"Las cuentas sin participación previa en ciberataques tienen un patrón de actividad similar al patrón clásico de Twitter, que concentra una mayor actividad a partir de las 9 AM y hasta las 12 AM. Sin embargo las cuentas dentro del segmento con actividad previa tienen mayor actividad nocturna. En efecto, es desde las 2 AM y hasta las 7 AM donde las cuentas vinculadas a cibertropas tienen mayor actividad en relación al conjunto y dónde superan o igualan la actividad de la conversación orgánica", señala el informe.