Tecno

Cuatro formas que pocos conocen para mejorar la conexión WiFi en el hogar sin pagar más dinero

En la mayoría de casos, los problemas con el servicio de internet se asocian a la ubicación del router, la presencia de interferencias generadas por ciertos electrodomésticos y la banda de frecuencia utilizada

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
Varios factores influyen en que
Varios factores influyen en que este aparato pueda expandir la señal a toda la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos hogares, la conectividad WiFi enfrenta limitaciones de velocidad o cobertura. En estos casos, mejorar la conexión sin contratar más megas surge como una necesidad para familias y personas que buscan mantener la productividad y el entretenimiento sin incrementar los gastos.

Revisar algunos factores dentro del hogar puede marcar la diferencia en el rendimiento de la red. Existen diversas estrategias para optimizar la señal WiFi mediante acciones prácticas, cuyo conocimiento no es común entre los usuarios

High Speed Internet detalla pasos concretos que, aplicados correctamente, pueden aumentar la velocidad y la estabilidad de la conexión doméstica sin inversión adicional.

Por qué hay que reiniciar los routers con regularidad para mejorar la red WiFi

Esta acción corrige fallos que
Esta acción corrige fallos que presente el módem con su servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las primeras medidas sugeridas consiste en reiniciar el router. El proceso implica desconectarlo, esperar al menos 30 segundos y volver a conectarlo. Este procedimiento ayuda a eliminar fallos acumulados en la memoria de los dispositivos que afectan la calidad de la conexión.

Este paso debe extenderse a todos los dispositivos conectados, desconectando y posteriormente restableciendo la red WiFi. El impacto del reinicio es notorio en hogares donde la red presenta caídas o lentitud.

Expertos sugieren seguir el hábito de reiniciar el router con regularidad, al menos cada pocos meses, como mantenimiento preventivo para evitar problemas en la red, como interferencias o desconexiones temporales de la red.

Dónde conviene ubicar el router para lograr una mejor cobertura

Debe estar en un lugar
Debe estar en un lugar central sin objetos que le generen interferencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posición física del router inalámbrico representa otro factor relevante. La ubicación ideal es un punto central y elevado en el espacio donde se utiliza mayormente internet.

El router no debe instalarse en sótanos, armarios o esquinas alejadas, porque estos lugares limitan el alcance y la calidad de la señal. Además, distintos materiales domésticos, como metal, piedra o agua, interfieren en la transmisión y pueden obstaculizar la cobertura.

Asimismo, hay que evitar la proximidad a aparatos que emiten ondas de radio, como teléfonos inalámbricos, microondas, monitores de bebés o altavoces Bluetooth.

En los espacios donde abundan los equipos electrónicos, desplazar ligeros centímetros el router o reubicar los aparatos que funcionan cerca puede traducirse en una notoria mejora de velocidad y estabilidad.

En qué frecuencia la red WiFi es más rápida en los dispositivos conectados

Cada una se enfoca en
Cada una se enfoca en diferentes situaciones como la cantidad de obstáculos que hay en el espacio doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los routers modernos transmiten en dos bandas de frecuencia principales: 2.4 GHz y 5 GHz. Cada una posee características distintas en cuanto a alcance y velocidad.

La banda de 2.4 GHz tiene mayor capacidad de penetrar paredes y obstáculos, resultando útil en viviendas grandes o con muchas divisiones. En cambio, la banda de 5 GHz proporciona velocidades superiores, aunque con menor cobertura espacial.

Cuando se detectan interferencias en la señal, conviene probar el cambio de banda desde el menú del propio router o el dispositivo conectado. Este ajuste suele estar disponible con solo buscar una red identificada como 2.4 GHz o 5 GHz en el listado de redes WiFi cercanas.

Cómo es posible mejorar la señal WiFi al ajustar las antenas del router

El módem debe estar en
El módem debe estar en buen estado y sin daños físicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos modelos de routers incorporan antenas externas que pueden orientarse manualmente, y de acuerdo con expertos, está demostrado que modificar su ángulo incide en la distribución eficiente de la señal.

La pauta sugerida es colocar una antena en posición horizontal para favorecer el alcance vertical, lo que es útil en viviendas de varios pisos o habitaciones. En casas de una sola planta o con espacios amplios, orientar la antena principal en vertical contribuye a expandir la cobertura de forma lateral.

Con estas medidas se pueden reducir interferencias causadas por el espacio donde se encuentra el router y puede reflejarse en un mejor servicio durante toda la jornada de trabajo, estudio u ocio.

Temas Relacionados

WiFiHogarDineroInternetRouterLo último en tecnología

Últimas Noticias

El adiós de la mente creativa: renuncia la líder global de redes sociales de Duolingo

The Wall Street Journal resalta cómo la salida de Zaria Parvez marca el fin de una etapa de innovación y pone en foco los desafíos personales detrás del fenómeno digital de la plataforma

El adiós de la mente

Cuál es la temperatura ideal del aire acondicionado para dormir mejor en verano

Cada grado por debajo de lo sugerido obliga al electrodoméstico a trabajar más intensamente, un factor que eleva el consumo de energía y el monto de dinero a pagar a fin de mes

Cuál es la temperatura ideal

Así fue como Bill Gates cambió las leyes en Estados Unidos para conducir un Porsche con el que estaba obsesionado

Durante 13 años, el cofundador de Microsoft tuvo que pagar diariamente la retención del vehículo, hasta que impulso una ley que impacto el coleccionismo de autos

Así fue como Bill Gates

Qué significa la letra P en un vehículo automático y cómo usarla correctamente

Varios conductores cometen errores que desgastan la transmisión del auto como cambiar a esta posición mientras el auto está todavía en movimiento o no presionan el freno de mano

Qué significa la letra P

Falsa extensión de Google Chrome se mostraba como una VPN, pero estaba espiando a todos

La herramienta fue desinstalada por más de 100.000 usuarios tras revelarse que tomaba capturas de pantalla con datos sensibles

Falsa extensión de Google Chrome
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dos detenidos tras una pelea

Dos detenidos tras una pelea a la salida de un bar de Monserrat

Diez bares en Nueva York que sorprenden por su propuesta y ambiente, según un ranking

El call center de las extorsiones que funcionaba desde la cárcel de Junín

Dopamina y endorfina: cómo influyen en el bienestar y qué hacer para estimularlas de forma natural, según expertos

El Hospital Fernández finalizó la remodelación total de su planta de diez quirófanos

INFOBAE AMÉRICA
Israel destruyó el palacio presidencial

Israel destruyó el palacio presidencial de los rebeldes hutíes en Yemen

El lado desconocido de Borges: amores, desengaños y pasiones secretas

El renovado apoyo incondicional de Occidente a Ucrania frente al sangriento accionar de Rusia

Explosión en un centro comercial de Moscú: al menos un muerto y tres

El papa León XIV pidió que “el clamor de las armas enmudezca y dé paso al diálogo” para alcanzar la paz en Ucrania

TELESHOW
Las divertidas vacaciones de Ángel

Las divertidas vacaciones de Ángel de Brito en España rodeado del amor de sus fans

Peluches gigantes, ositos y juegos: así fue el baby shower que organizó Mica Viciconte para su hermana Lara

El tenso momento de Gimena Accardi y Andrés Gil entre fans y autógrafos a la salida del teatro: el video

Jimena Barón compartió la emoción por la primera salida nocturna de Momo: “Mi corazón se hizo una piñata de felicidad”

La China Suárez mostró su llamativo tour dulce en Turquía: entre postres exóticos y cascadas de chocolate