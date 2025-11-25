Black Friday: Sony añade por sorpresa un nuevo juego exclusivo a PS Plus para diciembre 2025

Skate Story se suma a PlayStation Plus Extra y Deluxe como estreno exclusivo sin anuncio previo (Sony)

Sony sorprendió a la comunidad de jugadores de PlayStation con el anuncio de la llegada de Skate Story al catalogo de PlayStation Plus Extra y Deluxe a partir del 8 de diciembre. Esta decisión destaca por tratarse de un lanzamiento directo en la plataforma, convirtiendo a este titulo en un exclusivo de PS Plus en el momento de su estreno.

Por qué es sorpresa la llegada de Skate Story a PlayStation Plus

El anuncio generó expectativa tanto entre los suscriptores como en los seguidores de juegos con propuestas originales, ya que el titulo no formaba parte de las listas anticipadas de novedades para el servicio.

La inclusión de Skate Story representa la apuesta de Sony por diversificar el catálogo de PS Plus, incorporando juegos que se alejan de las convenciones y aportan dinámica a la oferta regular.

La llegada de Skate Story como lanzamiento exclusivo para los niveles Extra y Deluxe de PlayStation Plus destaca la apuesta de Sony por impulsar propuestas independientes y creativas - Skate Story, de Devolver Digital.

El juego, desarrollado con una notable dirección artística y temática poco habitual, se perfila como una experiencia que ampliará el abanico de opciones accesibles para los usuarios sin incurrir en costos adicionales, siempre y cuando mantengan la suscripción activa a los niveles Extra o Deluxe de PlayStation Plus.

Con esta estrategia, Sony refuerza el valor agregado de su servicio, posicionando nuevamente a PS Plus como punto de acceso a lanzamientos singulares que generan conversación en la comunidad gamer.

Junto al anuncio oficial, la empresa recalcó que Skate Story llegará a los suscriptores sin previa presentación pública mediante las vías tradicionales. La maniobra de sorpresa forma parte del enfoque de Sony por innovar en la manera de revelar y lanzar contenidos, generando impacto inmediato entre quienes buscan novedades constantes en sus catálogos digitales.

La inclusión directa de Skate Story en los niveles Extra y Deluxe confirma la tendencia de impulsar el PlayStation Plus como plataforma no solo para títulos consolidados, también para experiencias de autor o juegos independientes que destacan por su originalidad.

Cuáles son las ofertas y descuentos de PlayStation para Black Friday

PlayStation Plus lidera la temporada con nuevos títulos exclusivos y la mayor campaña de ofertas de 2025 - PLAYSTATION OFICIAL

La temporada de Black Friday en noviembre de 2025 llega cargada de promociones para los seguidores de PlayStation. Sony confirmó una serie de descuentos importantes en consolas, accesorios y videojuegos, otorgando rebajas de hasta el 75% en una selección de títulos para PS4 y PS5 a través de PlayStation Store.

Las promociones, que iniciaron el pasado 21 de noviembre e irán hasta los primeros días de diciembre, abarcan tanto productos de hardware como servicios y suscripciones, permitiendo que usuarios nuevos y habituales encuentren oportunidades de ahorro.

Dentro de los paquetes mas destacados, figura la consola PS5 de edición digital junto con los juegos Astro Bot y Gran Turismo 7, ofertada por USD 399,99 en mercados específicos de Latinoamérica.

Además, PlayStation ofrece el paquete de consola PS5 de 1TB con contenido especial de Fortnite y 1.000 monedas V por USD 449,99. Las condiciones especiales alcanzan también a la PS5 Pro, que presentara precios promocionales en distintos países de la región.

El Black Friday de 2025 no solo incluye descuentos en consolas, sino que abarca una amplia gama de accesorios esenciales. Entre estos productos se encuentran el PlayStation VR2, PlayStation Portal, auriculares Pulse Elite y Pulse Explore, asi como controles DualSense, DualSense Edge y Access, todos con precios rebajados temporalmente.

Para quienes consideren ampliar su experiencia online, la suscripción anual a PlayStation Plus se ofrece con un descuento del 33%. Esta promoción se extiende tanto a nuevos suscriptores como a quienes decidan actualizar sus planes durante el periodo promocional.

Los miembros actuales de PlayStation Plus disfrutan de la posibilidad de ahorrar un 33% al actualizar sus planes Essential o Extra al nivel Deluxe, manteniendo el ahorro a lo largo del ciclo restante de su suscripción.

De este modo, el Black Friday se consolida como la fecha elegida para acceder no solo a juegos de lanzamiento y títulos populares a precios reducidos, también para renovar o mejorar la suscripción al servicio de PlayStation. Esta oportunidad permite a los usuarios maximizar las ventajas de su membresía, accediendo a una biblioteca más extensa de títulos y a beneficios adicionales exclusivos de los niveles superiores.