Kang y Chris Appelhans, basada en un guion que Kang escribió en colaboración conDanya JimenezyHannah McMechan.

Quién es la cantante de Las Guerreras K-Pop en español

Las actrices que prestan sus voces a las protagonistas de Las Guerreras K-Pop en español también interpretan sus canciones en la película. Azul Bötticher da vida a Rumi, Karin Zavala a Mira y Tatul Bernodat a Zoey, aportando tanto la actuación de voz como el talento musical a sus personajes.

Las Guerreras K-Pop está disponible en español en Netflix. REUTERS/Mario Anzuoni/Foto de archivo

Dónde ver Las Guerreras K-Pop en español

Las Guerreras K-Pop puede verse en español a través de Netflix. Se aconseja a los usuarios disfrutar de la película únicamente desde esta plataforma oficial, lo cual asegura una experiencia legal, segura y con la máxima calidad de imagen y sonido.

Cuál es la canción más popular de ‘Las Guerreras K-Pop’

El tema más destacado de Las Guerreras K-Pop es ’Golden’ de HUNTR/X, una canción que captura la esencia de la película al inspirar a dejar los miedos atrás, aceptar la propia identidad y brillar con seguridad.

La letra ilustra el recorrido de las protagonistas, que superan la inseguridad para descubrir su fortaleza y consolidar su unión como grupo.

Otra pista muy exitosa es ’Soda Pop’, interpretada por los Saja Boys, la banda rival de HUNTR/X.

En Las Guerreras K-Pop, TWICE aporta al menos dos temas a la banda sonora. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Qué canción hizo TWICE en ‘Las Guerreras K-Pop’

En Las Guerreras K-Pop (K-Pop Demon Hunters), el grupo TWICEforma parte de la banda sonora con al menos dos canciones. La primera es ’Strategy’, interpretada por todas las integrantes.

La segunda es ’Takedown’, que cuenta con una versión especial en la voz de tres miembros de TWICE: Jeongyeon, Jihyo y Chaeyoung.

Cuál es la canción de los Saja Boys

Los Saja Boys también dejan su huella musical en ‘Las Guerreras K-Pop’ (K-Pop Demon Hunters) con al menos dos canciones relevantes. Su primer sencillo es ’Soda Pop’.

Por otro lado, el tema “Your Idol” apuesta por un tono más sombrío y villanesco, en el que la banda muestra sin reservas su auténtica identidad demoníaca.