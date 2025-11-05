Apple prepara una Mac de bajo costo para 2026 con procesador de iPhone

De acuerdo con Mark Gurman, la nueva Mac en desarrollo se encuentra bajo el nombre clave J700. REUTERS/Dado Ruvic

Apple está por dar un giro estratégico en su oferta de hardware, alistando el lanzamiento de su primera MacBook económica diseñada para competir en el segmento de portátiles de entrada. El nuevo dispositivo, previsto para 2026, incluirá un procesador de iPhone y componentes de menor costo, según informó Mark Gurman, experto en filtraciones de la industria tecnológica.

El objetivo principal es captar a estudiantes, usuarios ocasionales y empresas que buscan soluciones accesibles para tareas cotidianas y edición básica de multimedia, así como atraer a clientes de Chromebook y Windows.

Características y posicionamiento: nueva MacBook económica

De acuerdo con Gurman, la nueva Mac en desarrollo se encuentra bajo el nombre clave J700 y ya está en fase de pruebas internas y producción inicial con proveedores extranjeros. Este equipo será el primero de Apple en integrar un chip de iPhone en lugar de los procesadores serie M especialmente diseñados para computadoras. Las pruebas internas han revelado que el rendimiento del chip móvil supera al del M1, utilizado en portátiles hace pocos años.

Portátiles MacBook Pro y MacBook Air de Apple Inc. en exhibición en Hanam, Corea del Sur. (SeongJoon Cho)

El enfoque de Apple no sería competir directamente con los modelos más costosos ni con dispositivos premium, sino posicionar su producto en una franja de precio inferior a los USD 1.000.

La MacBook económica incorporaría una pantalla LCD de menor tamaño (inferior a 13,6 pulgadas), lo que también permitirá reducir costos. A nivel de diseño, se priorizará la durabilidad y la portabilidad, dos factores cruciales para el segmento educativo y el usuario que busca eficiencia en la movilidad.

Apple ya ensayó indirectamente este posicionamiento en el pasado con descuentos en el MacBook Air M1, que llegó al mercado a menos de USD 700 en tiendas como Walmart. Sin embargo, el nuevo lanzamiento será un modelo completamente distinto y no una reedición rebajada de generaciones anteriores.

MacBook Air. APPLE

Competencia, mercado y potencial de la MacBook asequible

El informe de Gurman destaca que Apple busca enfrentar directamente el ecosistema de Chromebooks, que domina el ámbito escolar y educativo por su bajo costo y facilidad de uso. Las Chromebooks parten de precios considerablemente más bajos y han conseguido captar a estudiantes y escuelas, un segmento que Apple aspira a reconquistar.

Además, la llegada de Windows 11 y los problemas de actualización en hardware antiguo abren la puerta a que usuarios de PC consideren migrar a la experiencia macOS si existen equipos a precios competitivos.

Actualmente, la MacBook más barata de Apple, el modelo Air M4, tiene un precio base de USD 999 (o USD 899 con descuentos para estudiantes). El nuevo dispositivo pretende posicionarse por debajo de esa cifra y competir, incluso, con la configuración actual del iPad más económico junto al Magic Keyboard, ofreciendo mayor autonomía, flexibilidad de macOS y un teclado ya integrado.

La MacBook económica incorporaría una pantalla LCD de menor tamaño (inferior a 13,6 pulgadas). REUTERS/Joshua Roberts

El mercado de portátiles de Apple ha experimentado un crecimiento destacado, con un aumento interanual del 13% y ventas por USD 8.730 millones en el último trimestre, según las cifras reportadas. Sin embargo, se prevé una desaceleración en el ritmo de crecimiento, lo cual refuerza la necesidad de expandir la gama con alternativas más asequibles y versátiles.

Tipos de Mac de Apple

Apple ofrece diferentes tipos de computadoras Mac, adaptadas a diversas necesidades y preferencias de los usuarios. La MacBook Air es una portátil ligera, enfocada en la portabilidad y el consumo eficiente de energía, mientras que la MacBook Pro brinda mayor potencia de procesamiento, rendimiento gráfico avanzado y mejores opciones para profesionales de la edición de video, diseño gráfico y desarrollo de software.

En la gama de computadoras de escritorio, Apple comercializa la iMac, un equipo todo en uno con pantalla grande y diseño estilizado, ideal para el hogar o estudios creativos.

Para usuarios que requieren aún más capacidad, está disponible el Mac Studio, dirigido a tareas profesionales exigentes, y el Mac Pro, una estación de trabajo con opciones de expansión y rendimiento a nivel empresarial.