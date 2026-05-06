Por qué GTA VI no llegará a PC desde el primer día: el CEO de Take-Two explica las razones

GTA VI debutará en consolas, sin fecha confirmada para PC. (YouTube: Rockstar Games)

Grand Theft Auto VI debutará exclusivamente en PlayStation y Xbox, y no estará disponible para PC en su lanzamiento inicial.

Aunque se espera que la versión para PC llegue posteriormente, esta decisión ha generado interrogantes debido a la creciente importancia de la plataforma en el mercado de videojuegos.

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Según Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive Software Inc., el motivo responde a una estrategia histórica de la compañía y de su filial, Rockstar Games, que prioriza atender primero a su público principal en consolas.

“Rockstar siempre empieza en consola porque, en un lanzamiento de este tipo, se te juzga por atender a tu público principal. Si no lo atiendes primero y de la mejor manera, no llegas a los demás consumidores”, explicó Zelnick en un entrevista con Bloomberg.

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Rockstar prioriza a su público principal en cada lanzamiento, explica el CEO, que añade que GTA VI no será la excepción. (Rockstar)

El CEO también aclaró que la exclusividad temporal no está relacionada con acuerdos de marketing con Sony, sino que es una política mantenida en títulos anteriores.

Cuando Zelnick comenzó en Take-Two en 2007, las ventas en PC representaban apenas el 5% de títulos como NBA 2K; actualmente, la plataforma puede concentrar entre el 45 y el 50% de las ventas en lanzamientos relevantes.

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Sin embargo, la compañía apuesta por un modelo de doble oportunidad: primero en consolas, luego en PC, lo que permitiría relanzar el título e incluso captar usuarios interesados en adquirirlo en ambas plataformas.

“Ya veremos cómo resulta”, concluyó Zelnick.

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El CEO de Take-Two defendió la estrategia de exclusividad temporal con consolas. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Expectativas y presión ante el lanzamiento de GTA VI

El lanzamiento de GTA VI, previsto para el 19 de noviembre, se perfila como uno de los mayores eventos de la industria del entretenimiento.

Strauss Zelnick ha supervisado numerosos lanzamientos importantes en casi dos décadas al frente de Take-Two, pero ninguno ha generado tanta expectativa.

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Analistas e inversores consideran que cualquier resultado inferior a un éxito masivo sería una decepción, especialmente después de dos retrasos respecto a la fecha original de estreno.

Las expectativas de ventas para GTA VI son históricas en la industria, para consolas y PC. REUTERS/ Mike Blake/File Photo

El propio Zelnick señaló durante una entrevista en la Conferencia de Innovación Interactiva en Las Vegas:

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“Nuestro objetivo es ofrecer a los consumidores algo que nunca antes hayan experimentado. Estar tan cerca del centro de la acción es emocionante y aterrador, porque las expectativas son altísimas”.

El impacto de la saga y la apuesta de Take-Two

Grand Theft Auto VI cuenta la historia de un dúo criminal en una versión ficticia y satírica de Miami.

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El anterior título, Grand Theft Auto V, ha vendido más de 225 millones de copias, convirtiéndose en el segundo videojuego más vendido de la historia, solo por detrás de Minecraft, propiedad de Microsoft. Este antecedente ha elevado las expectativas para la nueva entrega.

GTA V ha vendido más de 225 millones de copias en todo el mundo.(Rockstar Games)

El desarrollo de GTA VI ha llevado más de ocho años y ha involucrado a miles de empleados de Rockstar, lo que lo convierte en uno de los proyectos más costosos del sector.

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Aunque la empresa no divulga cifras oficiales, se estima que el presupuesto supera ampliamente los cientos de millones de dólares habituales en la industria.

Algunos analistas prevén que el juego podría vender más de 25 millones de unidades solo en su primer día. Para este título, una cifra de 10 millones, considerada extraordinaria para otros juegos, se interpretaría como un fracaso.

Inversión, riesgos y estrategia de ventas

Zelnick destacó que la estrategia de Take-Two es crear videojuegos superventas, lo que implica invertir con mayor libertad que la competencia.

La versión para PC podría llegar meses después del estreno en consolas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ese es un juego de alto riesgo, solo para los jugadores experimentados, y no tengo ningún problema con eso”, afirmó. Pese a la introducción de inteligencia artificial, los costos de desarrollo siguen en aumento.

Los primeros indicadores, como los cerca de 500 millones de visualizaciones de los dos tráilers en YouTube, apuntan a que GTA VI batirá récords de ventas. Otros grandes videojuegos han postergado sus estrenos para evitar competir directamente en noviembre.

El CEO resaltó el papel de los equipos creativos: “Contamos con equipos creativos extraordinarios. Les brindamos recursos financieros y humanos casi ilimitados, y ellos se esfuerzan por alcanzar la perfección”.