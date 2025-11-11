Generación Z confía más en la inteligencia artificial que en sus jefes, reveló estudio

La tendencia ya no es como en años pasados donde los empleados preguntaban todo a sus susperiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio de Robert Walters reveló que uno de cada tres integrantes de la Generación Z prefiere consultar herramientas de inteligencia artificial (IA) antes que recurrir a sus superiores o colegas, lo que evidencia un cambio profundo en la dinámica de comunicación dentro de las empresas.

El informe de la consultora internacional indica que el 39% de los empleados ha disminuido la frecuencia con la que plantea preguntas a sus supervisores desde que utiliza sistemas de inteligencia artificial.

Esta tendencia sugiere que la tecnología se ha consolidado como un “compañero silencioso”, capaz de proporcionar respuestas inmediatas, aunque no siempre completamente precisas.

Cómo la inteligencia artificial está cambiando la cultura de una empresa

Un 39% de los empleados consulta menos a sus supervisores desde que utiliza herramientas de inteligencia artificial en el trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de la inteligencia artificial no se limita a la eficiencia o la rapidez en la obtención de información o resolución de dudas. Según el análisis, la cultura laboral se ve afectada.

Alexandre Coffin, director comercial regional de la firma, explicó: “Las herramientas de IA están transformando cómo nos comunicamos en el trabajo, al tiempo que mejoran la productividad y reducen el tiempo que los profesionales dedican a esperar una respuesta por parte de otros compañeros”.

No obstante, el ejecutivo agregó: “Estas herramientas generan complicaciones al delegar la toma de decisiones o mantener a los miembros del equipo al tanto de cada actividad, y limitan el pensamiento crítico y la creatividad”.

Por qué el uso de IA se puede volver un problema en las compañías

La dependencia de la inteligencia artificial reduce la colaboración y el intercambio de ideas entre empleados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio advierte que, aunque las empresas buscan preservar su productividad, la creciente dependencia de la inteligencia artificial puede acarrear consecuencias negativas.

Los empleados tienden a colaborar menos y a evitar el debate de ideas, lo que restringe el intercambio de perspectivas que tradicionalmente impulsaba la innovación en los equipos de trabajo.

Otro dato del informe es que el 71% de los líderes nunca ha recibido formación sobre cómo liderar o acompañar a sus empleados en el uso de la IA. Entre quienes sí han accedido a algún tipo de capacitación, más de la mitad considera que esta fue insuficiente para enfrentar los retos actuales.

El 71% de los managers carece de formación para liderar un grupo de empleados en el uso de inteligencia artificial en el ámbito laboral. (Imagen ilustrativa Infobae)

A este déficit se suma la presión por cumplir objetivos con recursos limitados: el 35% de los líderes identifica la sobrecarga laboral como su principal dificultad, mientras que el 69% de los jóvenes prefiere evitar posiciones de mando por considerarlas estresantes y poco gratificantes.

Qué riesgo tiene el uso excesivo de inteligencia artificial en las empresas

Coffin advierte que la falta de formación y el exceso de tareas han abierto un espacio que la inteligencia artificial ha comenzado a ocupar. Según su análisis, una dependencia excesiva de la tecnología puede derivar en errores y debilitar la relación entre jefes y empleados.

A largo plazo, esta desconexión podría obstaculizar la transferencia de conocimientos entre trabajadores experimentados y las nuevas generaciones. Además, el impacto de la tecnología en el bienestar laboral ha sido objeto de otro estudio, esta vez realizado por Adaptavist.

Dos de cada tres trabajadores perciben que la tecnología ha impactado negativamente en su bienestar laboral durante el último año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras encuestar a 4.000 empleados de diversas empresas a nivel global, halló que dos de cada tres trabajadores perciben que la tecnología ha afectado negativamente su bienestar en el último año, fenómeno que se enmarca en la llamada “sobrecarga tecnológica”.

Por qué se produce la sobrecarga tecnológica

El informe identifica como principales factores de malestar: el uso simultáneo de múltiples plataformas, el aumento de notificaciones y la frecuencia de las reuniones en línea.

Esta exposición ha provocado que el 30% de los encuestados se sienta desbordado y que el 41% experimente ansiedad o estrés debido a la presión de estar siempre disponible.

Asimismo, la “presión por estar conectado” se ha intensificado, con un 19% de los trabajadores que afirma tener que responder fuera de su horario habitual, lo que dificulta la desconexión digital y altera el equilibrio entre la vida profesional y personal.