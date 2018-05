– No, no tengo un cronograma. Me parece que es importante, a la hora de generar contenido, que sea algo espontáneo. Por lo menos para mí. No me funciona la obligación de tener que subir algo, sí o sí. Los miércoles al mediodía donde está la gente que me mira… No. Lo mío funciona porque es algo espontáneo. También me pasa que, sale algo en un diario, sale en una revista, y la gente me pregunta por qué no estoy hablando de eso. Pero es porque no estoy informada si no lo hago. A riesgo de ser la persona que no habló o no estuvo en tal lugar, elijo no hacer algo cuando no estoy informada, cuando no estoy en tema. Me guío más por las cosas que a mí me mueven que por la obligación de subir el posteo.