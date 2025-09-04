Tecno

Qué le pasa a un vehículo automático al utilizar la posición P mientras todavía está en movimiento

Es necesario modificar algunos malos hábitos de conducción para prolongar la vida útil de la transmisión, reducir gastos imprevistos y mejorar la seguridad de los ocupantes del auto y de los peatones

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
La caja automática evita tener
La caja automática evita tener que cambiar de marcha durante un recorrido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al conducir un vehículo con transmisión automática, muchas acciones realizadas por costumbre pueden poner en riesgo la vida útil del sistema mecánico principal. La transmisión automática proporciona comodidad, pero algunos hábitos de manejo generan daños costosos e incluso irreversibles en el funcionamiento del auto.

Estos descuidos, así sean sin intención, aparecen en situaciones cotidianas y repercuten de manera directa en la seguridad y el mantenimiento del vehículo. Se observan errores frecuentes como cambiar la palanca antes de que el auto se detenga o apoyarse exclusivamente en la transmisión para sostener el vehículo en pendientes.

Se responden dudas esenciales sobre los fallos más comunes al operar un vehículo automático, y así promover prácticas responsables y prevenir averías mayores, de acuerdo con pautas avaladas por Ford.

Qué pasa si se usa la posición P antes de detener el vehículo por completo

Es un error común que
Es un error común que se comete por la prisa al parquear. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso inadecuado de la posición P (parking) representa uno de los errores más perjudiciales para la transmisión automática. Si se cambia la palanca a P mientras el auto todavía conserva inercia, el mecanismo interno que inmoviliza los engranajes sufre un impacto abrupto.

De acuerdo con el blog de Ford, esta maniobra puede desgastar o romper la pieza responsable de bloquear el movimiento, lo que genera fallos mayores que requieren reparaciones costosas o incluso el reemplazo completo del sistema.

La pauta general es asegurarse de que el vehículo haya detenido por completo su marcha antes de seleccionar la posición P. Esta precaución evita la exposición de los componentes a esfuerzos innecesarios y extiende la vida útil del conjunto de transmisión automática.

Por qué es peligroso no utilizar el el freno de mano al estacionar un auto

Este hábito puede aumentar el
Este hábito puede aumentar el riesgo de accidentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al estacionar un vehículo automático, muchas personas omiten el uso del freno de mano (también llamado freno de estacionamiento), creyendo que la posición P es suficiente para asegurar el auto.

Sin embargo, recargar el peso del vehículo únicamente en la traba de la transmisión provoca un desgaste prematuro de este sistema, sobre todo en superficies inclinadas.

Según lo expuesto por Ford, la medida más segura es aplicar siempre el freno de mano al estacionar. Este hábito minimiza la tensión sobre la transmisión y previene desplazamientos no deseados, porque el freno actúa sobre las ruedas.

Esta doble protección garantiza mayor estabilidad y durabilidad mecánica. Cuando solo se activa la palanca en P, el vehículo depende completamente de un solo componente, incrementando las probabilidades de fallo bajo condiciones exigentes.

Cómo afecta a la vida útil del vehículo acelerar antes de cambiar de neutral a drive

Es una costumbre que viene
Es una costumbre que viene de los autos manuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En búsqueda de una reacción rápida, algunos conductores aceleran el motor mientras la palanca está en neutral (N) y luego pasan a drive (D). Esta práctica, que intenta emular la técnica utilizada en transmisiones manuales, resulta nociva en vehículos automáticos.

El fabricante aclara que la aceleración previa induce esfuerzos anómalos en la turbina de transmisión, lo que deriva en un desgaste acelerado de este componente crítico. El procedimiento adecuado implica efectuar el cambio de Neutral a Drive únicamente cuando el motor se mantiene en ralentí.

Qué pasa si el auto está en neutral durante descensos

Una creencia extendida sugiere que circular en Neutral al descender pendientes favorece el ahorro de combustible. No obstante, cambiar a esta posición elimina el vínculo entre el motor y las ruedas, disminuyendo la tracción y el control del vehículo.

Es una acción muy peligrosa
Es una acción muy peligrosa en bajadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El blog de Ford señala que usar neutral en bajadas aumenta el riesgo de perder el dominio del auto y pone en peligro la estabilidad general. Entonces, mantener el vehículo engranado en una velocidad adecuada maximiza la seguridad, porque el motor contribuye al frenado y a la regulación de la marcha.

Cuál efecto tiene cambiar a drive o reversa mientras el vehículo está en marcha

Algunas personas realizan maniobras rápidas durante estacionamientos y cambian de Drive a Reverse (reversa), o viceversa, sin que el auto haya parado completamente.

Según el fabricante, esta acción somete la banda de transmisión a tensiones extremas, causando deterioro prematuro y posibles fallas funcionales.

La instrucción de los fabricantes es clara: frenar el vehículo hasta detenerlo completamente antes de realizar cualquier cambio de marcha entre drive y reversa. De esta manera, se protege la mecánica y se evitan reparaciones inesperadas por uso inadecuado.

Temas Relacionados

Vehículo automáticoHábitosConducciónSeguridadAutosTecno Autos y MovilidadLo último en tecnología

Últimas Noticias

Por qué deberías evitar el smartphone antes de dormir

La exposición a la luz azul antes de dormir incrementa el riesgo de fatiga ocular, trastornos del sueño y posibles enfermedades visuales

Por qué deberías evitar el

Modo Messi en WhatsApp: cómo se activa en segundos

Los usuarios tienen la posibilidad de chatear con bots de inteligencia artificial basados en Messi y crear imágenes del jugador con Meta AI

Modo Messi en WhatsApp: cómo

Jóvenes que pasan mucho tiempo frente a una pantalla tienen más riesgo de presentar problemas cardíacos

Un estudio danés de más de mil participantes reveló que la exposición prolongada a dispositivos recreativos, como televisores, consolas de videojuegos y celulares incrementa la probabilidad de desarrollar alteraciones metabólicas y cardiovasculares desde edades tempranas

Jóvenes que pasan mucho tiempo

El impacto de la inteligencia artificial en el empleo: desafíos y adaptaciones para las nuevas generaciones

La automatización impulsada por la inteligencia artificial redefine el mercado laboral y exige una revisión profunda de las competencias y trayectorias profesionales para los jóvenes que ingresan al mundo del trabajo

El impacto de la inteligencia

Trucos para calibrar la batería en Android y evitar descargas rápidas

Seguir ciclos completos de carga y descarga ajusta los sensores del sistema, corrige los porcentajes erróneos y mejora la gestión energética, todo sin necesidad de conocimientos técnicos especializados

Trucos para calibrar la batería
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Es una experiencia única”: la

“Es una experiencia única”: la historia de los estudiantes argentinos que compitieron en el mundial de programación en Azerbaiyán

Ajuste fiscal: tras un mes con déficit financiero, el Gobierno aceleró el recorte de gasto antes de las elecciones

Cayeron las compras con tarjeta de crédito en medio de la suba de tasas y la presión cambiaria de agosto

En medio del proceso de venta, Carrefour compró una importante cadena de supermercados del interior del país

Los diseños más impactantes de Giorgio Armani que inspiraron a los diseñadores del mundo

INFOBAE AMÉRICA
Sicario de Fernando Villavicencio declaró

Sicario de Fernando Villavicencio declaró ante el FBI que Rafael Correa dio la orden, según la Fiscalía

Los mercados globales registran alzas mientras esperan datos clave de empleo en Estados Unidos

Una alianza de 14 países bajo mando de Alemania realiza ejercicios navales en el mar Báltico en medio de las tensiones con Rusia

Estados Unidos declaró como terroristas a Los Choneros y Los Lobos, las principales bandas narco de Ecuador

El día que Giorgio Armani se sinceró sobre su temor a morir: “La muerte da miedo, pero hay que aceptarla”

TELESHOW
El sentido adiós de Valeria

El sentido adiós de Valeria Mazza a Giorgio Armani: “Me siento una privilegiada de que me hayas elegido”

El fuerte posteo de Mauro Icardi contra Wanda Nara, los periodistas y la TV: Se van cayendo las máscaras”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

El recuerdo de Wanda Nara y Mauro Icardi a Giorgio Armani: un encuentro glamoroso, una foto partida y una frase icónica

Flavio Mendoza le cumplió el sueño a su hijo de conocer a Lionel Messi: “Sos el Superman de esta generación”