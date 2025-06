Glosario de tecnología: qué significa ¿Qué es un dominio web y donde puedes adquirir uno?

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En los últimos años la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar labores sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué es ¿Qué es un dominio web y donde puedes adquirir uno?

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Getty Images)

Si estás pensando en comprar un dominio, puede que te surjan algunas dudas como: ¿Qué es exactamente un dominio web ? ¿Cómo puedo registrar uno? o ¿Cuáles son los sitios confiables para comprar uno?

Por eso, en esta guía de Muy tecnológicos, hemos preparado este artículo para que sepas bien qué es un dominio y dónde puedes adquirir uno.

Además, te daremos algunas claves que debes conocer para tomar la decisión correcta y que no te den gato por liebre.

¡Vamos allá!

¿Qué es un dominio web?

Primero, lo primero, un poquito de teoría. ¿Qué es un dominio?

Un dominio web es una dirección única que se utiliza para identificar un sitio web. La mayoría de los dominios web terminan en «.com», «.net» o «.org».

Sin embargo, también se pueden encontrar dominios que terminan en «.biz», «.info» o «.tv». Además, algunos países tienen sus propios dominios, como «.uk» para el Reino Unido, «.jp» para Japón y «.cn» para China.

Dicho con otras palabras, un dominio web es algo así como el nombre y apellidos de tu web. Es lo que la gente pondrá en el navegador para acceder a tu web o blog.

Elegir el nombre de tu dominio

Aunque comprar un dominio suele ser algo barato, debes tener claro que se trata de un paso fundamental para tu proyecto. Te recomiendo que sea fácil de leer, fácil de escribir y que tenga relación con la temática de la que vas a hablar.

Eso sí, tampoco te vuelvas loco. Hace años Google premiaba que la palabra clave para la que tu posicionabas, estuviese en tu nombre de dominio. Por ejemplo, si tienes una web de servicios de jardinería y tu dominio es serviciosdejardineria.com tendrás un punto más en lo que se refiere a posicionamiento SEO.

Sin embargo, a día de hoy, eso ya no es importante. Pero trata de que el nombre refleje lo que haces.

Ahh y trata de evitar que el dominio tenga guiones y números. Incluirlos, no suele ser una buena idea.

¿Cómo registrar un dominio?

Una vez tenemos claro qué es un dominio y cómo queremos que se llame, es hora de ponerse manos a la obra y buscar. Existen cientos de proveedores de dominios a los que puedes acceder, buscar el nombre que deseas para tu dominio y comprarlos.

Pero precisamente por eso, la duda de si es fiable o no, es razonable. Mi consejo es que más que la fiabilidad en sí, te fijes en otras cosas. Es decir, los proveedores de dominio suelen ser fiables pero no todos ofrecen la misma seguridad y la misma atención al cliente. Un ejemplo de registrador de dominios fiable que puedes utilizar es Colombia Hosting.

En cualquier caso y por norma general, no tendrás problemas, ya que un dominio no requiere el mismo mantenimiento que, por ejemplo, algunos tipos de hosting. Y, en esa misma línea, tampoco verás precios muy diferentes entre registradores de dominio. Puede que en un sitio barato el dominio que busques te cuestes 8 dólares al año y en otro 12 dólares.

Es cierto que estamos hablando de una diferencia del 50%, pero por 4 dólares al año no vamos a salir de pobres.

Con esto en mente, te recomiendo que sigas estos pasos.

Para registrar un dominio, primero debe encontrar un registrador de dominios que se adapte a sus necesidades. Existen muchos registradores de dominios diferentes y algunos ofrecen funciones adicionales como el alojamiento web y el correo electrónico.

Una vez que haya encontrado un registrador de dominios, puedes buscar un dominio disponible utilizando la herramienta de búsqueda de dominios. Si el dominio que deseas está disponible, puedes proceder a registrarlo. Y si el dominio no está disponible, puedes considerar la posibilidad de registrar un dominio alternativo.

Después de registrar un dominio, deberás configurarlo para que apunte a tu sitio web. Algo, por cierto, que podrás hacer de forma relativamente fácil y gratuita a través de la mayoría de los registradores de dominios.

Por el contrario, si no deseas configurar el dominio tu mismo, puedes contratar a un servicio de hosting para que lo haga por ti.

¿Dónde puedes adquirir un dominio web?

Existen muchos lugares donde puede adquirir un dominio web. Hace un momento, hemos visto el ejemplo de Colombia Hosting, pero además tienes otros como GoDaddy, Namecheap y Hover.

Algunos de estos registradores de dominios ofrecen funciones adicionales, como el alojamiento web y el correo electrónico. Otros se especializan en el registro de dominios y no ofrecen ningún tipo de servicio adicional.

Algunos registradores de dominios también ofrecen precios diferenciados para los clientes nuevos y existentes. Por lo tanto, si ya tienes un dominio registrado con otro registrador, es posible que puedas transferirlo a otro registrador y ahorrar dinero.

Por eso, antes de registrar un dominio, debes asegurarte de que el registrador de dominios te ofrezca todas las funciones que necesitas. Algunos registradores de dominios ofrecen precios muy bajos, pero no ofrecen la misma calidad de servicio que otros.

En cualquier caso, como te digo, no vas a notar grandes diferencias entre diferentes proveedores, siempre y cuando sean registradores de dominio confiables.

¿Qué se debe considerar al registrar un dominio?

Al registrar un dominio, debe asegurarte de que se adapte a sus necesidades. Sé que insisto mucho en esto, pero es importante.

Además de considerar el precio, presta atención también al tiempo de registro, el tipo de dominio y el registrador de dominios.

El precio es un factor importante a considerar, ya que los dominios pueden costar desde unos pocos dólares hasta varios cientos de dólares.

El tiempo de registro también es importante, ya que los dominios caducan y deben renovarse cada año. Algunos registradores de dominios ofrecen precios especiales para los clientes que renuevan sus dominios por un periodo de tiempo más largo.

Por otro lado, el tipo de dominio también debes tenerlo en cuenta. Los dominios «.com» son los más populares, pero también existen dominios «.net», «.org» y «.biz». Algunos de estos dominios son más fáciles de recordar que otros, por lo que es posible que desees registrar un dominio «.com» si deseas que tu sitio web sea fácil de encontrar.

En conclusión, elige un registrador de dominios fiable, revisa el precio para que tampoco se pasen y fíjate en que se adapte a lo que necesitas.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología y la vida

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que visita.