Dos señales del celular que no sabes el significado y que debes aprovechar para tener un mejor internet

Dos señalaes de WiFi en tu celular te aseguran una mayor velocidad en Internet. (Imagen ilustrativa Infobae)

En la era digital actual, una conexión estable a internet es más que un lujo: se ha vuelto una necesidad básica para trabajar, estudiar o simplemente entretenerse. Ya no basta con estar conectado; los usuarios también exigen que la señal sea rápida, confiable y sin interrupciones.

En este contexto, el WiFi sigue siendo la tecnología más utilizada, especialmente desde smartphone. Sin embargo, su funcionamiento puede presentar complejidades que muchas veces pasan desapercibidas.

Una de estas curiosidades tecnológicas ha comenzado a generar preguntas entre los usuarios de Android: un nuevo símbolo que aparece junto al ícono clásico del WiFi. Se trata del llamado “baby wifi”, un pequeño gráfico que representa una conexión inalámbrica doble y que, aunque parece insignificante, guarda una explicación técnica importante.

Conoce por qué hay dos iconos de WiFi en la barra de notificaciones de tu celular. (Foto: Vecteezy)

Qué significa el símbolo de “baby wifi”

Este icono, que ha llamado la atención en foros y redes sociales, señala que el dispositivo está utilizando la tecnología conocida como WiFi dual simultáneo o aceleración por doble canal. En términos simples, significa que el teléfono se conecta al mismo tiempo a las dos frecuencias principales que ofrece un router moderno: 2,4 GHz y 5 GHz.

Cada una de estas bandas tiene sus propias ventajas. La de 2,4 GHz es más estable y tiene mayor alcance, ya que atraviesa mejor obstáculos físicos como paredes. Sin embargo, su velocidad es menor. Por otro lado, la de 5 GHz es mucho más veloz, pero con un rango de cobertura más limitado. Al operar en simultáneo, el sistema logra combinar lo mejor de ambos mundos: estabilidad y velocidad.

El resultado es una experiencia de conexión más fluida, especialmente útil para actividades de alta demanda, como los videojuegos en línea, las videollamadas o la reproducción de contenido en calidad 4K.

Estos signos aparecen cuando se activan funciones avanzadas de WiFi. (Reddit: lunarman1000)

¿Por qué algunos celulares lo muestran y otros no?

Aunque esta tecnología no es completamente nueva, su implementación se ha popularizado especialmente desde 2019, con marcas como Xiaomi, OnePlus, Realme, Oppo y Vivo que la han incluido en muchos de sus modelos. En la mayoría de estos teléfonos, la función viene activada por defecto y no suele requerir configuración adicional por parte del usuario.

Sin embargo, no todos los dispositivos muestran el ícono en la barra superior, por lo que muchos usuarios podrían estar usando WiFi dual sin siquiera saberlo. La presencia visible del símbolo depende del fabricante y de la interfaz de usuario personalizada que cada marca coloca sobre Android.

Existen un significado del doble WiFi que aparece en tu smartphone. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Es útil o conviene desactivarlo?

Como toda función tecnológica, el uso del WiFi dual tiene ventajas y desventajas. Por un lado, mejora el rendimiento de la conexión, especialmente en entornos donde hay congestión de red o múltiples dispositivos conectados al mismo router.

Por otro lado, mantener ambas bandas activas puede generar un consumo mayor de batería, lo cual podría ser notorio en modelos con autonomía limitada o en usuarios que utilizan intensamente el celular durante todo el día.

Para quienes notan un aumento en el gasto energético o no ven mejoras en la conexión, es posible desactivar esta función manualmente. Basta con ir a Ajustes > Wifi > Opciones avanzadas y buscar la opción de “aceleración por doble canal” o “WiFi dual simultáneo”, si está disponible. No obstante, en algunos dispositivos esta configuración está oculta o directamente no es modificable.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Vale la pena tenerlo activado?

La respuesta depende del uso que se le dé al smartphone. Para usuarios casuales que solo navegan por redes sociales o envían mensajes, la diferencia puede ser mínima. Sin embargo, quienes dependen de una conexión estable para jugar en línea, realizar transmisiones en vivo o participar en reuniones virtuales, pueden notar un salto de calidad importante.

Este pequeño ícono, que muchos ya conocen como “baby wifi”, es más que una curiosidad visual. Es la representación de una función avanzada que busca optimizar una de las herramientas más esenciales del día a día: la conexión a internet. Entender su significado es el primer paso para sacarle el mayor provecho a la tecnología sin complicaciones.