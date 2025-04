Un invento argentino podría acabar con el pago de la factura de luz para siempre

Sistema On-Grid: este es ideal para usuarios que desean aprovechar la energía solar para reducir su factura eléctrica. Los paneles solares generan electricidad durante el día, y en caso de que se produzca un excedente, este se inyecta directamente a la red eléctrica. De este modo, el usuario no solo reduce su consumo, sino que también puede generar ingresos adicionales por la venta de su excedente de energía. Este sistema no necesita baterías, lo que lo hace más económico, aunque no cuenta con respaldo de energía en caso de cortes en el suministro eléctrico.