Ver ‘Las guerreras K-pop’ en Magis TV o XUPER TV: un error para la seguridad de tus datos

El filme es muy popular entre personas de diferentes partes del mundo por su trama y su banda sonora. (Foto: Netflix)

El acceso a películas populares como ‘Las guerreras K-pop’ a través de aplicaciones como Magis TV o XUPER TV puede parecer una alternativa sencilla y económica para quienes buscan contenido gratuito en línea.

Según análisis de ESET y advertencias de autoridades como la Interpol, detrás de la gratuidad de estas aplicaciones se ocultan amenazas para la seguridad digital. Su uso expone a los usuarios a la posibilidad de robo de datos personales, infección por software malicioso y vulneración de la privacidad.

La única plataforma streaming para ver de forma legal esta película es Netflix, así que los usuarios deben ser conscientes que la aparente conveniencia de evitar pagos por suscripción puede transformarse en un problema mayor, tanto para la integridad de los dispositivos como para la protección de la información personal.

Qué peligros de malware existen al usar plataformas piratas

Hay alta probabilidad de que el celular resulte infectado por virus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Interpol, el uso de sitios web y redes P2P que distribuyen contenido pirateado, como Magis TV o XUPER TV, implica un alto riesgo de infección por malware.

Al descargar o acceder a películas y series desde estas fuentes, los usuarios pueden instalar inadvertidamente software malicioso o virus capaces de dañar el dispositivo, ralentizar su funcionamiento o permitir el acceso no autorizado a datos personales.

Este tipo de amenazas no solo compromete la información almacenada en el celular, sino que puede facilitar el robo de credenciales, números de tarjetas de crédito o cualquier otro dato sensible.

Además, el impacto del malware no se limita a un solo dispositivo. Cuando un aparato infectado se conecta a una red doméstica o empresarial, el software malicioso puede propagarse con facilidad, afectando a otros dispositivos conectados.

Cómo afectan estas apps piratas a la privacidad de los datos personales

Las plataformas piratas no están disponibles en tiendas de aplicaciones como Google Play Store. (Foto: Europa Press)

Las plataformas ilegales como Magis TV y XUPER TV no se encuentran en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store. Esto obliga a los usuarios a buscar archivos APK en sitios web ajenos, donde no existen garantías de seguridad ni controles de calidad.

Según advierten los expertos en ciberseguridad, la ausencia de supervisión facilita la propagación de software malicioso, que puede instalarse junto con la aplicación principal.

El riesgo central reside en que, al no pasar por los filtros de las tiendas oficiales, estos programas pueden contener código diseñado para comprometer la seguridad del sistema.

Una vez instaladas, las aplicaciones pueden habilitar permisos de alto nivel sin conocimiento del usuario, exponiendo el teléfono a amenazas como spyware y programas de robo de información.

Qué permisos sospechosos solicitan Magis TV y XUPER TV

Los permisos pueden habilitar que se ejecuten varios programas maliciosos en el dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un análisis del archivo APK de Magis TV reveló que esta aplicación solicita permisos poco habituales en servicios streaming legítimos. Estos permisos permiten a la plataforma manipular archivos internos, acceder a documentos privados y modificar el sistema operativo.

Entre ellos se encuentran el acceso a tareas en ejecución, la capacidad de montar y desmontar sistemas de archivos, la publicación de notificaciones, la lectura y escritura en el almacenamiento externo, y la instalación de otros paquetes de software.

El acceso al almacenamiento externo otorga la posibilidad de ver fotos, videos y documentos personales, mientras que la opción de instalar paquetes adicionales habilita la descarga de programas que podrían contener malware o spyware.

Asimismo, la publicación de notificaciones puede ser utilizada para distribuir spam o intentos de phishing, poniendo en peligro la seguridad de la información.

Cuáles riesgos legales existen al usar plataformas streaming ilegales

La ley de varios países ha pedido el bloqueo de servicios ilegales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumado a los riesgos técnicos, el uso de Magis TV y XUPER TV implica una vulneración de la propiedad intelectual. Estas plataformas suelen retransmitir contenido protegido por derechos de autor sin la autorización correspondiente, lo que constituye una infracción legal.

Según el reporte de ESET, los usuarios pueden enfrentar bloqueos por parte de sus proveedores de servicios de internet, y acciones judiciales derivadas del uso y la difusión de contenido ilegal.

De acuerdo con la legislación vigente en varios países, la transmisión o descarga de material sin licencia puede acarrear sanciones económicas o la apertura de procedimientos legales. Las consecuencias legales pueden afectar tanto a quienes distribuyen como a quienes consumen el contenido.