Jeff Bezos, reveló cuál es el “tipo de trabajador” que jamás podrá reemplazar la IA

Jeff Bezos afirma que la creatividad es la clave frente a la inteligencia artificial en el empleo - REUTERS/Remo Casilli

El avance de la inteligencia artificial y su impacto en el empleo genera inquietud global y abre debates sobre el futuro del trabajo humano. Jeff Bezos, fundador y CEO de Amazon, abordó este desafío durante la Italian Tech Week 2025 en Turín.

Allí, el empresario reconoció que la IA transformará numerosos sectores y confirmó que muchos puestos tradicionales corren riesgo, pero identificó una cualidad esencial que, a su juicio, garantiza la supervivencia laboral frente a la automatización: la creatividad.

Qué no podrá sustituir la IA en el ámbito laboral

Bezos, uno de los principales impulsores del uso de inteligencia artificial en la industria tecnológica, subrayó que la capacidad de inventar e idear soluciones originales será la competencia insustituible en la era digital. Según explicó, el pensamiento creativo representa el principal motor del progreso humano y constituye la diferencia fundamental entre máquinas y personas.

La IA presenta un futuro donde la sistematización reemplazará varios empleos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ponme delante de una pizarra blanca y puedo generar cien ideas en media hora”, compartió el directivo, quien considera que la reinvención y la invención han definido su trayectoria, tanto en la fundación de Amazon como en su aventura aeroespacial con Blue Origin.

Durante su charla, Bezos recordó experiencias personales de su infancia en un rancho de Texas, donde aprendió junto a su abuelo el valor de resolver problemas desde cero y experimentar con métodos propios. Esa formación, dijo, es la base de una creatividad práctica que le permitió idear estrategias innovadoras y construir grandes empresas.

“Me dan más miedo dos chicos en un garaje que los competidores que ya conozco”, reconoció, reforzando la importancia de la mentalidad inventiva y disruptiva.

Esta perspectiva se refleja en la filosofía de contratación dentro de Amazon, donde Bezos asegura que la actitud creativa y el afán de reinventarse pesan más que los conocimientos técnicos adquiridos. “Cuando entrevisto a candidatos, pido que me cuenten algo que hayan inventado: busco su mentalidad ante los desafíos”.

El CEO de Amazon resaltó la influencia de la creatividad en su vida personal y profesional - (Photo by Chandan Khanna / AFP)

Para el CEO, los conocimientos pueden aprenderse, pero la actitud para explorar, aprender y proponer soluciones innovadoras es la que define a los empleados capaces de marcar la diferencia.

Cuáles serán las habilidades más solicitadas para los empleados en el futuro

El debate sobre el futuro del empleo y la supervivencia laboral ante el avance de la inteligencia artificial también fue analizado por el Foro Económico Mundial, que divulgó un reporte sobre las habilidades más solicitadas para 2030.

El informe destaca que el mercado demandará perfiles con competencias tecnológicas avanzadas, pensamiento analítico, creatividad, resiliencia, flexibilidad y capacidad para aprender de forma continua en contextos de cambio acelerado. La alfabetización digital, el dominio de sistemas informáticos y la integración de habilidades técnicas y cognitivas marcarán la pauta en los mercados del futuro.

Por su parte, las actividades rutinarias y asociadas a tareas manuales, junto con destrezas que requieran solo redacción, cálculos o ejecución de procesos repetitivos, experimentarán un descenso en su relevancia.

Expertos coinciden que la IA no podrá reemplazar el talento humano creativo - (Imagen ilustrativa Infobae)

El reporte indica que la digitalización y la automatización continuarán desplazando a los trabajos menos creativos o fácilmente sistematizables, mientras que la creatividad y la capacidad de solución de problemas complejos se consolidarán como los atributos más buscados y difíciles de replicar por la inteligencia artificial.

En la visión de Bezos, esta transición obliga a revalorizar la actitud inventiva y el aprendizaje continuo. Las empresas se orientarán hacia la búsqueda de talento con visión, flexibilidad y sentido práctico para reinventar procesos y productos, ajustándose a nuevos escenarios tecnológicos y sociales.

El liderazgo, la empatía y la habilidad para influir positivamente en equipos humanos se suman a la lista de competencias estables y vitales en los próximos años.

La transformación digital y los retos ambientales configuran un escenario laboral que exige adaptabilidad y apertura a la especialización. En este contexto, tanto expertos como directivos como Bezos coinciden en que la única fortaleza irremplazable es la creatividad.