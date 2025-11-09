Tecno

PlayStation Portal recibe streaming en la nube con miles de juegos

La función de transmisión en la nube, exclusiva para suscriptores de PlayStation Plus Premium, ya está disponible

Guardar
La actualización incorpora funciones pensadas
La actualización incorpora funciones pensadas para hacer el uso diario más cómodo y accesible. (Europa Press)

PlayStation Portal, el dispositivo de juego remoto lanzado por Sony en 2023, da un salto de innovación con la llegada del streaming en la nube para juegos de PS5. Este avance amplía la biblioteca de títulos accesibles, colaborando con una serie de nuevas funciones pensadas para mejorar la experiencia del usuario.

La capacidad de jugar a miles de títulos en cualquier lugar con acceso a Internet y la inclusión de nuevas opciones de personalización marcan el inicio de una nueva etapa para la plataforma portátil de PlayStation.

Streaming en la nube de PS5: catálogo masivo y nuevas opciones

La función de transmisión en la nube, exclusiva para suscriptores de PlayStation Plus Premium, ya está disponible en PlayStation Portal. Con este añadido, los usuarios pueden acceder en streaming a una selección de juegos de PS5 desde su propia biblioteca, así como a destacados del catálogo y clásicos de PlayStation Plus.

PlayStation Portal es un dispositivo
PlayStation Portal es un dispositivo portátil lanzado por Sony. SONY

Esto posibilita jugar títulos como Astro Bot, Final Fantasy VII Rebirth, Ghost of Yōtei, Grand Theft Auto V y Resident Evil 4, junto a muchos otros, sin necesidad de instalarlos físicamente en la consola.

La integración del streaming en la nube transforma la manera de interactuar con la consola, permitiendo disfrutar de juegos en ubicaciones tan diversas como hoteles, cafeterías, o la casa de un amigo, siempre que se cuente con conexión Wi-Fi de alta velocidad.

La función elimina la necesidad de que la PS5 esté encendida o disponible, abriendo la puerta a nuevas formas de compartir y gestionar sesiones multijugador o alternar el uso de la consola en el hogar.

PlayStation Portal da un salto
PlayStation Portal da un salto de innovación con la llegada del streaming en la nube para juegos de PS5. Sony Store

En paralelo al streaming, PlayStation Portal incluye un rediseño completo de la interfaz, con una pantalla de inicio dividida en tres áreas: Uso a Distancia, Transmisión en la Nube y Buscar. Esto facilita navegar entre las diversas funciones y encontrar rápidamente juegos compatibles o realizar búsquedas especializadas.

Mejoras técnicas y accesibilidad en PlayStation Portal

La actualización incorpora funciones pensadas para hacer el uso diario más cómodo y accesible. Se ha integrado soporte para Audio 3D tanto en Uso a Distancia como en streaming, con compatibilidad para auriculares inalámbricos como los modelos PULSE Explore o PULSE Elite, lo que incrementa la calidad de la experiencia auditiva y la inmersión en el juego.

Otra novedad es la posibilidad de activar el bloqueo con clave, mejorando la protección del dispositivo y ofreciendo mayor seguridad al usuario. Se suma una pantalla de estado de la red, que facilita el monitoreo de la calidad de la conexión a Internet y la optimización de las sesiones de juego en streaming o a distancia.

PlayStation ofrece consolas de sobremesa
PlayStation ofrece consolas de sobremesa y portátiles, como PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP y PS Vita. REUTERS/Claudia Greco

Dentro de las partidas, ahora es posible realizar compras de complementos o moneda in-game sin abandonar la sesión de juego, accediendo a beneficios inmediatos. La accesibilidad también se refuerza con la adición de funciones como el lector de pantalla y ajuste de tamaño de texto en los menús de streaming en la nube.

Por último, se ha optimizado la gestión social, permitiendo recibir invitaciones de amigos y unirse rápidamente a sesiones multijugador desde el menú rápido.

PlayStation Portal: qué es y cómo funciona el dispositivo portátil de Sony

PlayStation Portal es un dispositivo portátil lanzado por Sony, diseñado para complementar la experiencia de la consola PlayStation 5. Su objetivo principal es permitir a los usuarios acceder a sus juegos de PS5 desde cualquier lugar de la casa, sin necesidad de estar frente al televisor, aprovechando la conectividad inalámbrica y la transmisión remota desde la consola principal.

La jugabilidad en PlayStation Portal
La jugabilidad en PlayStation Portal permite disfrutar los juegos de PS5 en streaming con controles integrados. SONY

El funcionamiento de PlayStation Portal se basa en la tecnología de juego en streaming. Una vez conectado a la misma red Wi-Fi que la consola, el dispositivo recibe la imagen y el sonido de los juegos en tiempo real, permitiendo al usuario jugar en la pantalla integrada con los controles tradicionales de PlayStation.

Esto facilita la continuidad del juego cuando el televisor está ocupado o se desea mayor flexibilidad para jugar en distintos espacios del hogar.

Temas Relacionados

PlayStationPlayStation PortalStreamingStreaming en la nubeJuegosLo último en tecnología

Últimas Noticias

Google Maps integra Gemini para navegación por voz

Gracias a esta actualización, el Asistente de Google será reemplazado por la herramienta de IA generativa en las aplicaciones de Android e iOS

Google Maps integra Gemini para

Cómo reparar una computadora que se enciende y apaga sola en simples pasos

La primera medida es revisar y asegurar que la CPU, GPU y RAM estén correctamente instalados en sus respectivos sockets y ranuras

Cómo reparar una computadora que

Estados Unidos y Europa refuerzan restricciones a DeepSeek por temor a espionaje

Gobiernos occidentales han intensificado las prohibiciones sobre la plataforma china de inteligencia artificial, citando riesgos de seguridad y privacidad, mientras crece la preocupación por el acceso de Pekín a datos sensibles de usuarios y organismos oficiales

Estados Unidos y Europa refuerzan

Estos son los números con mayor probabilidad para ganarse la lotería del 9 a 14 de noviembre de 2025, según Gemini y ChatGPT

Entre las cifras que más veces han salido según IA figuran el 15, 16, 17, 20, 22, 23, 27, 28, 32, 33, 39 y 42, aunque ninguna representa una apuesta segura para ganar

Estos son los números con

Aprende a descargar e instalar de manera segura WhatsApp para el ordenador: Windos y Mac

Descubre cómo descargar la aplicación oficial de WhatsApp, mantener la seguridad de tus chats y elegir entre Escritorio y Web sin riesgos de virus ni pérdida de información en el entorno digital actual

Aprende a descargar e instalar
DEPORTES
La historia detrás del baile

La historia detrás del baile de Zeballos en el festejo de su gol en el triunfo de Boca ante River: el guiño a Neymar

50 fotos del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en La Bombonera

Así quedó el historial del Superclásico tras el triunfo de Boca 2-0 ante River en La Bombonera

Aldosivi visita a Banfield en un partido clave por la permanencia en la fecha 15 del Torneo Clausura

Los memes del Superclásico tras la victoria de Boca ante River: del Changuito Zeballos en modo Neymar al recuerdo de Russo

TELESHOW
El homenaje de Rosalía a

El homenaje de Rosalía a Buenos Aires en su aclamado disco LUX: “Es el cielo más hermoso que he visto en mi vida”

Los famosos palpitaron el Superclásico entre Boca y River: la rivalidad de Wanda y Zaira Nara, postales familiares y cábalas

Manuel Wirtz le contó a Juana Viale la vez que Charly García se la agarró con él por ser mimo

Bautista Mascia de Gran Hermano mostró cómo quedó la casa que donó a una organización para personas trans

Sofía Pachano celebró su cumpleaños rodeada de amor en el último trimestre de su embarazo: la emoción de Aníbal

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia aprobará la licencia de

Bolivia aprobará la licencia de Starlink como parte del acercamiento con Estados Unidos

El presidente de Alemania advirtió que el país vive la mayor amenaza a la democracia desde la caída del Muro de Berlín

Rodrigo Paz presentó a su gabinete y dijo que apostó por la “meritocracia” para lograr una “transformación del Estado” en Bolivia

Costa Rica y Cuba: No más indulgencia

Marina Abramovic vuelve a romper tabúes: una orgía y rituales frenéticos en su performance “más ambiciosa”