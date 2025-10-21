Tecno

Ingenieros de Apple expresan dudas sobre el desempeño del nuevo Siri con IA

El continuo atraso de las funcionalidades influiría en la permanencia de empleados clave dentro del equipo de inteligencia artificial

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
Apple se ve obligada a
Apple se ve obligada a posponer la entrega de las innovaciones prometidas para Siri. (Reuters)

El desarrollo de la nueva generación de Siri con inteligencia artificial enfrenta un clima de incertidumbre interna en Apple. Aunque el lanzamiento de las renovadas funciones del asistente virtual, inicialmente mostrado en la WWDC 2025, está programado para la primavera de 2026 como parte de iOS 26.4, algunos ingenieros de la compañía han manifestado reservas sobre el estado actual del proyecto.

Según recoge el último boletín Power On de Mark Gurman, el descontento y la preocupación por el rendimiento del asistente podrían traducirse en nuevas salidas de ejecutivos si la situación no mejora en el corto plazo.

Preocupaciones internas: dudas sobre el rendimiento de Siri con IA

De acuerdo con el informe de Bloomberg, Apple se ve obligada a posponer la entrega de las innovaciones prometidas para Siri debido a la necesidad de ajustes adicionales en su desarrollo.

20/10/2025 El logo del asistente
20/10/2025 El logo del asistente de Apple, Siri. POLITICA APPLE

Los ingenieros que tienen acceso temprano a iOS 26.4 —la actualización destinada a incorporar estas capacidades— han reportado que los avances del asistente no cumplen todavía con las expectativas planteadas por la compañía. Esta valoración genera cierta alarma, ya que Apple estableció un plazo de alrededor de seis meses para optimizar el sistema antes de su llegada al público.

Mark Gurman señala que el retraso y las dudas sobre la eficacia del asistente han tenido repercusiones más allá de lo técnico. El continuo atraso de las funcionalidades también influiría en la permanencia de empleados clave dentro del equipo de inteligencia artificial, quienes, insatisfechos con la marcha del proyecto, optan por migrar hacia firmas de la competencia.

La situación cobra especial relevancia, pues Apple se halla en la obligación de equipararse con rivales que tomaron la delantera en inteligencia artificial aplicada a asistentes de voz y automatismo en dispositivos. El desarrollo accidentado de Siri ilustra el desafío al que se enfrenta la empresa californiana para no perder terreno en el sector tecnológico.

FILE PHOTO: View of an
FILE PHOTO: View of an Apple logo at an Apple store in Paris, France, April 23, 2025. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

Estrategia de Apple: colaboración con Google Gemini y desarrollo en la nube

Para abordar las dificultades en la evolución de Siri, Apple ha diseñado una estrategia dual en la implementación de su asistente renovado. Por un lado, el gigante tecnológico avanza en una versión que funcionará directamente en los dispositivos Apple a través de modelos propios.

Por otro, desarrolla una opción con el respaldo de la IA de Google Gemini, cuyas operaciones se centralizarán en los servidores de Apple y aprovecharán una infraestructura adaptada denominada Private Cloud Compute.

De acuerdo con Gurman, Google estaría colaborando para crear una edición exclusiva de Gemini, optimizada específicamente para el entorno cloud definido por Apple. Esta asociación supone un cambio relevante, dado que la compañía históricamente recurre a desarrollos exclusivos y herméticos dentro de su ecosistema, pero en este caso busca garantizar el máximo desempeño y seguridad para su asistente digital.

FILE PHOTO: Customers walk past
FILE PHOTO: Customers walk past an Apple logo inside of an Apple store at Grand Central Station in New York, U.S., August 1, 2018. REUTERS/Lucas Jackson/File Photo

El objetivo de combinar procesamiento local e inteligencia en la nube responde a la exigencia de ofrecer un Siri con mayor contexto, comprensión del entorno y capacidad de interacción avanzada con aplicaciones. Apple pretende así equilibrar la privacidad del usuario, rendimiento y versatilidad frente a las soluciones rivales del mercado.

Promesas y retos: nuevas funciones para un Siri más inteligente

Entre las funciones más esperadas en el nuevo Siri destacan la capacidad de interpretar el contexto personal de cada usuario, comprender de forma precisa lo que se muestra en pantalla y ejecutar acciones específicas dentro de aplicaciones instaladas en los dispositivos Apple.

Estas tres mejoras estructurales buscan transformar el asistente en una herramienta proactiva y verdaderamente inteligente, capaz de anticipar las necesidades del usuario y operar de forma autónoma.

El retraso en la implementación de estas novedades refleja la dificultad de alcanzar la integración deseada entre las distintas capas del sistema operativo y la inteligencia artificial de nueva generación.

Temas Relacionados

AppleSiriIALo último en tecnología

Últimas Noticias

SpaceX es señalada por transmitir señales desde sus satélites Starshield en frecuencias no autorizadas

El descubrimiento, realizado por el científico canadiense Scott Tilley, pone el foco sobre las regulaciones internacionales

SpaceX es señalada por transmitir

Wikipedia reporta una caída en su tráfico humano, afectada por los resúmenes generativos de la IA y los videos cortos

La implementación de tecnologías de IA generativa como Gemini, ChatGPT y otras soluciones de respuesta directa influyó en el acceso y consulta de información tradicional en la web

Wikipedia reporta una caída en

Nvidia y TSMC producen el primer chip Blackwell fabricado en EE. UU.

Esta maniobra refuerza las aspiraciones de Estados Unidos de reducir su exposición a aranceles sobre componentes asiáticos

Nvidia y TSMC producen el

Falta de capacitación digital deja a empresas al filo del ciberataque: 42% de compañías no capacita a su personal

Los ciberdelincuentes perfeccionan sus métodos utilizando recursos facilitados por la IA, lo que les permite personalizar sus engaños

Falta de capacitación digital deja

Netflix rediseña su interfaz para niños: estas son las novedades de los perfiles infantiles

El diseño de la barra contribuye a que la navegación se haga de manera intuitiva y sin requerir la intervención constante de un adulto

Netflix rediseña su interfaz para
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dos platos argentinos quedaron entre

Dos platos argentinos quedaron entre los 10 mejores del mundo en un ranking

Aumentaron los casos de cáncer relacionados con la obesidad, según un estudio con datos de 42 países

“Te estoy salvando la vida”: un perito y un oficial de la Bonaerense quedaron presos por extorsión

Encontraron cabezas de animales muertos en una caja frente a un supermercado en La Plata

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de la recta final hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Hallazgo inédito: identifican una galaxia

Hallazgo inédito: identifican una galaxia vecina con moléculas claves en los procesos químicos de la vida

Maduro arremetió contra el cardenal Baltazar Porras tras la canonización de José Gregorio Hernández: “Estaba conspirando”

El régimen de Daniel Ortega entregó otras 9.300 hectáreas a mineras chinas en la región costera de Nicaragua

La fiscalía de Estambul pidió más de 400 años de cárcel para alcaldes opositores

El hallazgo de un mineral misterioso en la superficie de Marte da nuevas pistas sobre su pasado geológico

TELESHOW
La romántica ceremonia de Paz

La romántica ceremonia de Paz Cornú en República Dominicana para renovar votos con Diego Orden: “Fue un día mágico”

La palabra de Valentina Cervantes sobre la polémica versión de que Wanda Nara le escribía a Enzo Fernández

La foto de Mauro Icardi por la que fue criticado en las redes: “No puede soltar a Wanda Nara”

Juana Repetto expuso a Sebastián Graviotto en el Día de la Madre: “¿Quién me iba a comprar el regalo? Me lo hice yo”

Carmen Barbieri apuntó contra Ayelén Paleo: “Ya se llevó mucha plata de mi casa”