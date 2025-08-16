Cinco videojuegos educativos para divertirse y aprender en el Día del Niño

Cinco videojuegos para los niños en su día. (OnCity)

En la actualidad, los videojuegos se han convertido en algo más que una forma de entretenimiento. Cada vez más estudios y docentes reconocen su valor como herramientas de aprendizaje, capaces de estimular habilidades cognitivas, mejorar el rendimiento académico y fomentar la creatividad. Con motivo del Día del Niño, se destacan cinco opciones que combinan diversión y educación, adaptadas a distintas edades y materias.

Lejos de ser vistos únicamente como distracción, los videojuegos empiezan a ocupar un lugar dentro de las aulas y en los hogares con fines pedagógicos. Según especialistas en educación, al ofrecer dinámicas interactivas y desafíos por niveles, capturan la atención de los niños y los motivan a participar de manera activa.

Algunos títulos incluso están diseñados específicamente para integrarse a los programas curriculares, mientras que otros, aunque nacieron con un enfoque de entretenimiento, desarrollan habilidades útiles como la lógica, la memoria, el trabajo en equipo o la capacidad de resolver problemas.

En varios países, el Día del niño se celebra este domingo 17 de agosto. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese contexto, presentamos una selección de cinco videojuegos recomendados para el aprendizaje y la diversión en el Día del Niño.

1. Civilization: historia y estrategia

Considerado un clásico en el ámbito educativo, Civilization es un juego de estrategia que permite recorrer distintas etapas de la humanidad: la Edad Media, la era moderna y la contemporánea.

El jugador debe conquistar territorios y gestionar el crecimiento de una civilización, apoyándose en referencias históricas y culturales. Esto lo convierte en una herramienta para comprender procesos sociales y políticos de forma interactiva.

Recomendado para : mayores de 12 años.

Plataformas: PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch.

Civilization.

2. Monument Valley: creatividad y lógica

Para los más pequeños, Monument Valley ofrece un mundo visualmente atractivo en el que se deben resolver acertijos basados en ilusiones ópticas y objetos imposibles.

El jugador guía a una princesa a través de laberintos, manipulando estructuras para abrir caminos. Esta mecánica estimula el pensamiento lógico, la observación y la creatividad.

Recomendado para : todas las edades.

Plataformas: Android y Apple.

Monument Valley.

3. No Man’s Sky: exploración y descubrimiento

No Man’s Sky es un juego de aventuras ambientado en un universo prácticamente infinito. Cada planeta, flora o fauna es generado de forma procedimental, lo que garantiza experiencias únicas para cada jugador.

Su principal aporte educativo radica en fomentar la curiosidad, la creatividad y la estrategia, al tiempo que introduce conceptos relacionados con la astronomía y la exploración científica.

Recomendado para : mayores de 7 años.

Plataformas: PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows.

No man’s sky.

4. La Torre del Conocimiento: apoyo curricular

Diseñado con un enfoque netamente educativo, La Torre del Conocimiento está dirigido a niños de primaria. El objetivo es ascender a lo más alto resolviendo pruebas de Lengua, Matemáticas, Inglés, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.

Cada nivel plantea un desafío que refuerza los conocimientos básicos, e incluso cuenta con un área parental para supervisar el avance del aprendizaje.

Recomendado para : niños de 6 a 9 años.

Plataformas: tiendas de aplicaciones Android y Apple.

La Torre del Conocimiento.

5. Animal Crossing: creatividad y vida en comunidad

Uno de los títulos más populares de Nintendo, Animal Crossing, permite a los jugadores crear y personalizar su propia isla paradisíaca. Desde construir casas y decorar paisajes hasta realizar actividades como jardinería o pesca, fomenta la creatividad y la organización.

El juego admite hasta ocho jugadores por isla, promoviendo la colaboración y el trabajo en equipo. Además, incorpora aprendizajes indirectos sobre Ciencias Sociales y Naturales.

Recomendado para : todas las edades.

Plataforma: Nintendo Switch.

Animal Crossing.