Cinco videojuegos educativos para divertirse y aprender en el Día del Niño

Los videojuegos educativos se consolidan como herramientas que estimulan la creatividad, la lógica y el trabajo en equipo

En la actualidad, los videojuegos se han convertido en algo más que una forma de entretenimiento. Cada vez más estudios y docentes reconocen su valor como herramientas de aprendizaje, capaces de estimular habilidades cognitivas, mejorar el rendimiento académico y fomentar la creatividad. Con motivo del Día del Niño, se destacan cinco opciones que combinan diversión y educación, adaptadas a distintas edades y materias.

Lejos de ser vistos únicamente como distracción, los videojuegos empiezan a ocupar un lugar dentro de las aulas y en los hogares con fines pedagógicos. Según especialistas en educación, al ofrecer dinámicas interactivas y desafíos por niveles, capturan la atención de los niños y los motivan a participar de manera activa.

Algunos títulos incluso están diseñados específicamente para integrarse a los programas curriculares, mientras que otros, aunque nacieron con un enfoque de entretenimiento, desarrollan habilidades útiles como la lógica, la memoria, el trabajo en equipo o la capacidad de resolver problemas.

En varios países, el Día
En varios países, el Día del niño se celebra este domingo 17 de agosto. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese contexto, presentamos una selección de cinco videojuegos recomendados para el aprendizaje y la diversión en el Día del Niño.

1. Civilization: historia y estrategia

Considerado un clásico en el ámbito educativo, Civilization es un juego de estrategia que permite recorrer distintas etapas de la humanidad: la Edad Media, la era moderna y la contemporánea.

El jugador debe conquistar territorios y gestionar el crecimiento de una civilización, apoyándose en referencias históricas y culturales. Esto lo convierte en una herramienta para comprender procesos sociales y políticos de forma interactiva.

  • Recomendado para: mayores de 12 años.
  • Plataformas: PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch.
2. Monument Valley: creatividad y lógica

Para los más pequeños, Monument Valley ofrece un mundo visualmente atractivo en el que se deben resolver acertijos basados en ilusiones ópticas y objetos imposibles.

El jugador guía a una princesa a través de laberintos, manipulando estructuras para abrir caminos. Esta mecánica estimula el pensamiento lógico, la observación y la creatividad.

  • Recomendado para: todas las edades.
  • Plataformas: Android y Apple.
3. No Man’s Sky: exploración y descubrimiento

No Man’s Sky es un juego de aventuras ambientado en un universo prácticamente infinito. Cada planeta, flora o fauna es generado de forma procedimental, lo que garantiza experiencias únicas para cada jugador.

Su principal aporte educativo radica en fomentar la curiosidad, la creatividad y la estrategia, al tiempo que introduce conceptos relacionados con la astronomía y la exploración científica.

  • Recomendado para: mayores de 7 años.
  • Plataformas: PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows.
4. La Torre del Conocimiento: apoyo curricular

Diseñado con un enfoque netamente educativo, La Torre del Conocimiento está dirigido a niños de primaria. El objetivo es ascender a lo más alto resolviendo pruebas de Lengua, Matemáticas, Inglés, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.

Cada nivel plantea un desafío que refuerza los conocimientos básicos, e incluso cuenta con un área parental para supervisar el avance del aprendizaje.

  • Recomendado para: niños de 6 a 9 años.
  • Plataformas: tiendas de aplicaciones Android y Apple.
5. Animal Crossing: creatividad y vida en comunidad

Uno de los títulos más populares de Nintendo, Animal Crossing, permite a los jugadores crear y personalizar su propia isla paradisíaca. Desde construir casas y decorar paisajes hasta realizar actividades como jardinería o pesca, fomenta la creatividad y la organización.

El juego admite hasta ocho jugadores por isla, promoviendo la colaboración y el trabajo en equipo. Además, incorpora aprendizajes indirectos sobre Ciencias Sociales y Naturales.

  • Recomendado para: todas las edades.
  • Plataforma: Nintendo Switch.
Por este error muy común

Una IA diseña antibióticos para

Nvidia lleva una supercomputadora a

Gmail se renueva con Gemini

Instagram prueba 'Picks': la nueva
En cuatro meses, la actividad

Taylor Swift dialoga con Shakespeare

Cami Homs llevó a sus

