Tecno

‘Las guerreras K-Pop’: cómo se llaman, cuántas son, quiénes cantan sus canciones y más preguntas de Google

Los personajes principales de esta película de Netflix son Rumi, Mira y Zoey, integrantes del grupo musical ficticio HUNTR/X

Guardar
‘Las guerreras K-Pop‘ se ha
‘Las guerreras K-Pop‘ se ha convertido en una de las películas más vistas de Netflix y lleva semanas dentro del top 10 global. (Netflix)

Las guerreras K-Pop‘ es una de las películas más populares de Netflix en este momento, pues lleva varias semanas en el top 10 global. Gracias a su éxito, ha creado una gran comunidad de seguidores que busca constantemente información sobre la película en Google.

Una de las preguntas más frecuentes es cómo se llaman las protagonistas, conocidas como “las guerreras”. Ellas son Rumi, Mira y Zoey, integrantes del grupo ficticio HUNTR/X, que además de brillar como estrellas del pop coreano, llevan una doble vida como cazadoras de demonios.

En el universo de la película, la música de HUNTR/X tiene la capacidad de crear un campo de energía que protege a la humanidad de los espíritus malignos.

Una de las dudas más
Una de las dudas más comunes es el nombre de las protagonistas, conocidas como “las guerreras”. (Sony Pictures)

El conflicto central aparece con la llegada de los Saja Boys, una boy band rival que en realidad está formada por demonios y liderada por el carismático y peligroso Jinu.

Mientras el grupo lucha por mantener la armonía, Rumi debe enfrentar una verdad personal que ha mantenido oculta, lo que pondrá a prueba su lealtad, su habilidad para combatir y su propia identidad.

Quiénes cantan las canciones de HUNTR/X

Las voces principales detrás de las canciones de ‘Las Guerreras K-Pop’ son EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, encargadas de dar vida al grupo ficticio Huntr/x. Además, la banda sonora incluye interpretaciones de Lea Salonga y de tres integrantes de TWICE: Jeongyeon, Jihyo y Chaeyoung.

Las canciones principales de ‘Las
Las canciones principales de ‘Las Guerreras K-Pop’ están interpretadas por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami. REUTERS/Mario Anzuoni

Dónde ver en español

‘Las Guerreras K-Pop’ está disponible en español en Netflix. Se recomienda que los usuarios la vean únicamente a través de esta plataforma, ya que así garantizan una reproducción legal, segura y con la mejor calidad de audio y video.

De que trata ‘Las Guerreras K-Pop’

‘Las Guerreras K-Pop’ es una película animada que sigue a Huntr/x —el trío formado por Rumi, Mira y Zoey—, un grupo de estrellas del K-pop que lleva una doble vida como cazadoras de demonios.

Mientras lidian con dudas sobre su identidad y propósito, deben enfrentarse a criaturas que se infiltran en el mundo humano para robar almas y alimentarse del miedo de sus víctimas.

En la historia, la música
En la historia, la música de HUNTR/X puede generar un campo de energía que protege a la humanidad de los espíritus malignos. REUTERS/Mario Anzuoni/Foto de archivo

La principal amenaza surge de los Saja Boys, una banda rival poseída por fuerzas oscuras que busca manipular a los fans y sembrar inseguridad.

La historia combina acción, estética anime y el brillo del K-pop, con personajes inspirados en grupos reales y una fuerte presencia visual ligada a la moda y las coreografías del género.

Sus temas centrales giran en torno al autoconocimiento, la amistad, el trabajo en equipo y el empoderamiento femenino.

La música también es clave: no solo acompaña las actuaciones, sino que funciona como arma para enfrentar a los demonios y reforzar el mensaje de superar los miedos y aceptar quién se es.

Los Saja Boys añaden su
Los Saja Boys añaden su estilo musical a la cinta con dos temas importantes. (Netflix)

Cuál es la canción más popular de ‘Las Guerreras K-Pop’

La canción más popular de ‘Las Guerreras K-Pop’ es ‘Golden’, un tema que resume el espíritu de la película: superar los miedos, abrazar la verdadera identidad y brillar con confianza. Su letra refleja el camino de las protagonistas, quienes dejan atrás la inseguridad para reconocer su fuerza y unirse como equipo.

Qué canción hizo TWICE en ‘Las Guerreras K-Pop’

En ‘Las Guerreras K-Pop’ (K-Pop Demon Hunters), el grupo TWICE participa en la banda sonora con al menos dos temas. El primero es ‘Strategy’, interpretado por todo el grupo.

TWICE también aparece en la
TWICE también aparece en la banda sonora con al menos dos canciones. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

El segundo es ‘Takedown’, del que existe una versión especial cantada por tres integrantes de TWICE: Jeongyeon, Jihyo y Chaeyoung. Estas canciones complementan la estética y el dinamismo musical de la película.

Cuál es la canción de los Saja Boys

Los Saja Boys también aportan su propio sonido a ‘Las Guerreras K-Pop’ (K-Pop Demon Hunters) con al menos dos canciones destacadas. ‘Soda Pop’ es su tema debut, un sencillo con estética bubblegum pop que, pese a su tono alegre, esconde una intención siniestra.

En contraste, ‘Your Idol’ adopta un estilo más oscuro y villanesco, en el que el grupo revela abiertamente su verdadera naturaleza demoníaca.

Temas Relacionados

NetflixLas guerreras K-popPelículasGoogleGoldenTWICECancionesTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo reducir la energía que consume el refrigerador

La forma en que se utiliza y selecciona el refrigerador influye directamente en la factura eléctrica y la sostenibilidad del hogar

Cómo reducir la energía que

Jeff Bezos advierte sobre el futuro laboral con IA: “Hay un tipo de trabajador que nunca podrá ser reemplazado”

El fundador de Amazon señala qué tipo de profesional sobrevivirá a la automatización en la era de la inteligencia artificial

Jeff Bezos advierte sobre el

WhatsApp prepara una herramienta que te permitirá ser de los primeros en probar nuevas funciones

Esta plataforma cuenta con un programa beta donde se prueban nuevas funciones para que WhatsApp reciba retroalimentación y pueda mejorarlas antes de su lanzamiento oficial

WhatsApp prepara una herramienta que

WhatsApp prueba una nueva función que permite alternar entre diferentes cuentas en el mismo teléfono

La nueva herramienta permite separar chats, notificaciones y preferencias, mejorando la organización y la seguridad para quienes usan varios números

WhatsApp prueba una nueva función

Gemini llega a Android Auto para convertirse en tu copiloto: la IA envía mensajes y recomienda lugares mientras conduces

Esta inteligencia artificial también puede resumir las notificaciones que recibes, lo que permite mantenerte al tanto de todo sin distraerte mientras manejas

Gemini llega a Android Auto
DEPORTES
Alejandro Domínguez confirmó la Finalissima

Alejandro Domínguez confirmó la Finalissima entre Argentina y España: cuándo se jugará

Lo que no se vio del tenso careo entre Puma Martínez y Bam Rodríguez: fuerte advertencia, la hinchada argentina y guiño a la Scaloneta

Estudiantes negó haber votado a favor del título de Central: la respuesta de Pablo Toviggino a Verón

La clave, en el mediocampo: la dudas de Gallardo en la formación de River para enfrentar a Racing por los octavos del Clausura

Marcelo Vieira se reinventa en Madrid: de ídolo del Real Madrid a referente del bienestar y la longevidad

TELESHOW
El Turco Husaín reveló la

El Turco Husaín reveló la polémica estrategia que usa en MasterChef Celebrity: “Hay que prestar atención”

Graciela Alfano habló sobre el momento más oscuro de su vida: “Hubiera terminado presa”

Ailán Cova reaccionó a la tierna foto de Alexis Mac Allister junto a su hija: “Completamente enamorada”

La furia de Lissa Vera en medio de la vuelta de Bandana: “Le salvé la vida”

Walas contó que cuando era joven usaba el retrato de una famosa asesina serial como prendedor: “Era anarco punk”

INFOBAE AMÉRICA

El hijo del ex contralor

El hijo del ex contralor correísta fue sentenciado en Estados Unidos por lavado de activos

El narco ecuatoriano alias Pipo sostiene que su acta de defunción está vigente pese a su captura en España

Reportan el sobrevuelo de al menos cinco aviones militares de Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela

Semiyarka, la ciudad que desafía la visión sobre el origen del urbanismo en la Edad del Bronce

Regalos para estar presente: cómo elegir obsequios que conectan esta Navidad