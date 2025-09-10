Tecno

Los tres objetos que nunca deben estar cerca a router de WiFi o funcionará lento todo el día el internet

Una mala ubicación del módem puede provocar conexiones inestables, caídas frecuentes del servicio y zonas sin cobertura en distintas áreas del hogar. Además, la señal puede debilitarse al atravesar obstáculos físicos o por interferencia de otros dispositivos

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Este aparato debe estar en
Este aparato debe estar en buen estado y contar con todas las actualizaciones.

La ubicación del router WiFi sigue siendo una de las variables menos consideradas en muchos hogares, pese a que tiene un impacto directo en la rapidez y estabilidad de la conexión.

Un solo error en la elección del lugar puede reducir el alcance y la velocidad de internet durante toda la jornada, situación que afecta desde videollamadas laborales hasta la reproducción de contenidos en alta definición.

Según la información recopilada por High Speed Internet, aspectos como la altura, la proximidad de dispositivos y la presencia de materiales interpuestos pueden debilitar o bloquear la señal.

Por qué el horno microondas puede ser el principal enemigo de la señal WiFi

Este electrodoméstico suele estar ubicado
Este electrodoméstico suele estar ubicado en la cocina.

La cocina es uno de los peores lugares para ubicar un router WiFi. Según High Speed Internet, el microondas opera en una frecuencia similar a la del WiFi tradicional, 2,4 GHz, lo que origina interferencias que pueden inutilizar la red mientras el electrodoméstico está en uso.

El portal especializado detalla que la radiación emitida por el microondas interrumpe la capacidad del router para enviar y recibir datos, causando lentitud inmediata en todos los dispositivos conectados.

La proximidad física empeora el problema. Si el router está sobre o junto a un microondas, la degradación de la señal es mucho más intensa, interfiriendo persistentemente con la calidad de la conexión.

High Speed Internet sugiere designar un lugar apartado para el router, en especial fuera de la cocina o, al menos, alejado de los electrodomésticos cuya radiación pueda provocar disrupciones inesperadas.

De qué forma los muebles y grandes objetos bloquean la señal WiFi

Estos problemas de conexión se
Estos problemas de conexión se suelen ver en casas grandes.

Materiales como el metal, la piedra y el agua empañan el rendimiento del WiFi. Según la guía, una pared gruesa, un espejo grande o un acuario pueden actuar como barreras físicas que debilitan la señal, afectando habitaciones enteras y disminuyendo la velocidad de navegación.

A diferencia de los obstáculos livianos como la madera, los materiales densos detienen o reflejan las ondas, provocando zonas muertas o una considerable reducción de la cobertura.

Otra pauta recurrente consiste en buscar una ubicación central para el router, con una línea de visión lo más despejada posible entre el dispositivo y los espacios principales del hogar.

Este criterio facilita que la emisión de la señal se distribuya uniforme en todas las direcciones, maximizando el rendimiento en oficinas, habitaciones y salas.

Cómo influyen algunos dispositivos en la calidad del WiFi

Muchos elementos conectados pueden saturar
Muchos elementos conectados pueden saturar la red.

El router compite por el espacio radioeléctrico con varios dispositivos domésticos, como televisores, computadoras y altavoces inteligentes que pueden generar interferencias. Esta cruzada disminuye la eficiencia de la red, porque los aparatos emiten campos electromagnéticos capaces de alterar la transmisión de datos.

La medida de los expertos es mantener el router alejado de estos dispositivos, eligiendo espacios ventilados y con mínima concentración de tecnología de alto consumo.

Los especialistas reiteran la importancia de no saturar una sola área con artefactos eléctricos. El exceso de fuentes interferentes complica la conectividad, afectando no solo la velocidad sino también la estabilidad, fundamental para aplicaciones como videollamadas, juegos en línea o transferencias de archivos pesados.

Qué daño provoca dejar el router en el suelo o muy bajo

La selección debe considerar que
La selección debe considerar que debe estar en un puesto elevado.

Colocar el router sobre el suelo o detrás de muebles bajos limita su capacidad de transmitir correctamente. Los expertos advierten que la señal WiFi se dispersa de manera óptima cuando el router se ubica entre 30 y 45 centímetros por encima del nivel del suelo, preferentemente sobre una mesa o usando un soporte de pared.

Ubicarlo en superficies bajas facilita el sobrecalentamiento del dispositivo y expone los componentes a riesgos como la estática. Además, en casas de varios pisos, la mejor estrategia es instalar el router en el punto más central.

Esto se hace considerando si conviene más situarlo cerca del techo en la planta inferior o cerca del suelo en el piso superior, siempre con la precaución de evitar la interferencia de muebles voluminosos que puedan actuar como barreras.

