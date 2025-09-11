Tecno

Por qué cambiar el cable Ethernet puede acelerar tu Internet más que un router nuevo

Aunque muchos culpan al WiFi, un cable antiguo puede frenar conexiones gigabit; identificar la categoría adecuada y optimizar la ubicación del router mejoran el rendimiento sin invertir en hardware costoso

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Guardar
El cable Ethernet puede limitar
El cable Ethernet puede limitar tu velocidad: por qué actualizarlo es clave para una red rápida en casa - crédito Infobae/Santiago Neira

Cuando la conexión a internet no responde como se espera, muchas personas culpan de inmediato al router WiFi o al proveedor de servicio, pero poco se considera el papel del cable Ethernet. Casos cotidianos reportan que, incluso con una conexión contratada de alta velocidad y equipos avanzados, la red doméstica puede verse limitada por un simple cable de baja categoría, algo que suele pasar desapercibido.

Por qué no funciona la señal del router

Una conexión simétrica de 1 Gbps no supera los 90 Mbps debido al uso de un cable Ethernet antiguo, de tipo Cat5, incapaz de soportar el caudal actual. Este cuello de botella bloquea el rendimiento global, haciendo creer a muchos usuarios que el problema reside en el router o en el WiFi, cuando en realidad el principal obstáculo puede resolverse con un reemplazo económico de cableado.

No todos los cables Ethernet son iguales y resulta esencial saber qué ofrecen. La categoría 5 (Cat5), común en instalaciones antiguas y aún presente en kits de routers nuevos, soporta hasta 100 Mbps.

Así influyen los cables, la
Así influyen los cables, la ubicación del router y sus funciones ocultas en la calidad del Internet doméstico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Cat5e mejora el estándar hasta 1.000 Mbps, pero las conexiones modernas ya exigen como mínimo cables de Cat6, Cat6a o Cat7, capaces de manejar desde 1 Gbps hasta 40 Gbps en el caso del Cat8. Identificar la categoría es sencillo: el dato viene impreso en la propia cubierta del cable.

Las diferencias no solo afectan velocidad, también frecuencia y estabilidad. Invertir en un cable de estándar superior puede resolver de raíz los límites de velocidad, sin necesidad de cambiar todo el equipo de red.

Funciones poco conocidas para mejorar tu red WiFi

El router WiFi es más que un transmisor de señal básica. Los dispositivos actuales, de marcas como TP-Link, ASUS o Synology, ofrecen utilidades avanzadas accesibles a través del navegador. Una de las recomendaciones es revisar con frecuencia qué dispositivos están conectados a la red, lo que ayuda a identificar equipos desconocidos que puedan consumir banda ancha.

Habilitar una red de invitados puede hacer más segura y cómoda la experiencia, ya que permite separar los dispositivos personales de los que utilizan familiares o visitantes eventuales. Muchos routers incluyen puertos USB, que permiten compartir archivos desde discos duros, conectar impresoras o usar módems 4G de respaldo.

Cambiar a un cable Cat6
Cambiar a un cable Cat6 o superior, ajustar el filtrado de dispositivos y evitar interferencias son recomendaciones efectivas para garantizar la velocidad y estabilidad de la red en cualquier hogar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra función avanzada es el filtrado por direcciones MAC, útil para elegir con precisión qué aparatos pueden acceder a la red. Además, la priorización de tráfico (QoS) posibilita destinar mayor ancho de banda a aplicaciones clave, como videollamadas de trabajo o consolas de videojuegos, mejorando toda la experiencia de conectividad.

Qué elementos no deben estar cerca al router

La posición física del router también incide directamente en el rendimiento. Estudios reunidos por High Speed Internet advierten que colocar el router en zonas bajas, detrás de muebles grandes o cerca de materiales como piedra, metal o agua puede bloquear la señal WiFi.

Superficies como espejos o acuarios actúan como barreras que generan zonas muertas o reducen drásticamente la cobertura.

Verificar la categoría del cables
Verificar la categoría del cables Ethernet e instalar el router lejos de obstáculos y electrodomésticos optimiza la cobertura, evita zonas muertas y resuelve problemas de lentitud frecuentes - (Imagen ilustrativa Infobae)

Idealmente, el router debe instalarse en un punto elevado, central dentro del hogar, libre de obstáculos y alejado de dispositivos electrónicos de alto consumo, como microondas. Este electrodoméstico es una de las principales fuentes de interferencia, ya que opera en frecuencias similares al WiFi y puede ralentizar la red mientras está funcionando.

Actualizar el cable Ethernet puede suponer una mejora inmediata y tangible, sin recurrir a una renovación completa del hardware ni depender únicamente del WiFi. Verificar la categoría del cable y su adecuación a la velocidad contratada es el primer paso.

La suma de pequeños detalles, como cambiar el cable, ajustar opciones de red y evitar interferencias, marca la diferencia para disfrutar de una conexión más rápida y eficiente en todos los dispositivos del hogar.

Temas Relacionados

RouterCable EthernetWiFiInternetTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cuáles son los celulares más delgados que se han presentado en la historia: iPhone 17 Air y más

El iPhone 17 Air se presenta como el móvil más delgado de la actualidad, pero no es el único que ha marcado la historia con diseños extremos

Cuáles son los celulares más

La Enciclopedia Británica demanda a Perplexity por un mal uso de su contenido en su motor de respuestas de IA

Las editorial sostiene que la empresa de inteligencia artificial utiliza y resume material protegido, lo que habría provocado una caída en el tráfico y pérdidas económicas para su portal digital

La Enciclopedia Británica demanda a

GTA 6 parodiaría apps populares como Uber, WhatsApp y OnlyFans según nuevas filtraciones

Las filtraciones revelan cómo Rockstar Games integrará versiones ficticias de apps populares, potenciando la crítica social y la inmersión en la esperada entrega ambientada en Vice City

GTA 6 parodiaría apps populares

Modo avión, una función útil más allá de los vuelos: tres usos prácticos que pocos conocen

Mediante la desconexión total, el modo avión permite tanto recargar dispositivos de forma eficiente como evitar riesgos de seguridad, potenciando el control sobre la conectividad y la privacidad

Modo avión, una función útil

Cuántos días se trabajarán a la semana gracias a la IA, según Bill Gates y Jensen Huang

El avance de la automatización promete reducir la jornada laboral, permitiendo a las personas dedicar más tiempo al ocio y la creatividad, según los líderes de Nvidia y Microsoft, quienes anticipan un cambio profundo en la organización del empleo

Cuántos días se trabajarán a
ÚLTIMAS NOTICIAS
La industria global del gas

La industria global del gas resalta el valor de Vaca Muerta: “Ningún tema político obstaculizará el proyecto argentino”

Las importaciones de carne aviar aumentaron casi 300% en lo que va del año, mientras que las exportaciones cayeron

Detuvieron a un hombre que tenía a dos mujeres cautivas en su casa de Córdoba: el video del rescate

Mercados: con leves ganancias las acciones y los bonos defienden la recuperación

El plan del Gobierno para financiar provincias con fondos del BID

INFOBAE AMÉRICA
Bolivia: con una ausencia, los

Bolivia: con una ausencia, los candidatos al balotaje se comprometieron a una campaña limpia

Netanyahu acusa a España de amenazar a Israel tras las declaraciones de Sánchez sobre armas nucleares y la ofensiva en Gaza

Abrieron el testamento de Giorgio Armani: la incógnita sobre el destino de su imperio de 12.000 millones de euros

El voto inesperado de un juez del Supremo Tribunal brasileño sacude el juicio contra Bolsonaro

El esperado regreso de Daniel Day-Lewis: la película con su hijo, el miedo y el secreto detrás de su retiro

TELESHOW
Barby Silenzi se reinventa tras

Barby Silenzi se reinventa tras su separación: nuevo look, mensajes filosos y el inesperado gesto de El Polaco

La divertida escapada de Daniela Christiansson con su hija Elle y amigas a las playas de Marbella

Sofía Gala contó cómo se prepara para interpretar a Moria Casán en la ficción: “Es algo surrealista”

La fascinación de Juan Minujín por China y la Gran Muralla: “Es tremenda y emotiva”

De la cama tallada al baño rosa: todos los detalles de la suite de lujo de Susana Giménez en el Palacio Çırağan