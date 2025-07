Creó Twitter y ahora lanza una app de mensajería que funciona sin conexión ni servidores

Jack Dorsey lanza Bitchat, una app de mensajería que no necesita internet. (Foto: CB24)

El creador de Twitter vuelve a sorprender al mundo tecnológico con una herramienta que apuesta por la comunicación segura y descentralizada, sin depender de redes móviles ni Wi-Fi.

Jack Dorsey, uno de los nombres más influyentes del ecosistema digital, ha lanzado una nueva aplicación que promete revolucionar las formas de comunicación: bitchat, un sistema de mensajería que no necesita conexión a Internet para funcionar.

Aprovechando la conectividad Bluetooth de los dispositivos móviles, esta app busca convertirse en una alternativa segura y privada frente a gigantes como WhatsApp o Telegram.

Una app para chatear sin red

La propuesta de bitchat es simple, permitir que personas cercanas puedan enviarse mensajes sin necesidad de usar datos móviles ni conectarse a una red Wi-Fi. En lugar de eso, utiliza Bluetooth —una tecnología presente en prácticamente todos los smartphones— para conectar dispositivos en un radio de hasta 300 metros.

Este tipo de funcionamiento sitúa a bitchat dentro de un grupo reducido de aplicaciones diseñadas para funcionar en entornos con poca o nula conectividad, como conciertos, zonas rurales o situaciones de emergencia. La premisa es clara: volver a lo básico, pero con un enfoque moderno en seguridad y privacidad.

Inspiración en Twitter y WhatsApp

Si bien bitchat se presenta como una app de mensajería, sus características recuerdan a una red social en miniatura. Además del envío de mensajes de texto, los usuarios pueden usar menciones (@usuario) y hashtags (#tema), lo que permite organizar conversaciones y crear espacios privados dentro de la plataforma.

Esto convierte a bitchat en una especie de híbrido entre un mensajero instantáneo y una red social offline, una suerte de “Twitter de proximidad” que funciona en un contexto descentralizado. El diseño, por ahora minimalista, prioriza la funcionalidad antes que la estética.

Seguridad sin compromisos

Uno de los puntos más fuertes de bitchat es su enfoque en la privacidad. Dorsey ha sido enfático en asegurar que la aplicación no recolecta ningún tipo de datos personales. Para empezar a usarla, no es necesario proporcionar un número de teléfono, correo electrónico ni nombre real. No hay servidores centrales, ni copias de mensajes almacenadas en la nube.

Los mensajes están encriptados de extremo a extremo, lo que significa que solo el emisor y el receptor pueden leer el contenido. Esto protege a los usuarios incluso si alguien interceptara las señales por Bluetooth, ya que la información viajaría cifrada.

Limitaciones de proximidad, ventajas de privacidad

El principal límite de bitchat es el alcance: solo permite enviar mensajes a personas que estén físicamente cerca. Esto puede parecer un retroceso frente a las plataformas globales, pero también representa una ventaja en términos de control del entorno de comunicación.

En contextos donde la conectividad falla o está restringida —como manifestaciones, apagones o zonas rurales— esta app puede convertirse en una herramienta clave. Además, al no depender de Internet, se reducen drásticamente las posibilidades de rastreo o vigilancia externa.

¿Una moda pasajera o el inicio de algo nuevo?

La llegada de bitchat coincide con un momento de creciente preocupación por la privacidad digital. En medio de escándalos por uso indebido de datos, vigilancia masiva y publicidad personalizada, cada vez más usuarios buscan formas alternativas de comunicarse.

Jack Dorsey, quien también impulsa la red descentralizada Bluesky, ha sido un defensor constante del código abierto y la soberanía digital. Su apuesta por herramientas descentralizadas no parece casual, sino parte de una visión a largo plazo para transformar la forma en que las personas se comunican sin intermediarios corporativos.

Disponible pero en desarrollo

Por ahora, bitchat está en una fase inicial de despliegue y se espera que reciba mejoras con el tiempo. No está claro aún si se lanzará en tiendas oficiales como Google Play o App Store, o si se mantendrá en formato APK o TestFlight para usuarios más técnicos.

Lo que sí está claro es que esta aplicación pone sobre la mesa una alternativa real y radicalmente distinta al paradigma actual de mensajería digital.