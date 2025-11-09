PlayStation Portal recibe streaming en la nube con miles de juegos

La actualización incorpora funciones pensadas para hacer el uso diario más cómodo y accesible. (Europa Press)

PlayStation Portal, el dispositivo de juego remoto lanzado por Sony en 2023, da un salto de innovación con la llegada del streaming en la nube para juegos de PS5. Este avance amplía la biblioteca de títulos accesibles, colaborando con una serie de nuevas funciones pensadas para mejorar la experiencia del usuario.

La capacidad de jugar a miles de títulos en cualquier lugar con acceso a Internet y la inclusión de nuevas opciones de personalización marcan el inicio de una nueva etapa para la plataforma portátil de PlayStation.

Streaming en la nube de PS5: catálogo masivo y nuevas opciones

La función de transmisión en la nube, exclusiva para suscriptores de PlayStation Plus Premium, ya está disponible en PlayStation Portal. Con este añadido, los usuarios pueden acceder en streaming a una selección de juegos de PS5 desde su propia biblioteca, así como a destacados del catálogo y clásicos de PlayStation Plus.

PlayStation Portal es un dispositivo portátil lanzado por Sony. SONY

Esto posibilita jugar títulos como Astro Bot, Final Fantasy VII Rebirth, Ghost of Yōtei, Grand Theft Auto V y Resident Evil 4, junto a muchos otros, sin necesidad de instalarlos físicamente en la consola.

La integración del streaming en la nube transforma la manera de interactuar con la consola, permitiendo disfrutar de juegos en ubicaciones tan diversas como hoteles, cafeterías, o la casa de un amigo, siempre que se cuente con conexión Wi-Fi de alta velocidad.

La función elimina la necesidad de que la PS5 esté encendida o disponible, abriendo la puerta a nuevas formas de compartir y gestionar sesiones multijugador o alternar el uso de la consola en el hogar.

PlayStation Portal da un salto de innovación con la llegada del streaming en la nube para juegos de PS5. Sony Store

En paralelo al streaming, PlayStation Portal incluye un rediseño completo de la interfaz, con una pantalla de inicio dividida en tres áreas: Uso a Distancia, Transmisión en la Nube y Buscar. Esto facilita navegar entre las diversas funciones y encontrar rápidamente juegos compatibles o realizar búsquedas especializadas.

Mejoras técnicas y accesibilidad en PlayStation Portal

La actualización incorpora funciones pensadas para hacer el uso diario más cómodo y accesible. Se ha integrado soporte para Audio 3D tanto en Uso a Distancia como en streaming, con compatibilidad para auriculares inalámbricos como los modelos PULSE Explore o PULSE Elite, lo que incrementa la calidad de la experiencia auditiva y la inmersión en el juego.

Otra novedad es la posibilidad de activar el bloqueo con clave, mejorando la protección del dispositivo y ofreciendo mayor seguridad al usuario. Se suma una pantalla de estado de la red, que facilita el monitoreo de la calidad de la conexión a Internet y la optimización de las sesiones de juego en streaming o a distancia.

PlayStation ofrece consolas de sobremesa y portátiles, como PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP y PS Vita. REUTERS/Claudia Greco

Dentro de las partidas, ahora es posible realizar compras de complementos o moneda in-game sin abandonar la sesión de juego, accediendo a beneficios inmediatos. La accesibilidad también se refuerza con la adición de funciones como el lector de pantalla y ajuste de tamaño de texto en los menús de streaming en la nube.

Por último, se ha optimizado la gestión social, permitiendo recibir invitaciones de amigos y unirse rápidamente a sesiones multijugador desde el menú rápido.

PlayStation Portal: qué es y cómo funciona el dispositivo portátil de Sony

PlayStation Portal es un dispositivo portátil lanzado por Sony, diseñado para complementar la experiencia de la consola PlayStation 5. Su objetivo principal es permitir a los usuarios acceder a sus juegos de PS5 desde cualquier lugar de la casa, sin necesidad de estar frente al televisor, aprovechando la conectividad inalámbrica y la transmisión remota desde la consola principal.

La jugabilidad en PlayStation Portal permite disfrutar los juegos de PS5 en streaming con controles integrados. SONY

El funcionamiento de PlayStation Portal se basa en la tecnología de juego en streaming. Una vez conectado a la misma red Wi-Fi que la consola, el dispositivo recibe la imagen y el sonido de los juegos en tiempo real, permitiendo al usuario jugar en la pantalla integrada con los controles tradicionales de PlayStation.

Esto facilita la continuidad del juego cuando el televisor está ocupado o se desea mayor flexibilidad para jugar en distintos espacios del hogar.