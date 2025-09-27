Tecno

Meta lanzará suscripciones para usar Facebook e Instagram sin publicidad en Reino Unido

La medida responde a exigencias regulatorias y permite a los suscriptores disfrutar de ambas plataformas sin interrupciones comerciales

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
Meta afirmó que el servicio
Meta afirmó que el servicio se implementará en las próximas semanas. (Unsplash)

Meta ha anunciado que, en las próximas semanas, los usuarios de Facebook e Instagram en el Reino Unido podrán acceder a versiones sin publicidad de ambas plataformas mediante una suscripción mensual.

Esta nueva opción permitirá elegir entre seguir utilizando los servicios de forma gratuita, con anuncios personalizados, o pagar una tarifa para eliminar la publicidad. El precio de la suscripción será de 2,99 libras esterlinas (£) al mes para quienes accedan desde la web y de £3,99 mensuales para quienes utilicen las aplicaciones móviles en dispositivos iOS o Android, una diferencia que responde a las comisiones que aplican Apple y Google en sus tiendas de aplicaciones.

En tanto, si un usuario tiene sus cuentas de Facebook e Instagram vinculadas, solo deberá abonar una cuota mensual para disfrutar de ambas plataformas sin anuncios.

Representación de usuarios de Instagram.
Representación de usuarios de Instagram. (Reuters)

La medida se dirige a los usuarios mayores de 18 años, quienes recibirán notificaciones sobre la posibilidad de suscribirse. Aquellos que no opten por la suscripción continuarán viendo anuncios personalizados, manteniendo así la opción gratuita tradicional. Según Meta, “esto dará a las personas en el Reino Unido la posibilidad de elegir entre seguir usando Facebook e Instagram de forma gratuita con anuncios personalizados, o suscribirse para dejar de ver anuncios”.

Adaptación a la ley de Reino Unido

El lanzamiento de esta modalidad de pago se produce en un contexto de creciente escrutinio regulatorio sobre la privacidad y el uso de datos personales en la publicidad digital. En el Reino Unido, la Oficina del Comisionado de Información (ICO, por sus siglas en inglés) ha mantenido conversaciones extensas con Meta antes de autorizar la implementación del servicio.

El regulador británico había manifestado que la práctica de condicionar el uso de Facebook e Instagram a la aceptación de anuncios personalizados no se ajustaba a la legislación local. Un portavoz de la ICO señaló que este cambio “aleja a Meta de la práctica de orientar a los usuarios con anuncios como parte de los términos y condiciones estándar para usar sus servicios, algo que hemos dejado claro que no se ajusta a la ley del Reino Unido”.

Una persona sostiene un smartphone
Una persona sostiene un smartphone con el logo de Facebook en la pantalla. (Reuters)

El trasfondo legal incluye la demanda presentada por Tanya O’Carroll, activista por los derechos humanos, quien acusó a Meta de infringir la normativa británica al no respetar su derecho a exigir que Facebook dejara de recopilar sus datos para publicidad personalizada.

Tras llegar a un acuerdo judicial, Meta se comprometió a dejar de orientar anuncios a O’Carroll y comenzó a considerar la introducción de una suscripción sin publicidad, en línea con las recomendaciones de la ICO, que este año insistió en que los usuarios de internet debían poder optar por no ser objeto de anuncios personalizados.

Diferencias con la Unión Europea y postura regulatoria

La iniciativa en el Reino Unido se diferencia de la experiencia reciente en la Unión Europea, donde Meta ya había lanzado una suscripción similar en 2023. Sin embargo, la Comisión Europea impuso a la empresa una multa de EUR 200 millones por considerar que el modelo seguía vulnerando las normas de competencia digital y no ofrecía a los usuarios una alternativa verdaderamente libre de personalización.

Logo de Meta. (Reuters)
Logo de Meta. (Reuters)

Aunque Meta ajustó el sistema para alinearse con la regulación comunitaria, la Comisión Europea solicitó nuevas modificaciones y advirtió sobre la posibilidad de sanciones diarias si los cambios resultaban insuficientes. Desde el Brexit, el Reino Unido ha adoptado una postura más flexible respecto a la privacidad digital, lo que ha permitido a Meta avanzar con el lanzamiento tras el visto bueno de la ICO.

La reacción de las autoridades británicas ha sido favorable. La ICO ha expresado su satisfacción con el nuevo modelo, destacando que responde a las exigencias legales del país. Por su parte, expertos legales han subrayado que la decisión del regulador británico evidencia una creciente divergencia entre el enfoque del Reino Unido y el de la Unión Europea en materia de regulación digital.

Temas Relacionados

FacebookInstagramMetaReino UnidoLo último en tecnología

Últimas Noticias

Glosario de tecnología: qué significa Turbo SIM

La tecnología es algo que puede parecer complicada pero en realidad es más simple si se le dedican unos minutos para aprender sobre ella

Glosario de tecnología: qué significa

Cómo programar Gemini para que almacene preferencias y evitar repeticiones innecesarias

El usuario puede ingresar datos y preferencias a través de la sección de Ajustes, logrando que la IA recuerde detalles y brinde respuestas cada vez más precisas

Cómo programar Gemini para que

Universidad de Oxford se asocia con OpenAI y ofrece a sus estudiantes acceso al ChatGPT educativo

La integración de la IA educativa, según Oxford, impulsa la transformación digital y la formación de competencias clave para el futuro profesional

Universidad de Oxford se asocia

Tres métodos para desactivar WhatsApp si has perdido o te han robado el móvil

Es recomendable activar la verificación en dos pasos desde la configuración de la app; esta función añade un código adicional que se solicita periódicamente

Tres métodos para desactivar WhatsApp

Cómo un error en Super Mario Bros cambió para siempre la forma de explorar los videojuegos

Un simple fallo de programación y el surgimiento del mítico Mundo Minus desataron una fiebre de rumores, descubrimientos y secretos que dieron origen a una verdadera cultura de hallazgos ocultos que hoy define la experiencia gamer en todo el mundo

Cómo un error en Super
ÚLTIMAS NOTICIAS
El inesperado giro de Liam

El inesperado giro de Liam Gallagher: de ícono rebelde a ejemplo de autocuidado

Caputo habló de los nuevos controles cambiarios: “Se cortó un kiosco de unos pocos, la medida favorece a los argentinos”

La Justicia indagará a Cristián Graf por el cuerpo de un ex compañero enterrado en su jardín

Detuvieron en Bolivia a un quinto sospechoso por el triple femicidio narco en Florencio Varela

Sorpresa entre los libertarios por un video a favor del aborto en la TV Pública

INFOBAE AMÉRICA
Un reptil jurásico hallado en

Un reptil jurásico hallado en Alemania revela secretos de la vida marina de hace 180 millones de años

Kim Jong-un ordenó que todos los recursos de Corea del Norte sean destinados a su programa nuclear

Donald Trump advirtió que las negociaciones sobre Gaza son “intensas” y que continuarán hasta lograr un acuerdo de paz

Bogotá se alista para recibir más de 8.000 corredores en un evento deportivo con causa social

Amnistía Internacional denunció más de 1.000 ejecuciones en Irán en lo que va de 2025

TELESHOW
El video de Trueno y

El video de Trueno y Teresa Prettel por las calles de Marruecos: besos, compras y paseos por mercados antiguos

La China Suárez volvió a Turquía y compartió una charla íntima con Rufina sobre el hate en redes

Paula Chaves contó las dificultades que vivió al dar sus primeros pasos en el modelaje: “Me apartaron de desfiles y campañas”

Tras su separación de Chechu Bonelli, Darío Cvitanich blanqueó su romance con Ivana Figueiras

Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya eligieron fecha y lugar para su casamiento