Un fan obtiene una Nvidia RTX 5090 firmada por un conocido youtuber, promete no venderla y después la ofrece por miles de dólares

La GeForce RTX 5090 de Nvidia se consolida como la tarjeta gráfica más potente y deseada del mercado. (Nvidia)

La GeForce RTX 5090 de Nvidia es la tarjeta gráfica más potente de la marca en la actualidad, por lo que es un objeto deseado y costo. Algo que aumenta al tratarse de una versión firmada por un reconocido youtuber en Estados Unidos, JayzTwoCents, que fue adquirida por un seguidor, quien prometió no venderla. Pero que al poco tiempo incumplió su promesa.

El punto clave de toda esta historia es que el comprador no pudo evitar la tentación de venderla, ya que lo hizo por el doble de su precio y defraudó la confianza del creador de contenido.

Cómo fue la compra de la tarjeta gráfica autografiada

El pasado 30 de enero de 2025 se generó mucha expectativa por la llegada de la serie RTX 5000 de Nvidia, por lo que se crearon largas filas en distintas cadenas de tiendas en Estados Unidos. Una de ellas estaba en Tustin, California, y hasta allí llegó Jason Langevin, conocido en redes como JayzTwoCents, considerado uno de los creadores de contenido de tecnología más populares a nivel internacional.

Durante la celebración, realizó un armado de PC en vivo, compartió impresiones sobre la nueva RTX 5090 e interactuó con los seguidores. Uno de los momentos más destacados tuvo lugar cuando el youtuber firmó varias tarjetas gráficas recién adquiridas por los asistentes, entre ellos, un fanático que prometió que la GPU autografiada formaría parte de su propia computadora personal.

La reventa especulativa dispara el precio de la RTX 5090 firmada por JayzTwoCents tras su lanzamiento en Estados Unidos. (X)

Cómo fue la venta de la RTX 5090

Lo que parecía un simple gesto de admiración pronto se transformó en motivo de controversia. Pocas horas después del evento, la Zotac GeForce RTX 5090 con la firma de JayzTwoCents apareció listada en Facebook Marketplace a un precio de 5.800 dólares, cifra muy superior a su valor original de aproximadamente 2.700 dólares.

Con esta maniobra, el propietario aspiraba a obtener una ganancia neta de 3.100 dólares en una sola operación.

El anuncio no tardó en circular entre los seguidores y JayzTwoCents, quien vio la publicación, manifestó su enojo en redes sociales. “Eric no tardó mucho en revender la tarjeta que firmamos hoy en MicroCenter Tustin. Le envié un mensaje y lo llamé idiota. Ahora me siento mejor, jaja”, aseguró en X.

Más tarde, el vendedor editó su post para eliminar la referencia a la firma del youtuber, pero la polémica ya se había desatado.

La polémica por la reventa de una RTX 5090 autografiada expone la tensión entre fans y creadores en la comunidad tecnológica.(REUTERS/Steve Marcus)

Una situación que no cambió la molestia del creador de contenido, que finalizó la polémica con otro trino contra el revendedor. “Pregunté a todos a quienes firmé la tarjeta si la iban a conservar o vender, todos dijeron conservar… así que este tipo es un mentiroso”, afirmó.

Este episodio sirve como recordatorio de un problema recurrente. El mercado global de hardware de alto rendimiento ha demostrado el momento ideal para la reventa especulativa, impulsada por la escasez y la alta demanda.

En el caso de la GeForce RTX 5090, la situación llegó a un punto crítico. Usuarios reportaron que apenas lanzadas al público, las existencias de la GPU desaparecieron en segundos de los catálogos digitales.

Miles de unidades cambiaron de manos gracias a la acción de bots dedicados a la reventa, complicando el acceso para jugadores y creadores de contenido legítimos. Como consecuencia de este fenómeno, las unidades disponibles terminaron en subastas y plataformas secundarias con incrementos superiores al 100% en su valor.

La edición firmada de la RTX 5090 alcanza precios superiores al 100% de su valor original en plataformas secundarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relevancia de la RTX 5090: por qué es un objeto de deseo

No es difícil entender por qué la nueva GPU se convirtió en objeto de deseo. La RTX 5090 de Nvidia incorpora mejoras notables respecto a generaciones anteriores. Entre ellas, sobresale la tecnología DLSS 4.0 con Multi-Frame Generation, capaz de multiplicar la tasa de cuadros utilizando inteligencia artificial.

Las pruebas de rendimiento muestran incrementos de entre 30 % y 50 % en comparación con la serie previa, haciendo que la tarjeta se convierta en un trofeo muy codiciado para los entusiastas del hardware de alto nivel.

La edición firmada por JayzTwoCents, además de su potencia tecnológica, adquirió un valor simbólico especial. Esta combinación entre escasez, capacidad de reventa y atractivo mediático explica los precios exorbitantes alcanzados en el mercado paralelo.