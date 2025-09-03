Tecno

Cómo se forman hoy técnicos automotrices y mecánicos: la tecnología lo ha cambiado todo

Con la llegada de los vehículos eléctricos, los sistemas de conectividad y las demandas de sostenibilidad, este oficio ahora requiere de una formación especializada y ya no puede ejercerse únicamente de manera empírica

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
La necesidad responde al creciente
La necesidad responde al creciente nivel de tecnología y complejidad en los vehículos actuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Alguna vez te has preguntado cómo un técnico o mecánico logra identificar qué le ocurre a tu auto? Tradicionalmente, este oficio se ha asociado con la práctica empírica. Sin embargo, hoy existen espacios de formación especializados.

Martín Galdeano, presidente de Ford Sudamérica, explica que esta necesidad surge porque los vehículos actuales incorporan cada vez más tecnología y complejidad.

“Ya sea por la electrificación, la sustentabilidad, la conectividad o los nuevos sistemas tecnológicos, lo que se requiere es un nivel de preparación mucho más alto”, señaló.

Cómo se prepara un mecánico o técnico de autos

Dada la creciente complejidad tecnológica de los automóviles, hoy es indispensable que los mecánicos y técnicos se formen en distintas áreas, que van desde el mantenimiento de vehículos eléctricos e híbridos hasta la gestión de datos de autos conectados.

Ante el aumento de la
Ante el aumento de la complejidad tecnológica de los automóviles, resulta fundamental que los mecánicos y técnicos se capaciten en diversas áreas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ello, pueden acceder a programas de capacitación ofrecidos por centros de aprendizaje, fabricantes o concesionarios. Una de estas alternativas es Ford Academy.

Este centro físico reúne a técnicos y mecánicos para brindarles formación integral. Allí aprenden desde cómo estructurar un taller hasta cómo atender vehículos eléctricos y más sustentables.

Además, cuentan con un centro de monitoreo en el que ingenieros supervisan en tiempo real el estado de la flota de clientes.

Allí, se transmiten datos que permiten a los usuarios ubicar, encender, climatizar o geolocalizar su vehículo, mientras que la compañía puede evaluar su estado y anticipar necesidades de mantenimiento.

El primer centro de este
El primer centro de este tipo abrió en Brasil, el segundo en Colombia y el tercero se establecerá en Buenos Aires. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sitio, los técnicos aprenden a interpretar estos datos y a entender cómo influyen los distintos modos de uso en el rendimiento del vehículo.

La formación no se limita al software o la conectividad, también se prepara a los técnicos para trabajar con baterías de vehículos eléctricos e híbridos, un componente que requiere protocolos de seguridad específicos y herramientas especializadas para su manipulación, reparación y reemplazo.

El primer centro de formación de este tipo se inauguró en Brasil, el segundo en Colombia y el tercero estará en Buenos Aires.

En esta última ciudad ya existía una operación, pero será renovada para cumplir con los estándares internacionales de la compañía. Los planes de expansión continúan: el próximo año abrirán en Chile y, posteriormente, en Perú.

En este lugar, los técnicos
En este lugar, los técnicos tienen acceso a diferentes herramientas para que aprendan cómo se manipulan los elementos de un auto. (Infobae)

Cabe destacar que este espacio no está dirigido únicamente a técnicos o mecánicos. A largo plazo, la compañía busca abrirlo también a estudiantes de programación de bajos recursos, ofreciéndoles la posibilidad de combinar conocimientos teóricos con práctica real.

Esta apuesta hace parte de la iniciativa Ford Enter, que capacita a jóvenes en competencias digitales y en el desarrollo de habilidades socioemocionales.

Las convocatorias se realizan cada año y los requisitos principales son tener entre 18 y 24 años, haber finalizado el bachillerato y no haber culminado una carrera universitaria.

Este espacio no solo está
Este espacio no solo está pensado para técnicos o mecánicos, sino que también busca incluir a estudiantes de programación de bajos recursos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se formaban los mecánicos y técnicos antes

Antes la formación de los mecánicos y técnicos automotrices se daba principalmente de manera empírica. La figura del aprendiz era fundamental: jóvenes interesados en la mecánica ingresaban a un taller y, bajo la guía de un maestro con experiencia, aprendían observando y repitiendo tareas.

El conocimiento se transmitía de forma práctica, con poca o ninguna base teórica, y la destreza se adquiría con los años, enfrentando directamente las reparaciones cotidianas.

En ese entonces, los automóviles eran más sencillos, con motores de combustión interna y sistemas mecánicos básicos.

En el pasado, los mecánicos
En el pasado, los mecánicos y técnicos automotrices se formaban sobre todo a través de la experiencia práctica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto facilitaba que el aprendizaje se centrara en habilidades manuales, como desarmar y armar piezas, ajustar motores, reparar transmisiones o frenos. La intuición, el ingenio y la práctica constante eran las principales herramientas de los mecánicos de la época.

Con el tiempo, algunas instituciones técnicas comenzaron a ofrecer programas de mecánica automotriz, pero el enfoque seguía siendo limitado. No existía la necesidad de conocimientos avanzados en electrónica o informática, porque los vehículos aún no incorporaban sistemas digitales complejos.

Temas Relacionados

AutosVehículos eléctricosMecánicaFordTecno Autos Y MovilidadTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Netflix estrena ‘Momentos’, la función ideal para compartir tus escenas favoritas con amigos: cómo funciona

Con esta herramienta, los usuarios pueden seleccionar fragmentos específicos de sus series o películas, los cuales se guardan automáticamente en la pestaña ‘Mi Netflix‘

Netflix estrena ‘Momentos’, la función

Estos son los beneficios para tu cerebro dejar de utilizar el celular por tres días, según un estudio

Científicos identificaron que la exposición constante a teléfonos activa mecanismos asociados a la dopamina y serotonina, y aumenta la probabilidad de presentar problemas emocionales y adictivos

Estos son los beneficios para

La IA ha alcanzado un nivel superior a los humanos en la mayoría de tareas, advierte experto de Google DeepMind

Jeff Dean explicó que, en tareas no físicas, los modelos de inteligencia artificial ya podrían estar a la par de los humanos, pues la mayoría de las personas no se desempeña bien en actividades nuevas o desconocidas

La IA ha alcanzado un

Por qué debes oprimir la tecla cancelar al retirar dinero en un cajero y qué pasa si no lo haces

Autoridades como el Banco de España destacan la importancia de la educación financiera y el uso de herramientas tecnológicas para protegerse ante métodos fraudulentos como la clonación de tarjetas y trampas en dispensadores de efectivo

Por qué debes oprimir la

Cómo descargar el estado de cuenta desde el smartphone

Consultar y guardar el estado de cuenta en formato digital es posible con solo unos pasos en las apps móviles, incrementando la seguridad y la eficiencia en la organización de las finanzas personales

Cómo descargar el estado de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jubilados: paso a paso para

Jubilados: paso a paso para sumar intereses y ahorrar en supermercados desde este mes

Morón: un joven defendió a su novia de un ladrón y lo mató con el mismo cuchillo del agresor

Aumento de asignaciones familiares en septiembre 2025: cuáles son los nuevos montos y topes

Intervención en el dólar: por qué el giro de la política cambiaria genera dudas sobre el futuro de los bonos

Una molestia ocular derivó en el diagnóstico de esclerosis múltiple: ahora da un mensaje de esperanza

INFOBAE AMÉRICA
Polillas contra el plástico: el

Polillas contra el plástico: el sorprendente poder de un insecto que intriga a los científicos

Por qué la mente necesita cierto desorden para alcanzar su verdadero potencial

Ucrania calificó de inaceptable el desafío de Putin, que “invitó” a Zelensky a viajar a Moscú

Quiero hablar del cuerpo de los demás

Qué es el cinturón alpino-himalayo y por qué transforma a Afganistán en epicentro permanente de terremotos

TELESHOW
Mar Tarrés habló sobre su

Mar Tarrés habló sobre su proceso de pérdida de peso y las críticas que enfrentó en las redes: “Me dicen anoréxica”

El romántico saludo de cumpleaños de Valentino López a su novia: fotos, globos y canciones para celebrar su amor

Nicole Neumann deslumbra en Palm Beach junto a Manu Urcera y su pequeño hijo Cruz: moda, fotos y familia

El inesperado cruce entre Manuel Wirzt y Cande Molfese: “Qué informada está la señorita”

El enojo de la esposa de Benjamín Rojas por las acusaciones de los fans de Erreway: “¡No eliminé a Camila Bordonaba!”