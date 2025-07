Por qué tu PC gamer debería tener 32 GB de RAM: las nuevas exigencias de los videojuegos

Que tu PC gamer tenga 32 GB de RAM ya no debería de ser opcional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, el mundo de los videojuegos ha experimentado una evolución sin precedentes: mundos más grandes, gráficos hiperrealistas, texturas en 4K y una creciente demanda de procesamiento simultáneo.

Todo esto ha tenido un impacto directo en los requisitos técnicos de las computadoras, en especial en uno de sus componentes más críticos, la memoria RAM.

Lejos de ser un detalle menor, la cantidad de RAM puede marcar la diferencia entre una experiencia fluida y una sesión frustrante llena de tartamudeos, tiempos de carga largos o cuelgues inesperados. Y hoy, todo apunta a que 32 GB ya no son un lujo opcional, sino el nuevo estándar para quienes buscan disfrutar de los videojuegos más exigentes sin compromisos.

Jugadores de videojuegos por PC deberían considerar aumentar su memoria RAM. (Imagen ilustrativa)

¿Qué es la RAM y por qué importa?

La memoria RAM (Random Access Memory) es el espacio donde tu PC almacena temporalmente los datos que necesita para funcionar a gran velocidad. A diferencia del disco duro o el SSD, que son más lentos, la RAM permite un acceso casi instantáneo a archivos y procesos activos. Por eso es fundamental para jugar, transmitir contenido o realizar múltiples tareas al mismo tiempo.

Existen diferentes tipos de RAM, siendo DDR4 la más común hasta hace poco, pero ahora la DDR5 empieza a dominar con velocidades más altas y mejor eficiencia energética. Con juegos que aprovechan estas mejoras técnicas, contar con suficiente RAM y del tipo adecuado se vuelve esencial.

Jugadores de videojuegos por PC deberían considerar aumentar su memoria RAM. (Foto: Acer Predator)

El problema con 16 GB: ¿ya no son suficientes?

Durante años, los 16 GB de RAM fueron el estándar recomendado para una buena experiencia en PC. Sin embargo, esa cifra empieza a quedarse corta. Juegos como Hogwarts Legacy o The Last of Us Part I pueden consumir más de 20 GB de memoria cuando se consideran también las aplicaciones que corren en segundo plano, como navegadores, Discord o software de grabación de pantalla.

Al no tener suficiente RAM, el sistema recurre al archivo de paginación, una especie de “memoria de emergencia” en el disco duro que es mucho más lenta. Esto se traduce en microcortes, picos de latencia, texturas que tardan en cargar o ralentización general del sistema.

Un chico jugando a videojuegos en el ordenador (AdobeStock)

¿Por qué 32 GB es la mejor opción?

Pasar de 16 a 32 GB de RAM implica un cambio notable en el rendimiento, incluso en títulos actuales. Según diversas pruebas, juegos como Marvel Rivals vieron una mejora del 40% en la velocidad de fotogramas tras la actualización de memoria. Incluso títulos optimizados como Helldivers 2 mostraron una mayor estabilidad.

Además, los desarrolladores ya no están optimizando pensando en los 16 GB como base mínima. Con motores como Unreal Engine 5 —que incluye tecnologías como Nanite y Lumen— el consumo de memoria se dispara. A esto se suman gráficos en ultra, trazado de rayos y resolución 4K, todos factores que exigen más capacidad de RAM.

Aumentar la RAM ayuda a mejorar el rendimiento de los videojuegos en PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Y qué hay del precio?

Afortunadamente, los precios de la RAM han bajado notablemente. Un kit de 32 GB DDR5-6000 puede costar solo un 25% más que uno de 16 GB, haciendo que el salto de capacidad sea más accesible que nunca. Esta diferencia de precio es pequeña si se considera que se duplica la memoria y se gana en rendimiento, estabilidad y longevidad.

Una inversión a futuro

Invertir hoy en 32 GB de RAM no solo mejora tu experiencia de juego actual, sino que también prepara tu equipo para los títulos del futuro. A medida que los desarrolladores elevan el listón gráfico y los jugadores demandan más tareas simultáneas, contar con una RAM generosa asegura fluidez, multitarea eficiente y tiempos de carga más cortos.

En definitiva, quienes estén construyendo o actualizando una PC en 2025 deberían considerar 32 GB de RAM como el punto de partida. Con precios razonables, mayor demanda de recursos y beneficios comprobables, este cambio ya no es opcional: es el nuevo estándar del gaming en PC.