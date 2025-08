Le llegó competencia a WhatsApp: esto es Bitchat, la app de Jack Dorsey, creador de Twitter

Bitchat no utiliza acceso a la agenda de contactos, números de teléfono, ni requiere conexión a internet, Wi-Fi o datos móviles. (Bitchat)

¿Un nuevo rival de WhatsApp? El pasado 28 de julio, Jack Dorsey, cofundador de Twitter, lanzó oficialmente Bitchat, una aplicación de mensajería gratuita y de código abierto disponible en la App Store de Apple.

Desarrollada como un proyecto personal y presentada públicamente a través de la red X, Bitchat se diferencia radicalmente de las aplicaciones de mensajería convencionales, apostando por la simplicidad y la privacidad descentralizada.

Una red sin internet ni números de teléfono

Bitchat no utiliza acceso a la agenda de contactos, números de teléfono, ni requiere conexión a internet, Wi-Fi o datos móviles. La clave de su funcionamiento es el uso de una red de malla basada en Bluetooth. Este sistema permite que cada dispositivo que tenga la app instalada actúe como nodos en una red local, transmitiendo mensajes directamente y, a su vez, extendiendo la cobertura al conectarse con otros usuarios dentro del rango de Bluetooth. Así, cuantos más usuarios usan la app, mayor será el alcance de la comunicación, similar a la expansión de señal de un router de malla.

Bitchat en App Store de Apple. (Infobae)

La conexión es puramente ad hoc y local: no es posible enviar mensajes a personas que no estén dentro de la misma red física. No hay perfiles ni invitaciones para añadir contactos; basta con abrir la aplicación y ver cuántos usuarios están conectados cerca. Al pulsar el número de personas conectadas, aparece una lista con sus nombres, ofreciendo la opción de enviar mensajes privados o interactuar de forma simple dentro del chat general.

Funciones básicas y algunas novedades

La simplicidad define a Bitchat. La aplicación permite:

Enviar mensajes públicos a todos los dispositivos conectados a la red.

Iniciar conversaciones privadas con cualquier usuario dentro de la red local.

Bloquear contactos o interactuar mediante gestos virtuales como “dar un abrazo” o “dar una bofetada” (la app usa mensajes curiosos, por ejemplo, aludiendo a haber abofeteado a alguien “con una trucha”).

Detectar y notificar capturas de pantalla: si alguien captura una conversación, la app lo comunica en el chat, lo que añade transparencia.

No hay sistemas de invitaciones, stickers, videollamadas ni integraciones complejas. Bitchat prioriza la funcionalidad básica y busca ofrecer una solución práctica para grupos que se encuentran físicamente próximos, como asistentes a conciertos, festivales o reuniones numerosas.

Conversación en Bitchat. (CNET)

Privacidad y seguridad en debate

El carácter de código abierto de Bitchat permite a cualquiera revisar el funcionamiento interno de la aplicación y detectar posibles vulnerabilidades. De hecho, tras su lanzamiento, un investigador identificó un problema de autenticación y Dorsey respondió integrando el Noise Protocol Framework, un estándar que promete mensajes cifrados de extremo a extremo y privados, resistentes a la censura.

Pese a estos avances, el propio Dorsey fue claro al advertir en GitHub que la app aún no ha recibido una auditoría de seguridad externa y que no recomienda su uso para propósitos confidenciales hasta que sea revisada por expertos independientes. En sus palabras, “no debes confiar en la seguridad de Bitchat hasta que haya sido revisada externamente”.

En definitiva, Bitchat propone una nueva forma de comunicación privada y descentralizada, ideal para usuarios que deseen mantener el contacto sin exponer datos personales o depender de la infraestructura de internet. Hasta que se realice una auditoría de seguridad, el uso de la app debe considerarse experimental. Para quienes buscan alternativas en privacidad, sigue existiendo una oferta creciente de aplicaciones de mensajería cifrada y servicios VPN enfocados en la protección del usuario.