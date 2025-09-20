Cómo usar comandos al estilo Siri y ‘Ok Google’ en un Peugeot 408

Al igual que en Android o iPhone con “Oye Siri” u “Ok Google”, el nuevo Peugeot 408 integra su propio asistente de voz. (Peugeot)

Así como en los celulares Android o en un iPhone los usuarios activan su asistente con comandos como “Oye Siri” u “Ok Google”, el Peugeot 408 incorpora su propio asistente de voz. Para ponerlo en marcha basta con decir “Ok, Peugeot” y añadir la instrucción deseada.

Por ejemplo, si estás manejando en un día caluroso, puedes decir: “Ok, Peugeot, enciende el aire acondicionado”. También es posible pedirle que cambie la emisora de radio, ajuste la temperatura o ejecute otras funciones del vehículo, todo sin apartar las manos del volante ni distraer la vista de la carretera.

Este sistema convierte la experiencia de conducción en algo más intuitivo, cómodo y seguro, al estilo de los asistentes virtuales de los smartphones, pero ahora aplicado al manejo diario del automóvil.

Este sistema hace que la conducción sea más sencilla, confortable y segura. (Infobae)

Cómo usar comando de voz en este Peugeot

Para utilizar los comandos de voz en el nuevo Peugeot 408, basta con iniciar la instrucción diciendo “Ok, Peugeot”. También es posible activarlos desde el botón del volante o tocando el ícono correspondiente en la pantalla táctil.

El sistema puede emplearse en cualquier menú o pantalla, siempre que no haya otras funciones con prioridad, como la marcha atrás, una llamada de emergencia, una llamada telefónica o el reconocimiento de voz del smartphone en curso.

El asistente de voz está disponible en al menos 20 idiomas, entre ellos español, inglés (EE. UU. y Reino Unido), francés, alemán, portugués (Brasil y Portugal), italiano, japonés, árabe, chino y más. El idioma se selecciona y configura previamente en el sistema, y la disponibilidad depende de la red móvil.

El sistema puede utilizarse en cualquier menú o pantalla, salvo cuando otras funciones tengan prioridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para zonas sin cobertura, el sistema permite descargar de antemano hasta dos “idiomas de a bordo”. En caso de que el idioma elegido no esté descargado, aparecerá un aviso en pantalla al perder la conexión, ofreciendo la opción de instalarlo mediante WiFi. Al descargar uno nuevo, se elimina el idioma menos utilizado.

Es importante señalar que esta función también está presente en otros modelos de la marca.

Qué otras funciones tecnológicas trae este carro

El Peugeot 408 incorpora un conjunto de tecnologías diseñadas para mejorar la experiencia de conducción, la seguridad y la comodidad, de acuerdo con la marca.

En el apartado de entretenimiento, cuenta con una pantalla táctil de 10 pulgadas en alta definición que incluye Mirror Screen inalámbrico compatible con Apple CarPlay y Android Auto, conexión Bluetooth y cuatro puertos USB.

Ofrece Mirror Screen inalámbrico con compatibilidad para Apple CarPlay y Android Auto, además de conexión Bluetooth y cuatro puertos USB. (Captura de Play Store)

En cuanto a desempeño, este modelo está equipado con un motor 1.6 L Turbo de 212 caballos de potencia y 300 Nm de torque, acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades. Ofrece tres modos de manejo —Eco, Sport y Normal— que garantizan una conducción eficiente, dinámica y adaptable a distintos estilos.

La seguridad también es protagonista gracias a los Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS), que incluyen alerta de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo y el sistema VisioPark 360° con cuatro cámaras.

A ello se suman el monitoreo de presión de llantas, anclajes Isofix con Top Tether para sillas infantiles y seis airbags de serie.

Google dio a conocer un asistente de inteligencia artificial que se estrenará en el próximo Mercedes-Benz CLA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El carro cuenta con un motor 1.6 L Turbo, capaz de entregar 212 caballos de fuerza y 300 Nm de torque, acompañado por una transmisión automática de 8 velocidades.

Otros autos con asistentes virtuales integrados

Google presentó un nuevo asistente de inteligencia artificial que debutará en el próximo Mercedes-Benz CLA, cuyo lanzamiento está previsto para finales de 2025. Este sistema permitirá a conductores y pasajeros interactuar con el vehículo mediante consultas de voz más avanzadas.

Por ejemplo, será posible preguntar: “¿Hay un restaurante italiano cerca?” y continuar con cuestiones adicionales como “¿Tiene buenas reseñas?” o “¿Cuál es su plato más popular?”.

La herramienta, llamada Automotive AI Agent, fue desarrollada por la división Google Cloud.