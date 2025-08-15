Conoce la forma correcta de reiniciar el router de WiFi y mejorar la velocidad de internet sin pagar dinero

El proceso se puede hacer manual o desde una aplicación oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las caídas, la lentitud o la inestabilidad de la conexión a internet suelen estar relacionadas con problemas temporales en el funcionamiento interno del router, pero reiniciar el router puede solucionar de inmediato fallas comunes en la red WiFi y restablecer la velocidad sin costos adicionales.

El reinicio permite que el router libere la memoria temporal y resuelva bloqueos puntuales o “cuellos de botella” en la gestión de datos, conectando de nuevo a todos los dispositivos del hogar a una red estable.

Asimismo, esta medida frecuentemente evita llamadas al servicio técnico y permite recuperar la calidad de navegación en minutos. Por esta razón, se explica cómo realizar este proceso de forma correcta sin necesidad de ser un experto.

Cómo se reinicia correctamente el router de WiFi

Para reiniciar de forma adecuada cualquier router de internet, la mayoría de los proveedores coinciden en que se debe seguir un protocolo básico. Se debe desconectar el cable de alimentación de la parte posterior del router, acción que apaga por completo el dispositivo e interrumpe el suministro eléctrico.

Después de eso, es fundamental aguardar un mínimo de 60 segundos antes de volver a conectar el cable de alimentación. Este intervalo permite descargar la energía residual, lo que asegura que el sistema se inicie desde cero.

Tras enchufar de nuevo el módem, el usuario debe aguardar entre tres y veinte minutos para que el router termine el proceso de arranque. Las luces del panel frontal servirán de guía: muchas cambiarán de color o parpadearán al reestablecerse la conexión.

Una vez que el router está de nuevo en funcionamiento, conviene realizar una prueba de velocidad online mediante aplicaciones o páginas especializadas.

De qué forma es posible reiniciar el router desde una aplicación

En la actualidad, algunos proveedores de internet ofrecen la posibilidad de reiniciar el router a distancia, utilizando aplicaciones móviles diseñadas específicamente para gestionar la red doméstica.

Esto agiliza el proceso, porque el usuario no necesita acercarse físicamente al dispositivo ni manipular cables o botones. Esta función, cada vez más extendida, permite llevar a cabo el reinicio de forma remota y supervisar el estado de la red en tiempo real.

High Speed Internet dice que solo hay que ingresar a la aplicación oficial, buscar la opción “Reiniciar router” y confirmar la acción. El sistema se encargará de apagar y encender el router a distancia, utilizando los mismos estándares de seguridad que si se efectuara de manera manual.

Qué señales indican que el router de WiFi necesita reiniciarse

Un descenso repentino de la velocidad de internet, la imposibilidad de cargar páginas web, los cortes aleatorios o la presencia de dispositivos que no logran conectarse a la red suelen ser signos de que el router requiere un reinicio.

La saturación del tráfico, el exceso de dispositivos conectados o acumulaciones de errores internos pueden provocar estos síntomas de forma inesperada.

Aunque el módem puede permanecer conectado durante meses, los expertos sugieren reiniciarlo al menos una vez cada dos semanas para optimizar su funcionamiento y evitar problemas de conectividad.

Cuál es la diferencia entre reiniciar y restablecer el router de internet

Reiniciar el router implica únicamente apagar y encender el aparato, sin modificar configuraciones ni perder datos almacenados en la red WiFi. Se trata de un procedimiento sugerido antes de recurrir a otras soluciones complejas o técnicas.

Este proceso restaura el funcionamiento interno del router, pero mantiene intacto el nombre de la red, las contraseñas, las configuraciones de seguridad y las reglas personalizadas.

Por el contrario, un restablecimiento (reset) de fábrica elimina por completo todos los ajustes y requiere volver a configurar el dispositivo desde cero. Este método provoca que la red WiFi desaparezca temporalmente y los dispositivos pierdan la conexión.