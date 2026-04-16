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Vivienda digna para adultos mayores en Bogotá: así funciona el nuevo modelo sin créditos tradicionales

Bogotá impulsa un programa de vivienda para adultos mayores vulnerables con acceso flexible, sin requisitos financieros estrictos y enfoque en calidad de vida

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Bogotá puso en marcha una estrategia para facilitar el acceso a vivienda digna a adultos mayores en condición de vulnerabilidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bogotá puso en marcha una estrategia para facilitar el acceso a vivienda digna a adultos mayores en condición de vulnerabilidad. La iniciativa busca responder a las dificultades que enfrenta esta población para acceder al mercado inmobiliario tradicional, según información obtenida por Revista Semana.

El programa elimina barreras como los créditos hipotecarios exigentes y propone un modelo más flexible basado en las condiciones reales de los beneficiarios. Además, busca garantizar estabilidad, seguridad y bienestar para quienes no cuentan con vivienda propia, según información obtenida.

La propuesta incluye un enfoque integral que no solo contempla vivienda, sino también calidad de vida y autonomía para los adultos mayores. Este modelo marca un cambio en la forma de abordar el acceso a vivienda en la ciudad.

La Secretaría Distrital del Hábitat gestiona esta ayuda, que incluye un compromiso de ahorro para la futura adquisición de vivienda nueva en la capital - crédito iStock
El programa elimina barreras como los créditos hipotecarios exigentes y propone un modelo más flexible basado en las condiciones reales de los beneficiarios - crédito iStock

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Un modelo sin barreras financieras tradicionales

El acceso a vivienda en Bogotá ha sido históricamente complejo para los adultos mayores, especialmente por las exigencias del sistema financiero.

Factores como la falta de ingresos estables, la edad avanzada y los requisitos de endeudamiento han dejado a muchas personas fuera del mercado formal, obligándolas a depender de familiares o a vivir en condiciones precarias.

Frente a este panorama, el Distrito propone un modelo que elimina la necesidad de cumplir con las condiciones tradicionales de crédito, facilitando el acceso a soluciones habitacionales.

La estrategia está dirigida especialmente a personas mayores que no tienen vivienda propia y que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

Billetes de diferente denominación de Colombia - crédito Colombia.travel
Billetes de diferente denominación de Colombia - crédito Colombia.travel

En lugar de exigir altos ingresos o historial crediticio, el modelo evalúa de manera más amplia la situación social y económica de los beneficiarios.

Proyecto Aldeia y enfoque integral

Dentro de esta iniciativa se destaca el proyecto Aldeia, que abrirá sus puertas el 20 de junio y será operado por Casa Nua.

Más allá de ofrecer viviendas, este proyecto propone un enfoque integral que busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

El modelo contempla espacios diseñados para fomentar la interacción social, prevenir el aislamiento y promover estilos de vida activos.

Este enfoque responde a recomendaciones de expertos en salud, quienes destacan la importancia de mantener la actividad física y social en la vejez para preservar el bienestar.

Además, la iniciativa prioriza a quienes más lo necesitan, simplifica los procesos de acceso y evita que los beneficiarios asuman deudas difíciles de pagar.

Vivienda para adultos mayores - crédito ajover.com
Vivienda para adultos mayores - crédito ajover.com

Una apuesta por la inclusión y la dignidad

El programa representa un cambio en la manera en que se abordan las políticas de vivienda en Bogotá, pasando de esquemas rígidos a modelos más inclusivos.

La estrategia reconoce que no todas las personas cuentan con las mismas condiciones para acceder a una vivienda, especialmente en etapas avanzadas de la vida.

En este sentido, se busca construir soluciones sostenibles que respondan a las realidades económicas y sociales de los adultos mayores.

Aunque el déficit de vivienda en la ciudad sigue siendo significativo, este tipo de iniciativas abre nuevas oportunidades para una población históricamente excluida del sistema.

Para muchos adultos mayores, este programa representa la posibilidad de acceder a un hogar propio, con mayor estabilidad, seguridad y dignidad, sin depender exclusivamente de su capacidad económica o del apoyo de terceros.

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