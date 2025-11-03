Apple estrena nueva intro para Apple TV: Finneas es protagonista

Apple eliminó el “+” y renovó su servicio de streaming como Apple TV. REUTERS/Dado Ruvic

Apple ha renovado por completo la imagen de su plataforma de streaming con la introducción de un logotipo vibrante y colorido que acompañará a todas sus producciones. Esta actualización coincide con el cambio de nombre del servicio, que pasa de Apple TV+ a simplemente Apple TV, y simboliza una nueva etapa en la estrategia de la compañía dentro del universo audiovisual.

El lanzamiento se acompaña de una melodía compuesta por el ganador del Óscar, Finneas Baird O’Connell, diseñada para sonar en la introducción de series y películas.

Nueva identidad de Apple TV: logotipo y música mnemotécnica como sello distintivo

La transformación de la marca Apple TV responde a un compromiso explícito de Apple por aportar una identidad nueva y vibrante para su servicio, promesa que se ha hecho visible con este rediseño. El video de presentación publicado en el canal oficial de YouTube de Apple TV —con más de 2,21 millones de suscriptores— anticipa que “esto es solo el comienzo”, señalando que vendrán más novedades.

Así luce el nuevo logo de Apple TV. (Apple TV)

El logotipo renovado tendría como objetivo crear una huella visual y auditiva inconfundible al inicio de cada contenido. Finneas, compositor y artista galardonado, describió su participación diciendo lo siguiente en su cuenta de Instagram: “He creado el nuevo logo mnemotécnico para Apple TV”.

“Nunca pensé que llegaría a hacer algo así, pero me siento muy honrado y realmente no podría haber disfrutado más trabajando en ello. Espero que esta breve pieza musical refleje lo que tanto me gusta de Apple: crean herramientas maravillosas. ¡Qué suerte tengo de usarlas!”, agregó.

La decisión de simplificar la denominación a Apple TV, eliminando el signo +, fue anunciada en octubre y representa una actualización de marca que apunta a una comunicación más directa y reconocible para la audiencia global.

La renovación de la marca Apple TV responde al objetivo de Apple de darle una identidad distinta a su servicio. REUTERS/Dado Ruvic

Éxitos, premios y reconocimiento en el streaming mundial

Desde su lanzamiento en 2019 con ocho series originales —incluidos títulos como ‘The Morning Show’, ‘For All Mankind’ y ‘Dickinson’—, Apple TV ha cosechado logros notables en la industria. El servicio hizo historia al ganar el Óscar a la Mejor Película con CODA, convirtiéndose en la primera plataforma de streaming en lograr ese reconocimiento.

Además, el cortometraje original ‘El niño, el topo, el zorro y el caballo’ obtuvo el Óscar al Mejor Cortometraje de Animación, y la película ‘Los asesinos de la luna’ fue nominada a 10 premios Óscar, incluido Mejor Película.

Hasta la fecha, las producciones originales de Apple han sumado 620 premios y 2.816 nominaciones, consolidando su posición en la élite del entretenimiento audiovisual. Entre estos galardones, la comedia ‘Ted Lasso’ ha sido reconocida con múltiples premios Emmy, y la compañía obtuvo 22 premios en la 77.ª edición de los Premios Primetime Emmy.

Apple TV hizo historia al ganar el Óscar a la Mejor Película con CODA. APPLE TV

El anuncio del nuevo logotipo y el cambio de identidad visual marcan una etapa en la que Apple TV busca consolidar su posicionamiento en el mercado global del streaming y la producción de contenido original, mediante ajustes en su imagen, propuestas audiovisuales y enfoque de marca.

Servicios y características de Apple TV

Apple TV ofrece una plataforma de streaming que brinda acceso a series, películas, documentales y programas originales producidos por Apple, conocidos como Apple TV+. Los contenidos incluyen ficciones, dramas, comedias y producciones infantiles, tanto propias como de socios exclusivos.

Además de su catálogo original, el servicio permite alquilar y comprar títulos populares de otras productoras, integrando todo el contenido en una sola interfaz personalizada. Los usuarios pueden acceder desde diversos dispositivos como iPhone, iPad, Mac, Apple TV y televisores inteligentes compatibles.

La plataforma incluye recomendaciones personalizadas y la opción de compartir la suscripción con otros miembros de la familia a través de Family Sharing, optimizando la experiencia de entretenimiento en el hogar.