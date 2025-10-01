Tecno

Interacciones con la IA de Meta influirán en las recomendaciones de contenido y anuncios en redes sociales

Con la integración de las señales derivadas de conversaciones en texto o por voz con la IA, la personalización se vuelve aún más precisa

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
La actividad con la IA
La actividad con la IA se convierte en una nueva fuente de información que mejora la selección de lo que el usuario ve. REUTERS/Dado Ruvic

Meta anunció una actualización en la forma en que personaliza el contenido y los anuncios en sus plataformas. Desde el próximo 16 de diciembre de 2025, la empresa comenzará a utilizar las interacciones de los usuarios con sus funciones de inteligencia artificial generativa para ajustar las recomendaciones y espacios publicitarios.

Esta medida busca que la experiencia en Facebook, Instagram y otras aplicaciones del grupo resulte más relevante y ajustada a los intereses de cada persona.

Personalización de anuncios y contenido con inteligencia artificial

La nueva estrategia de Meta implica que la actividad de los usuarios con herramientas de IA, como Meta AI, se sumará a los criterios que ya influyen en los feeds personalizados y en la selección de anuncios. Hasta ahora, los algoritmos de la compañía tomaron en cuenta “me gusta”, comentarios o temas de interés para definir qué publicaciones, reels o publicidades se muestran.

Meta anunció una actualización en
Meta anunció una actualización en la forma en que personaliza el contenido y los anuncios en sus plataformas. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Con la integración de las señales derivadas de conversaciones en texto o por voz con la IA, la personalización se vuelve aún más precisa.

Meta notificará a sus usuarios sobre estos cambios mediante mensajes en la plataforma y correos electrónicos a partir del 7 de octubre, con varias semanas de antelación al inicio oficial. La empresa sostiene que más de mil millones de personas interactúan cada mes con Meta AI, por lo que incorporar esos datos permitirá entender mejor los objetivos y necesidades del público.

Ejemplo de uso de IA en recomendaciones de Meta

El impacto de estas modificaciones será tangible en la experiencia cotidiana. Por ejemplo, si un usuario dialoga con Meta AI sobre senderismo, el sistema interpretará ese interés tal como lo haría si la persona interactuara con una publicación sobre el tema o le diera “Me gusta” a una página de trekking.

Meta enfatiza que los usuarios
Meta enfatiza que los usuarios mantienen el control sobre lo que prefieren visualizar. REUTERS/Dado Ruvic

En consecuencia, Meta podrá sugerir grupos relacionados, contenidos de contactos sobre rutas para caminar o mostrar anuncios de equipamiento especializado. Así, la actividad con la inteligencia artificial se convierte en una nueva fuente de información que mejora la selección de lo que el usuario ve.

Herramientas de control y privacidad para el usuario

Meta enfatiza que los usuarios mantienen el control sobre lo que prefieren visualizar. Las herramientas como las Preferencias de anuncios y los controles del feed continúan vigentes, permitiendo ajustar o modificar en cualquier momento el tipo de contenido y anuncios que se muestran.

Además, es posible elegir entre interactuar con la IA por voz o por texto, y en el caso de usar comandos de voz, una luz indicadora señala cuando el micrófono está activo. El micrófono solo se utiliza cuando el usuario otorga permiso y usa funciones que así lo requieren.

El proceso de notificación se
El proceso de notificación se desplegará la semana del 7 de octubre de 2025. REUTERS/Dado Ruvic

En cuestiones de privacidad, Meta aclara que, como política, no emplea datos sensibles obtenidos en charlas con Meta AI —relacionados con religión, orientación sexual, política, salud, raza u otras áreas personales— para fines de anuncios.

Asimismo, la personalización por IA respeta la configuración del Centro de cuentas, y la información de un servicio, como WhatsApp, no cruza a otros productos de Meta a menos que el usuario los vincule.

Calendario y alcance global de la actualización de Meta

El proceso de notificación se desplegará la semana del 7 de octubre de 2025, varios días antes de la entrada en vigor global del cambio, pautada para el 16 de diciembre. Aunque la actualización comenzará en la mayoría de las regiones, Meta aspira a extender la experiencia personalizada a nivel mundial en etapas progresivas.

Con esta decisión, Meta busca que el entorno digital de sus plataformas sea más intuitivo, ajustando contenidos y anuncios no solo a la actividad explícita del usuario, sino también a las señales obtenidas de la interacción con la IA generativa.

Temas Relacionados

MetaMeta AIIAAnunciosFacebookInstagramLo último en tecnología

Últimas Noticias

Ahora puedes excluir canciones específicas del algoritmo de Spotify

La opción para excluir canciones concretas del algoritmo está disponible tanto para suscriptores Premium como para quienes usan la versión gratuita

Ahora puedes excluir canciones específicas

Vulnerabilidad en Tile facilita el acecho con rastreadores sin cifrado

El riesgo afecta tanto a la confidencialidad de los datos transmitidos como a la integridad de las funciones diseñadas para proteger al usuario

Vulnerabilidad en Tile facilita el

En qué casos se debe reiniciar o resetear el router si tienes problemas de internet

Ambas opciones se utilizan frente a problemas de conexión, pero su alcance y resultado no son lo mismo

En qué casos se debe

Visa probará pagos internacionales con stablecoins

El programa piloto promete optimizar la eficiencia, reducir costos y acelerar los tiempos de liquidación

Visa probará pagos internacionales con

Google presenta su nuevo asistente de IA para el hogar

A diferencia del asistente anterior, que requería comandos estrictos, Gemini for Home apuesta por una comunicación natural

Google presenta su nuevo asistente
ÚLTIMAS NOTICIAS
Calor y lluvias: cómo estará

Calor y lluvias: cómo estará el tiempo durante el primer fin de semana de octubre

Vientos de 120 km/h, destrozos y sin clases: cómo se vivió al fuerte temporal de viento en Comodoro Rivadavia

Detuvieron a una mujer y a su pareja por prostituir a sus cinco hijas por comida y droga

Chicles y pastillas con sabor a tomillo podrían permitir la detección de la gripe en minutos

Triple femicidio narco, en vivo: el fiscal del caso dijo que las víctimas conocían a “Pequeño J” y lo consideró coautor de los crímenes

INFOBAE AMÉRICA
Marco Rubio pidió el “rápido

Marco Rubio pidió el “rápido despliegue” de la nueva misión internacional contra las pandillas en Haití

Chicles y pastillas con sabor a tomillo podrían permitir la detección de la gripe en minutos

El ejército de Estados Unidos comenzó a reducir su tropas en Irak

Cuál es el peculiar aroma que utiliza la viuda negra occidental para atraer pareja

Receta de bastones de zapallito al horno, sin harina ni frituras

TELESHOW
La confesión de Ángela Torres

La confesión de Ángela Torres ¿sobre Rusherking?: “El mismo día que me separé de mi ex estuve con el que a él le molestaba”

Juan Otero celebró su cumpleaños con un festejo íntimo: amigos, familia y mucho animal print

La China Ansa celebró el cumpleaños de su marido Diego Mendoza con una lluvia de amor y fotos familiares

Milo J contó cómo fue el primer show de su vida en la vía pública: “Por una hamburguesa”

Susana Giménez le respondió a Vero Lozano tras su enojo en el Martín Fierro: “Si no quiere ir a la fiesta, que no vaya”