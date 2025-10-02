Instagram está probando un cambio notable en la app: convertir Reels en la pestaña de inicio

La compañía mostró por primera vez un diseño similar cuando lanzó su primera app para iPad a principios de septiembre. (Meta)

Al abrir Instagram, un grupo de usuarios en India y Corea del Sur se encuentra ahora con una experiencia renovada: la aplicación inicia directamente en la pestaña de Reels, por lo que prioriza el consumo de video corto. Esta prueba, limitada por ahora a estos dos países, forma parte de la estrategia de Meta para potenciar los formatos que más contribuyen al crecimiento de la plataforma.

Según explicó Adam Mosseri, director de Instagram, la nueva interfaz introduce cambios en la barra de navegación. Al iniciar la app, los usuarios acceden de inmediato a la pestaña de Reels, mientras que las Stories permanecen en la parte superior de la pantalla, manteniendo su función de conectar a los usuarios con sus amigos.

Los mensajes directos (DMs) pasan a ocupar el centro de la barra de navegación, lo que facilita el acceso a las conversaciones privadas. Esta reorganización permite desplazarse entre Reels, DMs, Stories y otras secciones, con el objetivo de simplificar la interacción y destacar los elementos que más dinamismo aportan a la red social.

Representación de una usuaria de Instagram. (Reuters)

Mosseri señaló que tanto Reels como los DMs se han consolidado como los principales motores de crecimiento de Instagram en los últimos años, motivo por el cual la compañía explora este rediseño. De acuerdo con datos de Meta, la plataforma ha superado los 3.000 millones de usuarios activos mensuales, sumándose así a Facebook y WhatsApp en este grupo de aplicaciones con alcance global.

Asimismo, los videos cortos han experimentado un auge considerable: se han registrado 4.500 millones de reshares de este tipo de contenido en todas las plataformas de Meta, lo que refuerza la apuesta por darles mayor visibilidad en la interfaz.

La elección de India y Corea del Sur para este piloto responde a la riqueza y diversidad del contenido de Reels generado en India, que ha logrado resonar a nivel internacional. Instagram espera que los resultados de esta prueba sirvan como base para futuras actualizaciones que puedan implementarse a escala global.

Esta estrategia ya tuvo un antecedente con el lanzamiento de la aplicación de Instagram para iPad, que desde su inicio dirige a los usuarios directamente al feed de Reels, una decisión que, según Meta, responde a los hábitos de consumo en pantallas más grandes orientados al entretenimiento.

Reels de Instagram. (Meta)

Junto con la reorganización de la barra de navegación, la actualización introduce nuevas opciones para personalizar el feed. La pestaña “Following” se ubica ahora junto a Reels y ofrece tres alternativas: “All”, que muestra publicaciones y Reels recomendados de todas las cuentas seguidas; “Friends”, que resalta el contenido de seguidores mutuos; y “Latest”, que presenta las publicaciones y Reels más recientes en orden cronológico.

Estas opciones buscan ofrecer a los usuarios distintas formas de interactuar con el contenido y facilitar el descubrimiento de publicaciones relevantes.

Aunque la prueba se limita por ahora a un grupo reducido de usuarios, Instagram ha manifestado su intención de expandir el rediseño a nivel mundial si los resultados son positivos. La compañía confía en que estos cambios mejorarán la experiencia de usuario, al hacer más accesibles tanto los videos cortos como las conversaciones privadas, y al mismo tiempo, permitirán a los usuarios explorar y compartir contenido de manera más sencilla.

Instagram reafirma así su enfoque en la creatividad y la conexión entre personas, con la expectativa de que estas pruebas y actualizaciones faciliten aún más el intercambio y el descubrimiento de contenido en la plataforma.